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Политика

«Ничто не мешает признать Крым»: в Москве ответили на слова Лукашенко

В Думе считают, что Будапештский меморандум не запрещает Минску признать Крым частью РФ

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Граффити, посвященное пятой годовщине проведения Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией, Крым, Евпатория, 2019 год

Граффити, посвященное пятой годовщине проведения Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией, Крым, Евпатория, 2019 год

Алексей Павлишак/ТАСС
Белоруссии ничто не может помешать признать российскую принадлежность Крыма, включая Будапештский меморандум, заявил высокопоставленный источник в Москве. Это было сказано в ответ на заявление Александра Лукашенко, отметившего, что его страна признает полуостров «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».

Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА «Новости», что Белоруссии ничего не может помешать признать российский статус Крыма, особенно Будапештский меморандум.

Напомним, Лукашенко заявил: «Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает. Будапештская декларация. <…> Мы ее подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю».

Будапештская декларация от 1994 года по Украине включает в себя четырех подписантов: Россию, США, Великобританию и Украину. Она была подписана после присоединения последней к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Источник отметил, что впоследствии принципы этого договора нарушили три из пяти ядерных держав.

«США и Великобритания поддержали антиконституционный госпереворот на киевском майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения», — подчеркнул он.

Также высокопоставленный источник отметил, что «контекст Будапештского меморандума не означает, что Россия и жители Крыма должны были признать расистский неонацистский режим, который закрепился в Киеве после госпереворота».

Что подписал Лукашенко

Возвращаясь к фразе Лукашенко про его подпись стоит отметить, что в меморандуме по Украине его подписи нет. Единственный документ, в котором стоит подпись Лукашенко, это отдельный меморандум по Белоруссии, который никак не связан с Украиной (однако очень похож по содержанию).

В нем говорится о том, что США, Россия и Великобритания, приветствуя присоединение Белоруссии к ДНЯО, подтверждают свое обязательство <…> уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Белоруссии.

Говоря о словах Лукашенко про Крым, собеседник агентства напомнил, что говорил президент Белоруссии в 2014 году.

«Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и т.д. Крым сегодня — часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится», — отметил белорусский лидер.

Кроме того, источник отметил, что вопрос признания Крыма вытекает из союзного договора России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, а Крым и Севастополь — субъекты России, сказал он.

«Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», — добавил собеседник РИА «Новости».

Реакция в Госдуме

Позднее в Госдуме также прокомментировали слова президента Белоруссии. Заместитель председателя нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил РБК, что признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не препятствует.

«Я думаю, он (Лукашенко – «Газета.Ru») прекрасно понимает, что некоторые наши крупные компании официально не работают в Крыму для того, чтобы не испытывать на себе санкции. Это бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты», — сказал он.

Также Чепа отметил, что Будапештский меморандум не влияет на признание Белоруссией российского статуса Крыма.

«Будапештский меморандум абсолютно не мешает Лукашенко <…>. Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое произносило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе», — добавил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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