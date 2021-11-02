В Кремле оценили данные СМИ о размещении военных РФ на «границе с Украиной»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью американского журнала Politico о том, что Россия якобы отправила своих военных к украинской границе, в качестве «доказательства» были приведены спутниковые снимки.

«Смотрите, наверное, качество этих публикаций не стоит комментировать и не стоит обращать на это внимание. Речь идет о границе с Украиной, на снимках граница с Белоруссией. Это первое. Второе, передвижение нашей военной техники или армейских подразделений — это исключительно наше дело. Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет никакой опасности. Но Россия всегда принимала и принимает меры по обеспечению собственной безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области. В материале издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.