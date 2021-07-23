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Политика

«Никогда не сможем прийти к окончательному суждению»: как спецслужбы США ищут происхождение коронавируса

Глава ЦРУ заявил об отсутствии у США точных данных о происхождении COVID-19

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Reuters
Причины появления коронавируса могут остаться неизвестными, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Однако, добавил он, разведка США попытается раскрыть как можно больше сведений о начале пандемии COVID-19. Вашингтон ранее неоднократно говорил о «китайском» происхождении вируса и не исключал его утечки из лаборатории в Ухане. КНР эти обвинения отрицает.

Причины возникновения коронавируса Sars-CoV-2 могут остаться неизвестными. Об этом в интервью радио NPR заявил директор Центрального разведуправления (ЦРУ) Уильям Бернс.

«Это возможно, как и многое другое, о чем мы никогда не сможем прийти к окончательному суждению, но не из-за отсутствия тщательной работы или усилий по этому вопросу. Мы попытаемся раскрыть как можно больше о том, что произошло», — сказал он.

По словам чиновника, ЦРУ будет искать сведения об истоках пандемии и «предоставлять наилучшие ответы».

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн ранее заявляла, что у администрации Байдена по-прежнему есть «серьезные вопросы, касающиеся начала пандемии, включая <…> появление коронавируса в КНР».

Накануне Китай отказался сотрудничать с ВОЗ на втором этапе расследования происхождения Sars-CoV-2.

По словам замруководителя Национального комитета здравоохранения КНР Цзэна Исиня, ВОЗ «занимается политическим позерством», демонстрируя «высокомерие по отношению к науке». Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что нельзя исключать и версию искусственного происхождения Sars-CoV-2.

Кроме того, представители китайского научного сообщества также заявили на брифинге, что «скорее всего, вирус передался человеку от животного через промежуточного носителя». Глава контактной группы эпидемиолог Лиан Ваннян подчеркнул, что в лаборатории в Ухани «вируса никогда не было». «Нам не нужно тратить больше ресурсов на расследование версии об утечке», — настаивал он. МИД КНР также отверг предположения ВОЗ о том, что вирус был разработан в лаборатории.

24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. Там также отмечалось, что в документе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц. WSJ считает, что доклад может стать поводом для более широкого расследования «искусственного происхождения» коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что публикация WSJ не соответствует действительности. Он подчеркнул, что, согласно заявлению Уханьского института вирусологии, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

«Если США уверены в своих заявлениях, тогда пусть докажут это. Как зовут этих ученых? Какой болезнью они заразились? Если они утверждают, что у ученых был положительный тест на новый коронавирус, то где же отчет?», — добавил он.

Президент США Джо Байден на этом фоне распорядился в 90-дневный срок расследовать версию о лабораторном происхождении COVID-19. При этом отмечалось, что Белый дом принимает во внимание все версии возникновения Sars-CoV-2.

В мае британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор биологии Биргер Соренсен обнаружили в образце вируса «уникальные следы», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Отмечается, что вирус SARS-CoV-2 не имеет «надежного естественного предка». Так, ученые пришли к выводу, что в китайской лаборатории взяли «основу» естественного коронавируса, обнаруженную у летучих мышей, и наложили на него новый «шип», превратив его в COVID-19. После этого ученые реконструировали версии вируса, чтобы скрыть следы.

При этом в марте Китай высоко оценил работу китайских ученых и экспертов ВОЗ.

«Китайская сторона высоко ценит приверженность науке, профессионализм и старания китайских и иностранных экспертов, принимавших участие в этом совместном исследовании», — говорится в заявлении. Специалисты ВОЗ после поездки в китайский Ухань опубликовали итоговый доклад, в котором заявили, что версия лабораторного происхождения коронавируса нового типа маловероятна, «наиболее вероятной» версией происхождения коронавируса нового типа они назвали переход вируса к человеку через «промежуточного носителя».

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