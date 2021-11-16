Армения обратилась к России с просьбой защитить ее территориальную целостность

В связи с нападением Азербайджана Армения обратилась к РФ с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, его слова передает РИА «Новости».

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», — сказал Григорян.

По его словам, пока «это устное обращение, которое будет иметь письменную процедуру».

Минобороны Армении и Азербайджана выпустили 16 ноября заявления, в которых обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военные напали на два боевых поста на границе в Кельбаджарском и Лачинском районах. По данным азербайджанского оборонного ведомства, посты были обстреляны стрелковым оружием и из гранатометов.