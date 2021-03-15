Байден рушит стену: мигранты осадили границы США

На американо-мексиканской границе обостряется ситуация с мигрантами. Вопреки обещаниям президента США Джо Байдена отменить политику «нулевой терпимости», которую проводил его предшественник на посту главы Белого дома Дональд Трамп, условия жизни беженцев значительно ухудшились.

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Сейчас Мексика пытается справиться с новой волной мигрантов, изгнанных из США. Приюты, которые были пустыми четыре месяца назад, теперь переполнены, пишет The New York Times.

Многим мигрантам контрабандисты обещали, что с приходом Байдена путь в США будет открыт, отмечает издание. Однако этого не произошло.

В начале марта американские СМИ сообщали, что в феврале на границе с Мексикой были задержаны почти 100 тыс. мигрантов, что является рекордным показателем. Таких цифр не было 15 лет.

Одними из первых указов президента Соединенных Штатов были как раз те, которые касались беженцев. Глава Белого дома распорядился радикально пересмотреть остальные меры прежней администрации по борьбе с иммиграцией, а также объявил об отмене практики разлучения мигрантов с их детьми. США уже приступили к постепенной ликвидации программы Трампа «Остаться в Мексике», согласно которой все мигранты, которые обратились к США за предоставлением убежища, должны ждать решения суда относительно их просьбы в Мексике.

На сегодняшний день, однако, в США зафиксирован рекордный рост числа малолетних мигрантов, задержанных на границе.

По данным телеканала АВС, в участках пограничной службы находятся 4,8 тыс. детей мигрантов — с середины прошлой недели этот показатель вырос на 25%. Приюты, в которых размещают детей, переполнены. Как сообщает The Washington Post, на прошлой неделе в них находились более 8,5 тыс. несовершеннолетних.

Мексика активизировала иммиграционные рейды, отмечает Reuters. За последние недели сотни людей были задержаны и сняты с поездов, чтобы остановить рост числа мигрантов из Центральной Америки, направляющихся в Соединенные Штаты.

Мексиканский Национальный институт миграции заявил, что решение о начале рейдов поездов было принято не по указанию Белого дома. Там также напомнили, что в последние годы правоохранительные органы не прибегали к подобным действиям.

Мексиканские чиновники заявляют, что мигрантов задерживают на пограничных пунктах и отправляют их в другие города. Согласно данным службы таможенного и пограничного контроля США, более 70% людей, попавших в США нелегально в феврале, были депортированы.

Это происходит в соответствии с приказом, оправдывающим быструю высылку мигрантов. Инициатива была внедрена Дональдом Трампом, и Байден не стал ее отменять.

Вашингтон уже попытался отговорить мигрантов от нелегального пересечения границы. Советник Белого дома по вопросам миграции Роберта Джекобсон на прошлой неделе сказала, что подобные поездки могут быть крайне опасны и шансов, что просители убежища смогут пересечь границу, практически нет.

«Граница не открыта», — сказала советник на пресс-брифинге на английском и испанском языках.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что причина назревающего кризиса лежит в том, что Джо Байден своими заявлениями и действиями создал для мигрантов впечатление, будто границы уже открыты для них, что привело к большому наплыву беженцев в США.

«Один из первых указов Байдена состоял в том, что он приостановил строительство стены [на границе с Мексикой, которую строил Трамп] — это раз. Во-вторых, негласно, а может и гласно, была дана команда на демонтаж этой стены. На территорию США хлынули десятки тысяч мигрантов, потому что создалось впечатление, что власть переменилась», — рассказывает эксперт.

При Трампе ставки для нелегальных мигрантов были гораздо выше. Они понимали, что почти наверняка их задержат и депортируют. Именно поэтому, считает эксперт, подобного наплыва не было.

В январе администрация президента остановила депортацию нелегальных мигрантов на 100 дней.

«Когда стало известно, что возвращается практика, которая была до Трампа, когда есть миграционные суды, когда ты находишься на территории США и таким образом получаешь право на медицинское обслуживание, на убежище, на охрану и т. д., желающих попасть в страну стало гораздо больше», — рассказывает Владимир Васильев.

Мексика уже призвала США помочь остановить поток мигрантов и оказать поддержку Центральной Америке, откуда прибывает большинство беженцев. «Они видят в нем президента-мигранта, и многие чувствуют, что доберутся до США», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после переговоров с Байденом 1 марта.

Как отмечает Владимир Васильев, проблема кроется не только в наплыве беженцев, но и в росте напряженности между южными штатами и Вашингтоном.

В конце февраля суд округа Виктория (штат Техас) постановил прекратить исполнение решения приказа о приостановке депортации некоторых категорий нелегальных иммигрантов на 100 дней. Таким образом судья удовлетворил иск генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который утверждал, что указ Байдена увеличивает нагрузку на бюджет штата.

«Политика Байдена усугубляет два кризиса — миграционный и кризис американской федерации. Потому что как раз Техас и многие другие штаты, по сути, уже открыто выступили против указов Байдена в рамках тех полномочий, которые имеет штат. Это нарастающая бомба замедленного действия. Она может резко спровоцировать массовые беспорядки в южных штатах, а также односторонние действия штатов», — резюмирует эксперт.