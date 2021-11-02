СНБО Украины прокомментировал информацию о российских танках на границе двух стран

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что информация о российских танках около границы с Украиной не соответствует действительности. Об этом сообщила интернет-газета «Страна» в своем Telegram.

Он объяснил, что происходит «сознательная дезинформация всего общества».

«Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают. Что будет завтра, мы не знаем, сегодня такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет. Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии», — заявил секретарь СНБО.

В Кремле ранее прокомментировали данную информацию, отметив, что «качество этих публикаций не стоит комментировать и не стоит обращать на это внимание».

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области. В материале издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.