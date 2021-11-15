Столтенберг объяснил, почему Украину не принимают в НАТО

Переговоры о вступлении Украины в НАТО ведутся уже более десяти лет, но существенного прогресса в этом вопросе для страны по-прежнему нет. В альянсе объясняют это отсутствием консенсуса внутри организации: некоторые страны отказываются принимать Украину. Тем не менее, обещания о заветном присоединении к блоку Киев получает регулярно, а эксперты расходятся во мнениях, насколько эти обещания правдивы. Кто из стран альянса выступает за принятие Киева в НАТО, а кто — категорически против, в материале «Газеты.Ru».

Страны НАТО еще не достигли консенсуса по вопросу вступления Украины в состав организации, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Чтобы быть членом НАТО, надо отвечать стандартам. Мы помогаем им [Украине] бороться с коррупцией, но 30 членов [организации] должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет», — констатировал он.

По его словам, блок укрепил отношения с Украиной, но эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону.

Группа поддержки

Украина все чаще напоминает блоку о себе и своем желании присоединиться к НАТО. В этом вопросе у Киева есть ряд сторонников.

В частности, в октябре прошлого года прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана, после которой совместном заявлении сторон было обозначено, что Анкара поддерживает перспективу членства Киева в НАТО.

Турция пообещала продолжать «содействовать Украине в достижении критериев членства в альянсе», в том числе за счет проведения совместных военных учений.

Год спустя эту позицию государства подтвердил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО», — отметил Чавушоглу.

Попытки Украины попасть в состав блока также приветствует Польша.

В июне замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач выразил уверенность, что однажды эта страна все же вступит в НАТО. «Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в повестке с 1998 года. Однажды это произойдет. Эта страна делает все возможное, чтобы добиться требуемых целей», — сказал он в интервью итальянской газете il Messaggero.

Этот вопрос не уходит из повестки переговоров Украины и США. В очередной раз эту тему 14 июня поднял президент США Джо Байден. По его словам, Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к НАТО, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе искоренит коррупцию. Он утверждает, что решение по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от США, но и от других представителей организации.

Не все рады Украине

Подробности переговоров внутри альянса по вопросу присоединения Украины не разглашаются, но многие страны-члены альянса обозначили свою позицию еще в далеком 2008 году, когда вопрос о предоставлении Киеву плана действий по членству в НАТО обсуждался на саммите в Бухаресте. Тогда против этой идеи выступили Германия и Франция: это объяснялось тем, что на Украине против вступления в альянс было большинство населения. Тогда же решался аналогичный вопрос и по Грузии, но и по этому направлению в организации выступили против, так как у этой страны были нерешенные территориальные проблемы. В нынешних реалиях этот аргумент актуален и для Украины.

Тогда же против того, чтобы Украина и Грузия были в течение ближайшего года приглашены в НАТО, выступили Нидерланды, Бельгия и Люксембург.

Париж и Берлин продолжают стоять на этой позиции, при этом аккуратно подбирая формулировки в диалоге с Украиной. Как писало в 2021 году издание L'Opinion, в администрации французского президента Эммануэля Макрона это называют «деликатным вопросом», который должен рассматриваться коллективно в рамках Североатлантического альянса.

Что касается Германии, в сентябре этого года посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен заявила, что вступлению Украины в НАТО препятствует конфликт в Донбассе и наличие там неподконтрольной Киеву территории.

Не поддерживает идею вступления Украины в альянс и Италия. В 2016 года бывший тогда министром иностранных дел Паоло Джентилони в интервью миланской газете Corriere della Sera призывал Запад заверить Россию, что перспектива вступления Украины в НАТО нереалистична.

«Я считаю, что Россия должна получить заверения по одному пункту, а именно — вступление Украины в НАТО не является реалистичной перспективой. Но то, что НАТО защищает собственные границы, относится к ее природе. Мы должны принять к сведению заявление президента Путина о том, что у него нет агрессивных намерений», — говорил он.

Неоднократно против вступления Украины в альянс высказывалась и Венгрия.

В июле 2018 года глава МИД этой страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит эту идею до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в отношении национальных меньшинств. Министр отметил, что национализм и экстремизм недопустимы для государства, которое хочет присоединиться к Евросоюзу и НАТО.

В декабре 2019 года он пообещал, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО. «Мы не требуем никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье — только тех, что у них были раньше», — говорил он.

Экспертное мнение

Мнения экспертов о перспективах членства Украины в НАТО расходятся. Как полагает политолог Андрей Суздальцев, этот сценарий вполне реален. В то же время, в комментарии «Газете.Ru» он признал, что в российской экспертной среде придерживаются мнения, что этого не произойдет из-за конфликтов, сепаратизма и ряда других причин. Но, как он напомнил, в свое время в аналогичной ситуации была Хорватия, которая сейчас состоит в блоке.

Эксперт допустил, что Киев может специально спровоцировать конфликт с Россией, чтобы втянуть в него НАТО, заставляя блок воевать за его интересы.

Также среди политологов встречается мнение, что альянс на самом деле никогда не собирался принимать Украину в свой состав. Как утверждает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер,

НАТО рассматривает это как шаг, который может окончательно опустить занавес в отношениях с Россией.

«Если они ее примут сейчас, это будет означать, что отношения с Россией прерваны, и практически окончательно. Они и так на Украине делают что хотят, зачем им еще брать на себя обязательства. Сейчас они пытаются это все продавать России. Говорят: «Если вы будете себя хорошо вести, с ложечки кормить, если им будет вкусно, мы их не возьмем в НАТО». Это торговля с абсолютно пустым наполнением», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, если НАТО будет нужен консенсус, его создадут абсолютно моментально, поскольку в блоке действует приказной порядок. Если Вашингтон и Берлин поддержат Украину, то никаких вопросов не будет.