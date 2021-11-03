Что происходит в США спустя год после президентских выборов 2020 года

Ровно год назад в США состоялись очередные президентские выборы — голоса считали долго, но выбрали Джо Байдена. Во время предвыборной гонки он активно критиковал своего предшественника Дональда Трампа и обещал исправить его ошибки. Экономисты, политики и социологи рассказали «Газете.Ru», какие предвыборные обещания Байден сдержал, а какие — нет.

Обуздать коронавирус

«Я никогда не подниму белый флаг. Мы собираемся победить этот вирус и взять ситуацию под контроль, я обещаю вам», — заявил Джо Байден 2 ноября 2020 года во время предвыборной кампании в Кливленде. На протяжении всей кампании кандидат в президенты обвинял Дональда Трампа в фактической капитуляции перед COVID-19, обещая, что он и его команда справятся лучше.

Когда Байден занял Овальный кабинет, ситуация с пандемией действительно складывалась катастрофически. Январь 2021 года стал самым смертоносным месяцем пандемии на тот момент. За один месяц коронавирус забрал жизни более 79 тыс. человек.

Новоизбранный президент подписал указ об обязательном ношении масок в госучреждениях, а также при пересечении границ между штатами. Однако уже через несколько месяцев губернатор Техаса отменил эту процедуру, что вызвало сильное недовольство Байдена. Примечательно, что и сам президент неоднократно появлялся на публике без маски.

В день подписания указа об обязательном ношении масок в США было зарегистрировано более 185 тыс. заразившихся. Ровно через полгода, 20 июня, в стране зафиксировали всего около 4 тыс. случаев, что стало рекордно низким показателем с начала пандемии. Свою роль в значительном падении роста новых случаев сыграли темпы вакцинации, а также ограничительные меры.

«Отменить» Трампа

Одним из главных предвыборных обещаний Байдена была отмена ряда указов Дональда Трампа, в том числе его решений в иммиграционной политике, которые позволяли иммиграционным службам отказывать мигрантам в виде на жительство, если у них нет медицинской страховки или достаточных финансовых средств. Байден сдержал свое обещание и отменил указ в мае.

В январе Байден поручил приостановить возведение стены на границе с Мексикой. В феврале политик распорядился пересмотреть процедуру предоставления убежища на границе США и Мексики, а также создал целевую группу для воссоединения семей мигрантов, которые ранее были разделены на границе. Однако последствия этого решения чуть не обернулись трагедией.

Еще до отмены ряда указов Трампа по иммиграционной политике, Байден пообещал оказывать мигрантам и беженцам более радушный прием.

В результате сотни тысяч человек из Центральной Америки ринулись к мексиканской границе с США, что спровоцировало приграничный кризис.

Только в марте около 19 тыс. детей были остановлены на границе с Мексикой. А уже в начале октября власти США заявили, что задержали в 2021 году порядка 1,7 млн мигрантов, пытавшихся пересечь границу США и Мексики, что является рекордным показателем.

Помимо этого, Байден отменил ряд других инициатив своего предшественника. Так президент США вернул Вашингтон в Парижское соглашение по климату, отозвал разрешение на строительство части трубопровода Keystone XL, который идет из Канады в США, а также отменил запрет Трампа на въезд в США гражданам нескольких мусульманских и африканских стран.

В мае Байден отменил еще семь указов Трампа в один день, в том числе постановление «о предотвращении цензуры в интернете», в котором говорилось об ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию.

По словам профессора факультета права НИУ ВШЭ Александра Домрина, «Байден своими указами восстанавливает все худшее, что было при других президентах-демократах — Бараке Обаме и Билле Клинтоне».

Новые указы Байдена не помогли улучшить благосостояние американцев, считает эксперт.

«Трамп пытался вернуть Америку в Америку. Он предлагал забыть про всякие непонятные вещи за пределами США, которыми интересуются транснациональные компании и финансовые глобалисты. Он предлагал создать рабочие места для американцев и забыть про нахлебников и паразитов, которые бегут в США», — заявил Домрин.

Вернуть Иран, Забыть Афганистан

Во время президентской кампании прошлой осенью Байден обвинил Трампа в том, что выход США из ядерной сделки с Ираном позволил Тегерану продолжить работы по накоплению и обогащению урана. Помимо этого, Байден возложил на предшественника ответственность за ухудшение отношений с Китаем и европейскими странами.

С тех пор президент США призывает вернуть Иран к диалогу и выразил надежду, что Вашингтон сможет продолжить переговоры с Тегераном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, откуда американцы вышли по инициативе Трампа.

Однако за время президентства Байдена мало что изменилось. Переговоры о том, чтобы заставить Иран выполнить условия соглашения 2015 года, начались в апреле. В сентябре президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что его правительство, однако, не испытывает большого желания возобновлять прямые переговоры с США.

Для возвращения к многостороннему плану переговоров с Ираном США не нужны, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«От США требуется всего лишь требуется отменить санкции. Вопрос в том — пойдет ли Байден на это. Он и так крутится как уж на сковородке.

Но Трамп ввел очень много санкций. Вводить санкции легко, но отменить — сложнее. Для этого нужны основания и обращение в конгресс. Байден хочет продемонстрировать, что американцы действительно хотели бы вернуться за стол переговоров, а Иран просит отменить санкции, да и все дела», — объяснил Рогулев.

Помимо Ирана, Байден пообещал избирателям наконец разобраться с афганским вопросом. И хотя вывод американских войск из Афганистана планировала осуществить еще администрация Трампа, именно Джо Байден вошел в историю как президент, который поставил точку в этой истории. 31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана.

Тем не менее последствия этой операции спровоцировали целый ряд скандалов в США. Во-первых, организация эвакуации была раскритикована как демократами, так и республиканцами. Более того, выход американских войск сопровождался многочисленными репортажами об афганцах, ранее работавших на американцев, но не получивших возможности покинуть страну вместе с ними. Все это значительно повлияло на рейтинг американского президента, который продолжает падать.

Во внутренней политике Байден выполнил заказ избирателей на прекращение «бесконечной войны» в Афганистане, рассказал «Газете.Ru» американист Лев Сокольщик. Однако то, как была организована эвакуация, серьезно навредило имиджу США на международной арене.

«По сути дела, Байден выполняет предвыборные обещаниями. Многие политики выстраивали предвыборные кампании на антивоенной риторике. Во внутриполитическом плане вывод войск для Байдена — это плюс. В общем и целом, для избирателей не важно, как произошел выход. Главное, что американские деньги больше не закапываются в афганский песок».

По словам Сокольщика, Байден войдет в историю как президент, который окончательно поставил точку в прежней военно-политической парадигме, доминировавшей после Холодной войны.

Make America Green Again

После выборов Джо Байден пообещал американцам, что его инаугурация позволит США уделять больше внимания вопросам изменения климата. Президент также поставил перед нацией амбициозную цель: достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

В рамках этой политики Байден действительно делает определенные успехи и старается «вести мир» к климатическому благополучию, как и обещал.

В начале года Байден предложил конгрессу инфраструктурный план на $2 трлн, который, предполагает увеличение количества электромобилей на дорогах, а также строительство сетей экологически чистой энергии. Помимо этого, президент объявил о планах по увеличению ветряных электростанций вдоль побережья США.

Юрий Рогулев Фонда изучения США считает, что обещания Байдена усилить борьбу с климатическими изменениями — это политическое решение, поскольку американские прогрессивные демократы хотят занять свое место в международном либерально-глобалистском мейнстриме.

Политически Байден хотел продемонстрировать себя прогрессивным демократическим политиком, объяснил Рогулев. Однако экономические сложности перехода на рельсы «зеленой экономики», усложняют жизнь американскому президенту.

«Во-первых, существует ряд нюансов в энергетике. Трамп хотел вернуть производство на территорию США, а для этого зеленая экономика не подходила. Он разрешил добычу всех видов энергоносителей: и угля, и газа, и нефти. Потому что дешевые энергоносители привлекают производителей. Трамп хотел вернуть Америке статус производителя вещей и создать новые рабочие места. Однако у Байдена повестка другая, связанная с ограничениями на добычу энергоносителей. Это все приводит к росту цен на энергию, особенно на фоне пандемии, экономического кризиса и кризиса на газовом рынке», — заявил Рогулев.

Демократы вряд ли отступят от этого политического решения, но в реальности им придется решать конкретные проблемы здесь и сейчас, заключил эксперт.

Повысить налоги, повысить зарплаты

Не менее амбициозная цель Байдена заключалась в отмене политики налогообложения, одобренной Трампом.

В 2017 году Трамп и республиканцы провели в Конгрессе одну из самых масштабных налоговых реформ за последние десятилетия. Были снижены налоги для некоторых категорий юридических и физических лиц, а также увеличены налоговые вычеты и льготы.

Байден и демократы считают, что от сокращения налогов прежде всего выиграли богатые американцы и корпорации. В ходе президентской кампании 46-й президент пообещал не повышать налоги для тех, кто зарабатывает менее $400 тыс., но вместе с тем призвал повысить максимальную ставку индивидуального подоходного налога, а также ставку корпоративного налога.

И хотя Байдену будет сложно изменить текущие правила налогообложения, он и дальше продолжит работать на этом направлении, считает профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Борис Спуян.

«Это стратегическая линия демократической партии — обложить дополнительными налогами богатых и уменьшить налоговую нагрузку на средне-доходные группы населения», — объяснил Спуян в беседе с «Газетой.Ru».

Байден также пообещал поднять минимальную заработную плату в стране до $15 в час, и здесь президент действует с переменным успехом.

С самого начала президентского срока Байден пытался включить повышение заработной платы в законопроект о помощи от COVID-19 на 1,9 триллиона долларов, принятый в марте. Однако в Сенате тогда не поддержали предложение, поскольку такой шаг нарушил бы процесс согласования бюджета.

Вместе с тем Байден смог подписать указ о повышении минимальной заработной платы для работников федеральных агентств. Но повышение минимальной зарплаты на общенациональном уровне все еще находится под вопросом. Борис Спуян считает, что исполнение эти планов требует огромных ресурсов, и сейчас повышение зарплаты выглядит маловероятным.