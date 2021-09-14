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Политика

«Мы больше не верим обещаниям Запада»

Кулеба: Украина может взять путь на милитаризацию по примеру Израиля

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Fabrizio Bensch/Reuters
Глава украинского МИДа считает, что западные страны ведут себя так, что Киев может сейчас рассчитывать исключительно на себя. Среди главных разочарований: запуск «Северного потока — 2», нежелание принимать в ЕС и НАТО, ситуация на границе с Белоруссией. Ранее Кулеба говорил, что «откровенно устал» от того, что Брюссель держит Украину на «крючке реформ» и сам политически не готов к ее членству в Евросоюзе.

Киев на фоне последних событий на международной арене может теперь рассчитывать только на себя и не ждать содействия со стороны Запада. Об этом в интервью британской газете Independent заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Наша страна усвоила ряд горьких уроков и поняла, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим в обещания», — сказал министр. Как пишет издание, Кулеба «сглаживает углы», выражая свою позицию, и слишком дипломатичен, чтобы признать, «что злится на западных партнеров».

Глава МИДа отметил, что обстоятельства сейчас не оставляют Киеву иного выбора, кроме как пойти по пути Израиля: стать гибким и милитаризированным государством в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В качестве причин новой стратегии Украины приводятся несколько факторов. Один из них — ухудшения отношений с Минском в последние месяцы. Недавний визит белорусского президента Александра Лукашенко в Москву и достигнутое соглашение по 28 интеграционным программам с Россией, по словам Кулебы, коренным образом меняет ситуацию с тысячекилометровой украино-белорусской границей. Из-за недостаточного укрепления границы министр считает, что это «идеальное место для диверсионных групп или мигрантов, которых Лукашенко, возможно, захочет послать».

Украина пока еще не столкнулась с кризисом, как Литва, Латвия, Польша, куда из Белоруссии проникли тысячи нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. К тому же для мигрантов Украина — не самый удобный маршрут для достижения стран Западной Европы. Однако Кулеба считает, что ситуация может измениться в будущем.

Еще одной причиной разочарования Киева в Западе стал «Северный поток — 2»: если раньше США защищали интересы Украины и препятствовали реализации проекта, то после прихода к власти Джо Байдена Вашингтон отменил санкции и фактически позволил запустить газопровод. Independent в качестве других тревожных сигналов для Украины называет июньский саммит Байдена и Владимира Путина, а также хаотичный вывод американских войск из Афганистана. Говорится, что все это свидетельствует, об отказе Вашингтона играть «заявленную роль мирового жандарма». Все это позволяет Киеву и дальше ждать новых разочарований со стороны своих западных партнеров.

Лепту в это вносят и последние заявления, что Украина в ближайшие десятилетия может не рассчитывать на членство в Евросоюзе и НАТО, что является стратегическими целями для страны. Кулеба утверждает, что опасения европейцев по поводу активности украинских праворадикалов и отсутствия реформ «раздуты». Глава МИДа заявил, что в действительности Брюссель боится резкой реакции Москвы. Поэтому вступление Украины в западные военный и экономический блоки возможно, по его мнению, в двух случаях: если Россия станет слабее, чем сейчас, или же «совершит что-то очень возмутительное», из-за чего Запад должен будет сделать жест в отношении Киева.

В августе и сентябре президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что Украина еще очень далеко от выполнения условий, которые позволят ей вступить в ЕС или НАТО. После саммита «крымской платформы» она говорила, что Киеву понадобится не менее 20 лет, чтобы достичь готовности для вступления в ЕС. На прошлой неделе эстонский президент заявила, что за последние пять лет не видела приближения страны к выполнению Копенгагенских критериев, поэтому Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет» от членства в блоке. В качестве главных причин этому Кальюлайд называла неопределенность по Донбассу и отсутствие судебной реформы.

После этого Кулеба заявлял, что Киев держат «на крючке реформ» и не принимают в Евросоюз не из-за отсутствия реформ, а из-за политической неготовности самого альянса к членству Украины. Министр говорил, что из-за затягивания членства в ЕС уже «откровенно устал».

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что существует риск полномасштабной войны между Украиной и Россией. По его мнению, Москва сейчас начинает оказывать давление на Киев с помощью Белоруссии, фактически взяв страну «в кольцо». Это вероятное развитие событий он назвал крупнейшей ошибкой Москвы, после которой добрососедские отношения между всеми тремя странами станут невозможными.

Зеленский, кроме всего прочего, утверждал, что Украина является буфером для Европы и защищает Запад от российской агрессии. Политолог Олег Матвейчев сообщил, что эта риторика украинского лидера рассчитана исключительно на внутреннюю аудиторию и является оскорбительной для Франции и Германии, поскольку в Европе прекрасно понимают реальный военный потенциал Украины.

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