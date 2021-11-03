Генерал ВСУ Романенко призвал украинцев готовиться к введению военного положения

Бывший замначальника Генштаба украинской армии Игорь Романенко заявил, что российские власти еще не определились со стратегией в Донбассе, но жителям Украины, тем не менее, нужно быть готовыми к объявлению военного положения. Он пообещал «кровавую баню» в случае полномасштабной войны с Россией и отметил, что Киев может надеяться только на свои силы и некоторую помощь США.

Жителям Украины надо быть готовыми к объявлению военного положения в стране. Об этом в издании «Главред» написал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко. По его словам, это связано с ситуацией на российско-украинской границе.

«В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», — заявил Романенко. Он считает, что Россия уже несколько недель стягивает войска в приграничные с Украиной регионы.

Генерал написал в статье, что «если Путин начнет войну, то его в Украине ждет «кровавая баня», которая не закончится захватом территорий. Неподконтрольный Киеву Донбасс Романенко назвал «чемоданом без ручки» для российских властей. Он считает, что Москва еще не приняла окончательного решения по поводу развязывания боевых действий: по мнению генерала, Россия хочет реализовать в этом регионе крымский сценарий — заранее просчитанную операцию по взятию территорий под свой контроль.

У Кремля, по словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ, вызывает неудовлетворение применение украинской армией беспилотников Bayraktar (закупленные Киевом у Турции боевые дроны, которые за последние дни нанесли несколько ударов по позициям на линии соприкосновения в Донбассе). Применение Киевом боевых БПЛА может стать причиной для военного вторжения.

Романенко также отметил что в случае полномасштабной войны с Россией Киев может рассчитывать лишь на собственные силы и на определенную поддержку Вашингтона. «Так как в Германии [канцлер Ангела] Меркель уходит с поста, а [президент Эмманюэль] Макрон во Франции готовится к выборам, вся надежда на американцев и на самих себя», — написал генерал.

Ситуация в Донбассе на линии соприкосновения (по ней проходит граница между подконтрольными Киеву территориями и непризнанными ДНР и ЛНР) усугубилась на прошлой неделе. Генштаб ВСУ объявил, что впервые применил турецкий дрон Bayraktar для нанесения удара по артиллерийской позиции ЛДНР, обстреливавшей украинскую территорию.

В ЛНР применение беспилотников назвали демонстративным нарушением «минских соглашений», в соответствии с которыми сторонам конфликта на востоке Украины запрещается наносить авиаудары. В непризнанной республике также предупредили, что такие действия Киева освобождают от договоренностей и другую сторону.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал противоречивые заявления о применении дронов в Донбассе «загадочной историей».

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение «минских договоренностей», или сказать, что они все-таки выполняют «минские договоренности», и предложить собраться в «нормандском формате», — сказал министр.

Накануне американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о стягивании российских вооруженных сил к границе с Украиной. Газета сообщала, что «элитная 1-я гвардейская танковая армия» в конце сентября была отправлена в район Ельни Смоленской области. Однако Смоленская область имеет общую границу не с Украиной, а с Белоруссией.

В Кремле заявили, что на подобные публикации западных СМИ не стоит обращать внимания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что передвижения армейских подразделений по российской территории является исключительно внутренним делом страны.

Информацию о стягивании танков к российско-украинской границе опроверг и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «То, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают», — заявил Данилов.