Республиканцы придумали, как оскорблять Джо Байдена без мата

В США противники Джо Байдена нашли эвфемизм, которым теперь заменяют нецензурное ругательство в адрес главы Белого дома. Фраза «Let's go Brandon» стала популярна среди избирателей, членов Республиканской партии — и даже некоторых музыкантов. Она появляется на баннерах, защитных масках и футболках. Как появился новый антибайденовский слоган и где его обычно используют — в материале «Газеты.Ru».

В США все большей популярностью пользуется новое ругательство в адрес президента США Джо Байдена. Привычное американцам «**** Biden» (англ. — «К черту Байдена») заменил слоган «Let's go Brandon» (англ. — «Вперед, Брэндон»). Сегодня эту фразу выкрикивают на акциях протеста, наносят на баннеры, маски и одежду.

Кто такой Брэндон и какое отношение к нему имеет Байден?

Все началось 2 октября на гонках NASCAR на трассе Talladega Superspeedway в Алабаме, где свою первую серию Xfinity Series выиграл 28-летний гонщик Брэндон Браун. Пока он давал интервью репортеру NBC Sports, толпа позади него скандировала фразу, которую было сложно разобрать.

Репортер предположил, что они кричали «Let's go Brandon», поддерживая гонщика, но в итоге стало понятно, что на самом деле это была фраза «**** Joe Biden».

NASCAR и NBC пытались заглушить «окружающий шум толпы» в интервью, но фраза уже успела получить популярность.

После этого во время визита Байдена на строительную площадку в пригороде Чикаго, где он рекламировал вакцинацию и тестирование на коронавирус COVID-19, протестующие использовали обе ругательные фразы в адрес президента.

Когда президент на минувшей неделе проезжал через Плейнфилд, штат Нью-Джерси, из окна его кортежа можно было увидеть плакат с надписью «Let's go Brandon».

Этот же слоган группа людей скандировала возле парка Вирджиния, когда Байден выступил от имени кандидата на пост губернатора от Демократической партии Терри МакОлиффа. А некоторые протестующие все же решили не использовать распространенный эвфемизм и подняли нарисованные от руки таблички с ненормативной лексикой.

Такое заявление прозвучало даже из уст приветствовавшего пассажиров пилота Southwest Airlines, после чего авиакомпания запустила внутреннее расследование.

«Southwest не оправдывает своих сотрудников, озвучивающих их личные политические взгляды во время обслуживания наших клиентов, и индивидуальная точка зрения одного сотрудника не должна интерпретироваться как точка зрения Southwest и ее коллектива в 54 тыс. сотрудников», — заявили в авиакомпании.

Получивший популярность антибайденовский слоган активно используется среди представителей Республиканской партии. Например, ее произнес в завершение своего выступления член палаты представителей 21 октября Билл Поузи из Флориды.

Республиканец из Южной Каролины Джефф Дункан надел маску для лица с надписью «Let's go Brandon» в Капитолии на минувшей неделе. Сенатор от Техаса Тед Круз позировал на фоне слогана на Мировой серии по бейсболу, а пресс-секретарь сенатора Митча МакКоннелла ретвитнул фотографию с этой фразой на вывеске в Вирджинии.

Экс-президент США Дональд Трамп тоже не стал упускать возможность в очередной раз «уколоть» своего политического оппонента.

Его Save America PAC (комитет политических действий) продает за $45 футболку с надписью «Let's go Brandon» над американским флагом. В одном из сообщений для сторонников, которое приводит AP, говорится: «#FJB или LET'S GO BRANDON? В любом случае президент Трамп хочет, чтобы ВЫ получили нашу новую рубашку ICONIC».

Футболки со слоганом и логотипом NASCAR в последнее время появляются и на витринах некоторых магазинов.

Запретные песни

В конце октября видеохостинг YouTube заблокировал сингл консервативного рэпера Брайсона Грея «Let's Go Brandon», объяснив это «медицинской дезинформацией». Как сообщает Daily Mail, этот трек по популярности в Apple Music обогнал даже вышедший недавно сингл певицы Адель «Take easy on me».

В песне Грей высмеял администрацию Байдена и раскритиковал обязательную вакцинацию. По мнению исполнителя, он пострадал от цензуры гораздо больше всех рэперов, но, тем не менее, не расстроился из-за того, что не может распространять свое творчество на YouTube.

Он выразил уверенность, что политика медиаплатформ направлена против людей с консервативными взглядами.

«Культура отмены больше не работает. Ей подвержены только те, кто боятся. А мне такая популярность только помогает. Спасибо, YouTube!» — сказал он.

Травля президентов

Байдена критиковали еще до его вступления в должность и обвиняли в фальсификации выборов, несмотря на массу доказательств обратного. Отношение к главе государства стало в разы хуже после вывода американских войск из Афганистана.

При этом Байден — не первый президент США, который подвергается откровенным издевательствам со стороны народа. 24-й американский президент Гровер Кливленд слышал в свой адрес выкрики «Ма, ма, где мой папа?» в 1880-е годы из-за слухов, что у него родился внебрачный ребенок. В стихах о Томасе Джефферсоне и Эндрю Джексоне использовались расистские образы и обвинения в двоеженстве.

Граффити с надписью «**** Trump» (англ. — «К черту Трампа») до сих пор можно увидеть на многих эстакадах в Вашингтоне, округ Колумбия.

Расизм в отношении бывшего президента Барака Обамы был отчасти смягчен, но даже с учетом антирасистской политики соцсетей его можно было встретить на основных площадках.