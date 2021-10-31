В США не считают Россию главной виновницей энергетического кризиса в Европе

Новый газовый кризис в Европе возник не по вине президента РФ Владимира Путина или «Газпрома» — такой точки зрения придерживается Стивен Сестанович, бывший советник американского экс-госсекретаря Мадлен Олбрайт. В то же время он утверждает, что Россия использует сложившуюся ситуацию в своих интересах. Как реагировать на дефицит топлива и выросшие цены, правительства европейских стран еще не решили. Пока что они заново открывают для себя риски, пишет автор.

В возникновении газового кризиса в Европе не следует винить только Россию. Такое мнение выразил Стивен Сестанович, бывший советник экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, в статье для официального сайта Council on Foreign Relations (Совет по международным отношениям, частная американская организация в сфере международных связей – «Газета.Ru»).

По оценкам эксперта, слишком много глобальных, региональных и локальных факторов одновременно оказали влияние на ситуацию с газом в Европе.

Что происходит

Европа переживает энергетический кризис, во время которого спотовые цены на природный газ выросли в сентябре до уровня, в пять раз превышающего показатели годичной давности. «Некоторые аналитики считают, что главным виновником этого нового кризиса является Россия.

Но напряженная ситуация на газовом рынке вызвана рядом других причин,

таких как снижение добычи газа в самой Европе, значительное повышение спроса на энергоносители в Азии, истощение запасов газа зимой 2020-2021 годов и снижение производства электроэнергии за счет возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия», — отмечает Сестанович.

В последние годы европейские импортеры рассчитывали сократить этот дефицит за счет увеличения закупок сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за сокращения объемов добычи многими производителями СПГ за пределами Европы, в том числе в США, этот вариант стал (во всяком случае, временно) невозможным, констатирует автор публикации.

«Многие эксперты отмечают, что Россия сама всячески пытается увеличить объем добычи, и поддерживать на необходимом уровне собственные запасы», — пишет эксперт. По его прогнозам, из-за кризиса в Европе могут пересмотреть законодательство в энергетической сфере и планы по инвестициям в собственную добычу голубого топлива.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских подземных газохранилищах.

Усугубляет ли Россия кризис

«И да, и нет. Винить в высоких ценах и дефиците газа вряд ли можно одну лишь Москву», — полагает Сестанович.

В то же время он утверждает, что Москва «готова пользоваться уязвимостями своих торговых партнеров». По его мнению, это доказывают предыдущие споры по газу с Украиной и Эстонией и «увязка поставок с сертификацией «Северного потока — 2».

«Газпром» пока отказывается увеличивать поставки в Европу сверх объемов, которые предусмотрены долгосрочными контрактами. При этом руководство России не преминуло связать увеличение экспорта с сертификацией в короткие сроки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого уже практически завершено, но который пока не получил от регулирующих органов сертификацию, необходимую для начала прокачки газа. Более того, «Газпром» заявил руководству Молдавии, что цена будущих поставок газа будет зависеть от того, откажется ли бывшая советская республика от торгового соглашения с ЕС», — говорится в материале.

Как реагирует ЕС

Европейцы будут, скорее всего, и дальше придерживаться позиции постепенного принятия «Северного потока — 2», полагает Сестанович.

«Вполне возможно, что некоторые страны даже втайне рады тому, как из-за дефицита газа продвинулся процесс сертификации.

Но поскольку кризис обнажил множество других составляющих энергетической незащищенности Европы, он вынуждает государства-члены ЕС (и сам Евросоюз) рассмотреть ряд мер по сведению до минимума факторов уязвимости в будущем», — указал он.

По его словам, речь идет о различных способах реагирования на кризис — от «скромных» мер, направленных на смягчение непосредственного воздействия роста цен на электроэнергию на домохозяйства с низким уровнем дохода, до полного пересмотра правил, регулирующих внутренний энергетический рынок Европы.

«Также рассматриваются предложения по восстановлению стратегических запасов газа (например, установление минимальных уровней, как это уже сделано в отношении запасов нефти), устранению технических препятствий для транспортировки топлива между странами, увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии и реализации так называемой Европейской зеленой сделки.

Кроме того, некоторые чиновники ЕС хотят начать расследование в отношении «Газпрома» за нарушение европейских антимонопольных правил», — сообщил Сестанович.

Он считает, что широкий диапазон этих мер отражает многочисленные причины сегодняшнего кризиса. «И немногие из них имеют откровенно антироссийскую составляющую — расследование в отношении «Газпрома» является исключением. Даже в этом случае, если не считать сертификации «Северного потока — 2», они вряд ли позволят Путину достичь того, что он поставил своей главной целью — закрепить будущую зависимость ЕС от российского газа посредством долгосрочных контрактов», — утверждает автор.

Зависимость от поставок российского газа

Европейские правительства — и потребители также — заново открывают для себя риски и издержки зависимости от поставок российского газа, отмечает эксперт. «В спорах о том, как ограничить зависимость в будущем, может присутствовать своя доля антипутинской риторики. Но даже если этого не произойдет, то, как Путин манипулирует кризисом на данный момент, снижает вероятность того, что ЕС согласится на такие отношения в сфере энергетики, к которым стремится Россия.

Кроме того, сегодняшний кризис на энергетических рынках заставит европейские правительства рассмотреть один аспект перехода от углеводородного топлива, который они еще не в полной мере рассмотрели.

Постепенное прекращение инвестиций в собственную добычу природного газа в ЕС чревато укреплением доминирующего положения на рынке крупнейшего поставщика на континенте (и повышением его способности создавать проблемы). Теперь, когда европейские лидеры видят, к чему это может привести, такая перспектива точно не устроит», — заключил Стивен Сестанович.

После того, как Путин поручил повысить объемы сырья в европейских подземных газохранилищах, цены пошли вниз. На этом фоне читатели британского издания Daily Mail ранее назвали президента РФ «главным в Европе». «По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес», — написал один из комментаторов.