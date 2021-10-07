Верховная рада большинством голосов отправила в отставку спикера Разумкова

Парламент Украины снял с поста спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержала президентская партия «Слуга народа», оппозиция при этом выступила резко против. Политик стал пятым членом команды Владимира Зеленского, впавшим в немилость у президента за последние 2,5 года. По экспертной оценке, следующим может стать любой политик, который начнет вести свою игру или станет слишком конфликтным для главы государства.

Верховная рада отправила в отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. За уход спикера Рады проголосовали 284 депутата, против выступили 66. Больше всего голосов в поддержку увольнения Разумкова дали депутаты из президентской партии «Слуга народа» — 215 голосов. Полностью отказались поддерживать это решение только две партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».

В преддверии голосования по своей отставке Разумков выступил перед депутатами, обвинив украинские власти и правящую партию «Слуга народа» в обмане ожидания граждан Украины, которые в 2019 году поддержали их, ожидая изменения страны к лучшему.

Справка Офшорный скандал вокруг Зеленского разгорелся 3 октября на фоне публикации «Бумаг Пандоры», в которых раскрывается информация о целой «офшорной империи» в окружении президента Украины. По документам, в офшорах действуют не только официально задекларированные компании президента, но и непубличные фирмы, с которых его окружение и, возможно, он сам продолжает получать теневые доходы. Читать дальше

По словам уже экс-спикера Рады, руководство Украины отказалось от принципов верховенства закона и проводит наступление на свободу слова. Отдельно Разумков указал на последний скандал вокруг президента Владимира Зеленского, заявив, что принцип «офшоры для власти – позор» стал принципом, что у каждого ФОПа (самозанятого предпринимателя) они есть.

«Всегда тяжело подниматься и идти против системы. Но если это единственный правильный выбор, то его нужно делать»,

— подчеркнул бывший председатель парламента.

Жертвы Зеленского

Разумков стал пятым представителем исходной команды Зеленского, отправленным в отставку за последние 2,5 года. Говоря о причинах увольнения спикера Рады сам президент называл противоречия по закону об олигархах и санкционной политике, а также сбор подписных листов за импичмент главы государства.

Помимо Разумкова, в 2019 году вместе с Зеленским к власти пришли Александр Данилюк, Алексей Гончарук, Андрей Богдан и Руслан Рябошапка.

Все они сыграли немалую роль в возвышении нового президента, но в итоге впали в немилость и лишились своих постов. При этом практически во всех случаях причиной ухода стали противоречия с Зеленским.

close 100% Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве, 2016 год РИА «Новости»

Так, Александр Данилюк присоединился к будущему главе государства еще на заре предвыборной кампании, взяв на себя задачи по экономической и финансовой политике, а также международным отношениям. С победой президента на выборах, Данилюк получил важный пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Однако его карьера в СНБО неожиданно прервалась всего через четыре месяца после назначения. Данилюк утверждал, что ушел в отставку по собственному желанию из-за расхождений в вопросе дальнейшего развития страны с другими представителями власти — украинские СМИ не раз отмечали наличие конфликта между ним и офисом президента.

close 100% Андрей Богдан РИА «Новости»

Что касается Андрея Богдана, то он был одним из немногих в команде Зеленского с серьезным политическим опытом. Бывший замминистра юстиций, антикоррупционный уполномоченный в правительстве Николая Азарова и личный адвокат олигарха Игоря Коломойского быстро обрел серьезный вес в окружении нового президента.

С приходом Зеленского к власти Богдан получил пост главы офиса украинского лидера, получив в СМИ репутацию «серого кардинала» Украины. Ему приписывают запуск расследования против экс-президента Петра Порошенко, а также старт процедуры отставки мэра Киева Виталия Кличко. Еще одной знаковой чертой политика стали постоянные конфликты со СМИ, которые обвиняли его в связях с Коломойским и самостоятельной игре.

В итоге офис Зеленского Богдан покинул почти через восемь месяцев после назначения. Причиной его отставки чаще всего называют закулисные игры внутри администрации президента, а также общую конфликтность политика и попытку проведения собственной линии за спиной главы государства.

close 100% Алексей Гончарук Gleb Garanich/Reuters

Еще одной «жертвой» Зеленского стал Алексей Гончарук, первый премьер-министр при новом президенте. Технократ с юридическим образованием, в прошлом занимавший пост советника различных украинских министров, присоединился к команде главы государства уже после его прихода к власти.

Став премьером, Гончарук получил задание реализовать амбициозный курс Зеленского на изменение Украины и за первые месяцы своей деятельности отметился увольнением руководителей большинства госкомпаний, годами обвиняемых СМИ в коррупции. Однако карьера политика закончилась достаточно быстро — на посту он находился лишь семь месяцев.

Причиной для увольнения Гончарука официально стали низкие показатели правительства и недостаточные усилия самого премьера.

Правда, в СМИ указали, что информация об уходе премьера появилась после скандала с прослушкой, в сеть утекли записи разговоров Гончарука с правительством, на которых он называл Зеленского некомпетентным и описывал самого себя как «профана в экономике».

close 100% Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады по вопросу о его отставке, 5 марта 2020 года Андрей Ратмиров/ТАСС

Последним, до увольнения Разумкова, из ближайших соратников Зеленского в отставку был отправлен Руслан Рябошапка. Экс-замминистра юстиции Украины одним из первых присоединился к команде политика в качестве советника по антикоррупционной и правоохранительной политике.

После победы Зеленского на выборах Рябошапка поначалу стал заместителем главы офиса президента, а после триумфа «Слуги народа» на выборах в Раду в первый же день работы нового парламента был назначен генеральным прокурором Украины. Однако продержался на своем посту Рябошапка немногим больше Гончарука — всего семь месяцев.

Сам Зеленский называл генпрокурора на 100% «своим человеком», но в итоге отправил его в отставку. Причиной для увольнения Рябошапки стало отсутствие «посадок», а также постоянное расхождение его позиции с линией «Слуги народа». Но экс-генпрокурор связывал свою отставку с политическим давлением и обещал в определенный момент вернуться.

Кто будет следующим?

С увольнением Разумкова в украинских Telegram-каналах обсуждают и то, кто станет следующим политиком, против которого пойдет офис президента.

Да и сам экс-спикер, выступая на брифинге после голосования в парламенте, объявил, что следующим на уход может стать председатель Киевской городской государственной администрации, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Но бывшего спортсмена вряд ли можно отнести непосредственно к команде Зеленского.

С точки зрения главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, следующим кандидатом на вылет будет тот, кто выпадет из командной игры, будет ставить свои личные политические амбиции выше общих или будет чрезмерно конфликтным внутри команды.

«Этот принцип у Зеленского уже проявился давно, в том числе это видно по увольнению Андрея Богдана. Что касается персоналий, то сейчас тех, кто подходит под подобные критерии, вроде бы нет. В особенности среди известных и влиятельных фигур в команде президента.

Если такие люди появятся и станут чрезмерно нарциссичными или конфликтными, то их постигнет та же судьба, что и Разумкова. У Зеленского есть еще критерий эффективности для представителей своей команды, но это больше касается людей из исполнительной власти. Если министры или губернаторы не оправдывают надежд, то их также могут менять», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом занимают места неугодных политиков преимущественно полностью лояльные офису президента кандидаты. В частности, на место спикера Рады «Слуга народа» уже предложила заместителя Разумкова Руслана Стефанчука — давнего знакомого Зеленского, активно поддерживающего все предложения главы государства.