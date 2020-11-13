«Реальная власть»: кто может сменить Зеленского из-за COVID-19

Украинский политический эксперт, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что сменить Владимира Зеленского на посту главы государства может человек, имеющий на это право в соответствии с конституцией страны. Его слова передает НСН.

«По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. <…> Ни Порошенко, ни Медведчук, ни Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть», — отметил Соскин.

Соскин добавил, что это похоже на смерть патриарха — когда самые большие шансы на преемство власти имеет глава похоронной комиссии.

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По словам эксперта, на место президента могут также претендовать мэры крупных украинских городов: глава Киева Виталий Кличко, Днепра Борис Филатов, Черкасс Анатолий Бондаренко и Харькова Геннадий Кернес.

«В любом случае это будут новые политики, потому что старые — просто отыгранный политический хлам», — резюмировал Соскин.

12 ноября президента Украины Владимира Зеленского, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом сообщил советник главы офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они (Зеленский и Ермак) находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания», — сказал Подоляк.

По его словам, президент находится в изолированной палате, в которой установлена спецсвязь. Он отметил, что Ермак также расположился в отдельной изолированной палате, они с главой государства общаются по телефону.

Как уточнил Подоляк, у Зеленского и Ермака прежний график работы, единственное ограничение — это изоляция.

Сам президент Украины впоследствии заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать из палаты в удаленном режиме. «Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Выполняю свои обязанности. В онлайне у меня проходят совещания и звонки», — сказал Зеленский.

Потерю власти Зеленскому предрекали и без коронавируса. В конце июня депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что Украина близится к тому, чтобы стать парламентской республикой, а Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны.

По его словам, год назад Зеленского, «столько обещавшего народу», поддержали три четверти украинцев. Но большинство из этих людей разочаровались в действиях новых украинских властей. Рабинович заявил, что президент «73 процентов» начал заигрывать с «20% тех, кто не голосовал за него». Он также предположил, что Зеленский просто не знает, что ему делать с государством.

«У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно.

Я еще год назад сказал: «Президент Украины Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой», — подчеркнул парламентарий.

В сентябре бывший вице-премьер и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный предсказал новый «майдан» и потерю власти действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному майдану, это и так понятно», — подчеркнул он.

По его словам, он станет свидетелем уже четвертого по счету свержения украинской власти. При этом Бессмертный отметил, что Европу сотрясут более серьезные и значительные события, на фоне которых новая украинская «революция» покажется второстепенным, локальным конфликтом. Он также выразил мнение, что подобная ситуация «характерна» для государства, где власти «дают пинка» каждые десять лет.