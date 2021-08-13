«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»

В начале августа грузинские оппозиционеры обратились к Путину с просьбой посодействовать восстановлению дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. В Кремле разделили озабоченность авторов письма, но напомнили, что контакты разрывала не Россия. Правящий блок Грузии заявлял, что не намерен возобновлять связи с Москвой.

Россия хотела бы налаживать отношения с Грузией и понимает тревогу жителей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Таким образом в Москве отреагировали на открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента Владимира Путина.

«Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва», — заявили в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, письмо «Альянса» является наглядным примером, что в Грузии все еще есть выступающие за добрососедские отношения силы, несмотря на «все потуги русофобов и радикалов». В Кремле также заметили, что несмотря на все проблемы в отношениях, диалог двух стран продолжается по женевской линии: ведутся контакты по вопросам безопасности в Закавказье, благодаря которым удалось достичь некоторого прогресса в гуманитарной и торговой сфере.

2 августа одна из лидеров партии Ирма Инашвили опубликовала открытое письмо российскому президенту с просьбой восстановить диалог между Москвой и Грузией. «Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — писала Инашвили.

В «Альянсе патриотов Грузии» сообщили, что провели опрос, показавший желание большинства населения страны восстановить нормальные отношения с Россией. После этого, по словам Инашвили, на партию началось информационное давление. «Вместо обсуждения результатов опроса, правящая партия «Грузинская мечта» и партии, объединенные вокруг экс-президента Саакашвили, а также неправительственные организации, финансируемые западными партнерами, совместно, согласованно и публично обвиняли организаторов опроса Давида Тархан-Моурави и Ирму Инашвили в том, что они являются агентами Кремля», — говорится в письме.

В «Грузинской мечте» послание Путину осудили. «Это просто постыдно! Приближается 8 августа (день начала военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году), и тут такое письмо! Дискуссия на эти темы неправильная!», — заявил представитель партии Михаил Сарджвеладзе.

Старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе подчеркивала, что дипломатические отношения разорвал Тбилиси после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. На фоне этого призывы грузинских оппозиционеров к Путину выглядят бессмысленно. «Как можно призывать российского президента восстановить то, что он не разрывал?», — говорил политолог.

Позже глава правящего блока «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не намерен восстанавливать дипломатические контакты с Москвой. «Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений», — подчеркнул политик.

Грузия разорвала дипломатические связи с Россией 2 сентября 2008 года. Это стало результатом августовской «пятидневной войны», когда российские вооруженные силы выступили на стороне Южной Осетии и отбросили грузинские войска с территории спорного региона. После этого Москва признала суверенитет Сухума и Цхинвала. Из членов ООН независимость республик признали только Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.