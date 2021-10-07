Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Закрыто дело об избиении пациентки санитарами ярославской психбольницы 16:01
Фотограф, которому запретили есть на свадьбе, удалил всю фотосессию 16:01
До десяти увеличилось число погибших в результате отравления алкоголем... 16:00
В центре Чумакова предположили, когда появятся комбинированные вакцины от всех... 15:59
Штрафы Twitter на 5,5 млн руб за неудаление публикаций признаны законными 15:57
Биатлонистка решила отказаться от российского гражданства ради Олимпиады 15:54
Суд продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе 15:52
ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома 15:51
Игрок «Крыльев» Пиняев вошел в топ-60 лучших молодых футболистов... 15:48
В Риге поспорили о табличке «советской оккупации» на памятнике... 15:45
Политика

«Остальных постигнет та же судьба». Почему Зеленский избавляется от соратников

Верховная рада большинством голосов отправила в отставку спикера Разумкова

Парламент Украины снял с поста спикера Дмитрия Разумкова. Это решение поддержала президентская партия «Слуга народа», оппозиция при этом выступила резко против. Политик стал пятым членом команды Владимира Зеленского, впавшим в немилость у президента за последние 2,5 года. По экспертной оценке, следующим может стать любой политик, который начнет вести свою игру или станет слишком конфликтным для главы государства.

Верховная рада отправила в отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. За уход спикера Рады проголосовали 284 депутата, против выступили 66. Больше всего голосов в поддержку увольнения Разумкова дали депутаты из президентской партии «Слуга народа» — 215 голосов. Полностью отказались поддерживать это решение только две партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».

В преддверии голосования по своей отставке Разумков выступил перед депутатами, обвинив украинские власти и правящую партию «Слуга народа» в обмане ожидания граждан Украины, которые в 2019 году поддержали их, ожидая изменения страны к лучшему.

Справка
Офшорный скандал вокруг Зеленского разгорелся 3 октября на фоне публикации «Бумаг Пандоры», в которых раскрывается информация о целой «офшорной империи» в окружении президента Украины. По документам, в офшорах действуют не только официально задекларированные компании президента, но и непубличные фирмы, с которых его окружение и, возможно, он сам продолжает получать теневые доходы.
Читать дальше
Справка


Офшорный скандал вокруг Зеленского разгорелся 3 октября на фоне публикации «Бумаг Пандоры», в которых раскрывается информация о целой «офшорной империи» в окружении президента Украины. По документам, в офшорах действуют не только официально задекларированные компании президента, но и непубличные фирмы, с которых его окружение и, возможно, он сам продолжает получать теневые доходы.




На Украине уже призвали расследовать все факты, связанные с «офшорной империей» Зеленского. А в Раде призвали ввести санкции в отношении президента Украины. При этом в офисе главы государства ничего компрометирующего в расследовании о его офшорах не увидели.


По словам уже экс-спикера Рады, руководство Украины отказалось от принципов верховенства закона и проводит наступление на свободу слова. Отдельно Разумков указал на последний скандал вокруг президента Владимира Зеленского, заявив, что принцип «офшоры для власти – позор» стал принципом, что у каждого ФОПа (самозанятого предпринимателя) они есть.

«Всегда тяжело подниматься и идти против системы. Но если это единственный правильный выбор, то его нужно делать»,

— подчеркнул бывший председатель парламента.

Жертвы Зеленского

Разумков стал пятым представителем исходной команды Зеленского, отправленным в отставку за последние 2,5 года. Говоря о причинах увольнения спикера Рады сам президент называл противоречия по закону об олигархах и санкционной политике, а также сбор подписных листов за импичмент главы государства.

Помимо Разумкова, в 2019 году вместе с Зеленским к власти пришли Александр Данилюк, Алексей Гончарук, Андрей Богдан и Руслан Рябошапка.

Все они сыграли немалую роль в возвышении нового президента, но в итоге впали в немилость и лишились своих постов. При этом практически во всех случаях причиной ухода стали противоречия с Зеленским.

close
100%
Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве, 2016 год

Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве, 2016 год

РИА «Новости»

Так, Александр Данилюк присоединился к будущему главе государства еще на заре предвыборной кампании, взяв на себя задачи по экономической и финансовой политике, а также международным отношениям. С победой президента на выборах, Данилюк получил важный пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Однако его карьера в СНБО неожиданно прервалась всего через четыре месяца после назначения. Данилюк утверждал, что ушел в отставку по собственному желанию из-за расхождений в вопросе дальнейшего развития страны с другими представителями власти — украинские СМИ не раз отмечали наличие конфликта между ним и офисом президента.

close
100%
Андрей Богдан

Андрей Богдан

РИА «Новости»

Что касается Андрея Богдана, то он был одним из немногих в команде Зеленского с серьезным политическим опытом. Бывший замминистра юстиций, антикоррупционный уполномоченный в правительстве Николая Азарова и личный адвокат олигарха Игоря Коломойского быстро обрел серьезный вес в окружении нового президента.

С приходом Зеленского к власти Богдан получил пост главы офиса украинского лидера, получив в СМИ репутацию «серого кардинала» Украины. Ему приписывают запуск расследования против экс-президента Петра Порошенко, а также старт процедуры отставки мэра Киева Виталия Кличко. Еще одной знаковой чертой политика стали постоянные конфликты со СМИ, которые обвиняли его в связях с Коломойским и самостоятельной игре.

В итоге офис Зеленского Богдан покинул почти через восемь месяцев после назначения. Причиной его отставки чаще всего называют закулисные игры внутри администрации президента, а также общую конфликтность политика и попытку проведения собственной линии за спиной главы государства.

close
100%
Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Gleb Garanich/Reuters

Еще одной «жертвой» Зеленского стал Алексей Гончарук, первый премьер-министр при новом президенте. Технократ с юридическим образованием, в прошлом занимавший пост советника различных украинских министров, присоединился к команде главы государства уже после его прихода к власти.

Став премьером, Гончарук получил задание реализовать амбициозный курс Зеленского на изменение Украины и за первые месяцы своей деятельности отметился увольнением руководителей большинства госкомпаний, годами обвиняемых СМИ в коррупции. Однако карьера политика закончилась достаточно быстро — на посту он находился лишь семь месяцев.

Причиной для увольнения Гончарука официально стали низкие показатели правительства и недостаточные усилия самого премьера.

Правда, в СМИ указали, что информация об уходе премьера появилась после скандала с прослушкой, в сеть утекли записи разговоров Гончарука с правительством, на которых он называл Зеленского некомпетентным и описывал самого себя как «профана в экономике».

close
100%
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады по вопросу о его отставке, 5 марта 2020 года

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады по вопросу о его отставке, 5 марта 2020 года

Андрей Ратмиров/ТАСС

Последним, до увольнения Разумкова, из ближайших соратников Зеленского в отставку был отправлен Руслан Рябошапка. Экс-замминистра юстиции Украины одним из первых присоединился к команде политика в качестве советника по антикоррупционной и правоохранительной политике.

После победы Зеленского на выборах Рябошапка поначалу стал заместителем главы офиса президента, а после триумфа «Слуги народа» на выборах в Раду в первый же день работы нового парламента был назначен генеральным прокурором Украины. Однако продержался на своем посту Рябошапка немногим больше Гончарука — всего семь месяцев.

Сам Зеленский называл генпрокурора на 100% «своим человеком», но в итоге отправил его в отставку. Причиной для увольнения Рябошапки стало отсутствие «посадок», а также постоянное расхождение его позиции с линией «Слуги народа». Но экс-генпрокурор связывал свою отставку с политическим давлением и обещал в определенный момент вернуться.

Кто будет следующим?

С увольнением Разумкова в украинских Telegram-каналах обсуждают и то, кто станет следующим политиком, против которого пойдет офис президента.

Да и сам экс-спикер, выступая на брифинге после голосования в парламенте, объявил, что следующим на уход может стать председатель Киевской городской государственной администрации, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Но бывшего спортсмена вряд ли можно отнести непосредственно к команде Зеленского.

С точки зрения главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, следующим кандидатом на вылет будет тот, кто выпадет из командной игры, будет ставить свои личные политические амбиции выше общих или будет чрезмерно конфликтным внутри команды.

«Этот принцип у Зеленского уже проявился давно, в том числе это видно по увольнению Андрея Богдана. Что касается персоналий, то сейчас тех, кто подходит под подобные критерии, вроде бы нет. В особенности среди известных и влиятельных фигур в команде президента.

Если такие люди появятся и станут чрезмерно нарциссичными или конфликтными, то их постигнет та же судьба, что и Разумкова. У Зеленского есть еще критерий эффективности для представителей своей команды, но это больше касается людей из исполнительной власти. Если министры или губернаторы не оправдывают надежд, то их также могут менять», — сказал эксперт «Газете.Ru».

При этом занимают места неугодных политиков преимущественно полностью лояльные офису президента кандидаты. В частности, на место спикера Рады «Слуга народа» уже предложила заместителя Разумкова Руслана Стефанчука — давнего знакомого Зеленского, активно поддерживающего все предложения главы государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Не остался в стороне и заступился за девушку»
Бастрыкин поручил наградить пострадавшего в драке в метро мужчину
Убийца — маляр. Раскрыта тайна личности Зодиака
В США назвали имя маньяка Зодиака
Бали, Петербург и тайга: где и как Путин празднует дни рождения
Песков заявил, что в Кремле нет традиции «проставляться» в день рождения Путина
Премьер Украины признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития России
Танзанийский писатель обошел Улицкую в гонке за Нобелевскую премию
Число погибших после отравления алкоголем в Оренбургской области выросло до девяти
Новости и материалы
Закрыто дело об избиении пациентки санитарами ярославской психбольницы
Фотограф, которому запретили есть на свадьбе, удалил всю фотосессию
До десяти увеличилось число погибших в результате отравления алкоголем под Оренбургом
В центре Чумакова предположили, когда появятся комбинированные вакцины от всех вирусов
Штрафы Twitter на 5,5 млн руб за неудаление публикаций признаны законными
Биатлонистка решила отказаться от российского гражданства ради Олимпиады
Суд продлил арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе
ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома
Игрок «Крыльев» Пиняев вошел в топ-60 лучших молодых футболистов мира
В Риге поспорили о табличке «советской оккупации» на памятнике Освободителям
В США создадут центр по борьбе с угрозами со стороны Китая
Новый вирус на Android получает полный контроль над смартфоном
В Госдуме предложили ввести топливный сбор для автомобилистов
Экс-глава РФС Колосков сравнил Карпина и Черчесова
Блогер-миллионник отсудила 60 тысяч за оскорбления
Центробанк перечислил регионы России с самыми высокими средними ставками по ипотеке
Актриса Анна Рыцарева получила травму на съемках сериала
«Ростех» будет печатать авиадетали на 3D-принтере
Все новости
Цены на газ рухнули. В Европе связывают это с заявлением Путина
Стоимость газа в Европе упала ниже $1000
Инвестиции в будущее: ЛУКОЙЛ вложит до 300 млрд рублей в нефтехимический кластер на Каспии
ЛУКОЙЛ продолжает модернизацию Ставролена
«Не время умирать» — время прослезиться
Рецензия на 25-й фильм о Джеймсе Бонде
Конец пандемии: станет ли «дельта» последним штаммом
Вирусолог объяснил, почему более опасные штаммы не могут вытеснить «дельту»
Цифровая зависимость: чем опасна и как от нее избавиться
В чем суть диджитал-зависимости
Робот ходит по канату. Зачем квадрокоптеру ноги
Американские инженеры сделали дрон с ногами, который умеет ходить и летать
15 лет со дня убийства Анны Политковской
«Разваливается не Россия, а Украина»
В Крыму ответили на слова первого главы Литвы о неизбежности распада России
Валюта в эпоху пандемии: как менялись потребительские тренды
Что клиенты Сбера делали с валютой во время пандемии
Предотвращение Армагеддона. Как спастись от опасного астероида
Ученые рассчитали последствия подрыва астероида ядерным зарядом
Детей за границу будут вывозить по новым правилам
МВД утвердило новый порядок выезда детей за границу
Как бороться с осенней хандрой
Медики рассказали, чем нужно поддерживать силы осенью
«США ушли, теперь Афганистан — это головная боль России и Китая»
Что планировали сделать и что сделали американцы за 20 лет в Афганистане
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях