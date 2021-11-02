Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китайцев призвали поменьше есть, чтобы в стране остались продукты на зиму 17:09
УАЗ пообещал продавать машины без накруток дилеров 17:07
Ученые раскрыли убийство китайца 1300-летней давности 17:03
Врачи рассказали, какая вакцина приводит к появлению тромбов в мозге 17:02
В Крыму считают, что санкции Зеленского против России — «укус комара спокойному... 17:02
Самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву, приземлился... 17:01
Федерация гимнастики Израиля назвала причину, по которой команда не поехала... 17:00
Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу 17:00
Пользователям Zoom начнут показывать рекламу 16:56
Космонавт Серова допустила раздел Луны мировыми державами 16:53

СНБО Украины прокомментировал информацию о российских танках на границе двух стран

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что информация о российских танках около границы с Украиной не соответствует действительности. Об этом сообщила интернет-газета «Страна» в своем Telegram.

Он объяснил, что происходит «сознательная дезинформация всего общества».

«Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают. Что будет завтра, мы не знаем, сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет. Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии», — заявил секретарь СНБО.

В Кремле ранее прокомментировали данную информацию, отметив, что «качество этих публикаций не стоит комментировать и не стоит обращать на это внимание».

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области. В материале издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть