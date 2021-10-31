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В США определили роль России в европейском газовом кризисе

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Laszlo Balogh/Reuters

Некоторые аналитики считают Россию виновницей дефицита газа и высоких цен на него, однако существует ряд других причин, обусловивших возникновение энергетического кризиса в Европе. Об этом заявил старший научный сотрудник института Джорджа Ф. Кеннана по российским и евразийским исследованиям Стефан Сестанович в статье для Council on Foreign Relations.

«Вряд ли можно винить только Москву в высоких ценах и дефиците. Многие эксперты отмечают, что Россия сама изо всех сил пытается увеличить объем производства (и поддерживать собственные запасы на должном уровне)», — написал эксперт.

Он отметил, что слишком много глобальных, региональных и локальных факторов одновременно влияют на ситуацию с газом в Европе. Так, среди причин он назвал снижение добычи газа в самой Европе, рост спроса на энергию в Азии, истощение запасов газа зимой 2020-2021 годов и снижение производства из возобновляемых источников.

При этом Сестанович утверждает, что Россия выражает готовность «использовать уязвимости» своих торговых партнеров, таких как Украина и Эстония, и «увязка поставок с сертификацией» газопровода «Северный поток — 2».

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Ранее сообщалось, что фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

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