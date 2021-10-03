Эксперты ожидают скорую отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова

Партия «Слуга народа» готовится к голосованию по отставке спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Снять председателя парламента решили из-за отклонения от политической линии президента по ключевым вопросам, запуск соответствующей процедуры планируется на 4 октября. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость у команды Владимира Зеленского из-за попытки вести собственную игру, пока президент пытается консолидировать в своих руках всю власть на Украине. При этом постом главы государства Зеленский во многом обязан именно Разумкову.

О политическом противостоянии между спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым и офисом президента Украине Владимира Зеленского СМИ пишут уже достаточно давно. На протяжении года в прессе появлялась информация о попытках команды главы государства снять неугодного председателя парламента, о множестве схем и интриг, якобы существующих в Раде.

Однако официальная информация на этот счет появилась лишь 30 сентября: тогда появились сведения о запросе подписных листов для голосования за отставку спикера со стороны президентской фракции «Слуга народа». Уже 1 октября партия Зеленского отправилась на трехдневный съезд участием силовиков, представителей правительства и президента, но без председателя парламента.

2 октября пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук объявила, что 150 подписей, необходимые для запуска голосования по отставке Разумкова, собраны. По ее словам, в понедельник, 4 октября, «Слуга народа» запустит процедуры по снятию спикера в парламенте.

Почему же «Слуга народа» решила отправить в отставку Разумкова, объяснил сам Зеленский. Ранее президент говорил, что главным аргументом в этой ситуации стало наличие разногласий между спикером Рады и партией в контексте закона об олигархах и санкционной политики.

А уже 3 октября он более четко прояснил свою позицию.

»[Разумков] не является членом этой команды, он об этом говорит. <...> Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев, <...> он ведет свою личную политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет», — заявил глава Украины на брифинге, добавив, что претензий к нынешнему спикеру много.

Более того, как говорил Зеленский, ранее Разумков, по его данным, выдал депутатам подписные листы об импичменте президента. «Выдавал подписные листы на импичмент президента — я это знал из СМИ», — по словам президента, это произошло около полугода назад.

Ранее Зеленский уточнял, что считает этот вопрос «внутренним и фракционным», добавив, что он и его команда будет и в дальнейшем избавляться от всякого, кто не разделяет его политику по ключевым вопросам.

Почему увольняют Разумкова

Эксперты считают, что главной причиной разочарования офиса президента Украины и самого главы государства в спикере стала его попытка занять собственную политическую позицию. Так, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Зеленский ни с кем не согласен делить власть.

«Зеленский концентрирует власть в стране и делить ее он ни с кем не согласен — ни с Верховной радой, ни с главой парламента. Президент ведет игру, в которой все вокруг плохие, в том числе его команда, а он единственный хороший. За счет этого Зеленский убивает рейтинги своего окружения и сохраняет свой рейтинг.

У Разумкова же в отношении политического лидерства есть своя история — профессиональная и даже семейная. И он не готов приносить в жертву свое политическое будущее. Разумков пытается бороться за свои рейтинг и будущее, именно эта его политика привела к конфликту», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

С этим отчасти согласен и глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его словам, постепенный дрейф Разумкова в сторону от президентской команды многие заметили еще в прошлом году.

«Было много слухов и предположений, что спикер Рады начинает самостоятельную политическую карьеру и проявляет самостоятельную политическую позицию. Рубиконом стал закон об олигархах, по которому Разумков фактически вошел в прямое противоречие с офисом президента. В итоге стало очевидно — или спикер Рады все-таки начнет играть в интересах команды Зеленского, или президентская команда будет вынуждена снимать его с должности», — добавил эксперт.

Политические амбиции спикера вполне имеют право на жизнь, поскольку его можно назвать самым популярным политиком на Украине. По опросу социологического центра Разумкова, председатель Рады демонстрирует наилучший баланс доверия и недоверия среди украинцев. Так, Разумков получает 32% одобрения и 49% недоверия, а Зеленский набирает 33% поддержки и 61% противников.

Как спикер Рады насолил президенту

Изначально мало кто мог предположить, что история взаимоотношений Зеленского и Разумкова в итоге приведет к конфликту. Спикер Рады вошел в команду президента на заре его предвыборной кампании, став его основным представителем в СМИ. Разумков, человек с дипломатическим образованием и политическим опытом, с телеэкранов транслировал главные тезисы программы Зеленского, отстаивая их в различных дебатах и обсуждая с экспертами.

К слову, общался политик со СМИ в основном на русском языке, что во многом подкрепляло обещания Зеленского изменить курс тогдашнего президента Петра Порошенко на тотальную украинизацию страны, да и в целом импонировало русскоязычной части населения Украины.

С приходом Зеленского к власти Разумков остался важной частью команды, заняв первое место в партийном списке «Слуги народа» на досрочных выборах в Верховную раду. Затем политик возглавил фракцию президентской партии в парламенте, а потом получил и выдвижение в спикеры, что практически единогласно поддержало монобольшинство «Слуг народа».

При Разумкове Рада начала функционировать по программе Зеленского, принимая целые пакеты новых законов в кратчайшие сроки за счет монобольшинства, обновила состав правительства Украины и назначала нового Генпрокурора — по сути, завершив цикл обновления власти.

Однако постепенно спикер парламента начал демонстрировать несколько нейтральную позицию и абстрагироваться от наиболее спорных инициатив офиса президента. К примеру, Разумков отчасти выступал в защиту русского языка, пока сам Зеленский отрицал наличие языковых проблем на Украине.

Кроме того, он отправил на проверку Венецианской комиссии закон о земельной реформе, которая снимала мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине — сам законопроект активно продвигался офисом президента.

Впрочем, ключевыми точками напряжения стали три момента. Во-первых, ситуация вокруг Конституционного суда, который счел неконституционной ответственность депутатов за недостоверное декларирование, что шло в разрез с антикоррупционным курсом Зеленского. В ответ президент решил распустить КС, внеся в Раду соответствующий законопроект. Разумков же выступил в противовес радикальному шагу Зеленского, предложив просто вернуть закон по депутатам, который работал до решения Конституционного суда.

Справка Противостояние Зеленского с Конституционным судом тянется с осени 2020 года. Конфликт вспыхнул после того, как КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества и доходов. Это решение раскритиковали западные партнеры Украины, а Зеленский и вовсе назвал его угрозой для нацбезопасности, попытавшись распустить КС с помощью парламента. Читать дальше

Во-вторых, спикер Рады публично отказался поддерживать санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против граждан страны. Разумков стал единственным членом СНБО, который воздержался при голосовании за введения ограничительных мер в отношении сопредседателя оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а также не поддержал голосование по отключению от эфира нескольких телеканалов, связанных с олигархами.

И в-третьих, спикер парламента раскритиковал одну из главных инициатив Зеленского — закон об олигархах.

В этом случае противостояние Разумкова с президентом можно назвать открытым, поскольку инициативу парламент, как отмечают политологи, принял с серьезными нарушениями, мешающими ее запуску. Однако отправлять проект на повторное голосование спикер не собирается, решив отдать президенту заведомо нерабочий закон, тем самым откладывая момент его запуска.

Справка Законопроект об олигархах Верховная рада приняла во втором чтении 23 сентября. Инициатива предусматривает создание реестра олигархов и описывает последствия получения такого статуса. Читать дальше

При этом не только Разумков противодействует Зеленскому, но и офис президента выспутает против спикеры Рады. Показательный момент — последовательное отстранение председателя парламента от ключевых мероприятий с участием «Слуг народа» или главы государства. К примеру, летом Разумкова не взяли на первое заседание СНБО в Донбассе, а затем не позвали и на сбор фракции президентской партии, объяснив это тем, что он туда не входит.

Что ждет спикера Верховной рады

Отправка спикера в отставку для офиса Зеленского — задача не самая простая, уход Разумкова должны поддержать как минимум 226 депутатов. По сути, это должен быть легкий вопрос для «Слуг народа», которые удерживают 245 мандатов в Раде, но далеко не все депутаты готовы снять председателя.

Как писал украинский портал «Страна», партия Зеленского обстоятельно занялась поиском голосов, пытаясь подкупить депутатов, предлагая им до $100 тыс. или пытаясь запугать несогласных. По версии издания, пока большой вопрос, станут ли оппозиционные партии поддерживать желание «Слуги народа» поменять условно нейтрального спикера на ставленника президента.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты же придерживаются разных позиций по этому вопросу. С точки зрения Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики, финальное решение по Разумкову, возможно, еще не принято, и офис президента играет в мультивариантный сценарий.

«С одной стороны, угрозой отставки они оказывают давление на Разумкова и шантажируют его, фактически добиваясь от него более лояльной позиции, а с другой, не исключают реального снятия спикера на случай, если давление не сработает и достичь нужных результатов не получится. Вероятно, в офисе президента понимают непопулярность такого решения, а также видят возможные отдаленные негативные последствия», — указал эксперт.

В то же время, Владимир Фесенко из украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» уверен, что с высокой вероятностью Разумков действительно будет отправлен в отставку.

«Тут есть проблема найти голоса, так как это сложный и драматичный вопрос для многих депутатов. Но вопрос достаточно понятный — Разумков или Зеленский, — и в нем большинство парламентариев выберут президента.

Своих людей во фракции «Слуга народа» у спикера Рады не слишком много, всего несколько человек. Однако у многих были хорошие отношения с Разумковым, поэтому это все-таки непростой вопрос для депутатов», — резюмировал эксперт.