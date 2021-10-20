В «Талибане*» заявили, что их правительство в Афганистане полностью соответствует стандартам

Представитель делегации политического офиса движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в РФ) Шахабуддин Делавар перед началом III Заседания московского формата по афганскому урегулированию в «Президент-отеле», 20 октября 2021 года

Делегация запрещенного в РФ движения «Талибан * » прилетела в Москву для консультаций в московском формате. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил талибам, что надеется на развитие Афганистана под их руководством. Тем не менее эксперты не разделяют оптимизма министра иностранных дел России — действия «Талибана» все еще вызывают вопросы.

Что сказал Лавров

Переговоры проходили в среду, 20 октября, в закрытом режиме в «Президент-отеле». На них приехали представители десяти стран, граничащих с Афганистаном или находящихся в непосредственной близости. Делегацию талибов (организация запрещена в России) возглавлял вице-премьер правительства страны Абдул Салам Ханафи.

Так называемый московский формат, созданный еще в 2017 году, предполагает участие в переговорах и представителей США, которые в августе 2021 года спешно покинули Афганистан, фактически отдав власть «Талибану». Министр иностранных дел Сергей Лавров дипломатично списал отсутствие американцев на смену спецпредставителя США по Афганистану.

«Надеюсь, что готовность активно работать на афганском направлении у США сохраняется, и новый специальный представитель присоединится к дальнейшим шагам, в том числе по итогам нынешнего заседания московского формата в контексте выполнений тех договоренностей, которые вы сегодня достигнете», — сказал Лавров, открывая заседание.

Он также отметил, что смена власти а Афганистане — свершившийся факт, и подчеркнул, что Москва видит предпринимаемые талибами «усилия по стабилизации военно-политической обстановки, налаживанию деятельности государственного аппарата».

При этом глава российского МИДа особо подчеркнул, что залог мира в Афганистане — формирование «инклюзивного правительства», которое, по словам Лаврова, должно состоять из представителей не только этнических сообществ, но и различных политических сил.

«Проявленная таким образом «прозорливость» послужила бы хорошим уроком тем, кто ради удовлетворения личных амбиций пожертвовал национальными интересами, буквального бросив свой народ на произвол судьбы», — сказал Лавров, очевидно имея ввиду правительство президента Гани, спешно покинувшего страну после того, как «Талибан» объявил о захвате контроля над территорией Афганистана.

По словам министра, наличие инклюзивного правительства предопределило бы «вектор поступательного развития Афганистана с опорой на максимально широкие слои населения». «Поддержка народных масс, разумеется, связана и с грамотной социальной политикой, соблюдением основных прав и свобод граждан», — добавил глава МИД.

close 100% Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на III Заседании московского формата по афганскому урегулированию в «Президент-отеле», 20 октября 2021 года Сергей Бобылев/ТАСС

Итоги встречи

По итогам переговоров ​​представитель МИД Афганистана Закир Джалали сообщил, что все участники встречи выступили за «тесное взаимодействие» с новыми властями республики.

Министр информации и культуры во временном афганском правительстве Хайрулла Хайрхва, в свою очередь, указал на уверенность участников московского формата в том, что в Афганистане должны наступить мир и стабильность.

«Сегодня состоялась очень хорошая и очень полезная встреча. Все участники заседания пришли к единому мнению о том, что в Афганистане должны быть мир и стабильность. Все также были солидарны в необходимости оказания Афганистану гуманитарной помощи», — указал представитель талибов.

Пресс-секретарь афганского МИД во временном кабмине Абдул Кахар Балхи по итогам встречи написал в Twitter, что переговоры были посвящены региональной стабильности и «лучшему будущему» для Афганистана. При этом отношения между Москвой и Кабулом он назвал «позитивными».

Одновременно с этим, в Душанбе представители спецслужб семи стран — Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана — выпустили заявление с призывом к мировому сообществу сформировать «единый подход по афганской проблематике», а также «поддержать усилия, направленные на установление правопорядка в этой стране, создание инклюзивного правительства, недопущение дальнейшей эскалации напряженности и насилия, совместную борьбу с международным терроризмом».

При этом они указали на то, что в стране продолжаются теракты и насилие, влекущие «многочисленные человеческие жертвы», а молодежь вовлекается в террористические организации. Они призвали сформировать в Афганистане инклюзивное, то есть многонациональное правительство, которое стало бы гарантом защиты интересов всех слоев населения.

При этом сами талибы заявили, что их временное правительство уже является инклюзивным и призвали международное сообщество признать его. «Впервые у наших людей есть инклюзивное правительство. Наш народ надеется, что международное сообщество будет официально взаимодействовать с его кабинетом министров», — подчеркнул Абдул Салам Ханафи.

Для чего эти переговоры Москве и талибам?

Эксперты считают, что делать выводы об успешности переговоров в среду пока рано.

«Конкретные результаты этой встречи мы увидим очень нескоро, потому что это длительный процесс и таких встреч будет масса. Но для России важен сам факт, что они приехали. То, что талибы проводят вот это международное мероприятие в России — это плюс и талибам, и России. Но в то, что будут приняты какие-то конкретные решения, которые будут очень быстро исполняться, я не верю»,

— пояснил «Газете.Ru» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Андрей Малашенко.

В свою очередь, шеф-редактор «Ежедневного журнала» Александр Гольц подчеркнул, что «стучаться в любую дверь» для талибов сейчас — единственная возможность получить международное признание, поэтому они соглашаются на любые переговоры в любых форматах.

«И у России есть желание играть в этом процессе существенную роль, пнуть американцев, поэтому здесь наши с ними интересы совпадают», — отметил Гольц.

Вместе с тем, он подчеркнул, что от признания «Талибана» политической силой, а не террористическим движением Москву удерживает практика казней и актов насилия в отношении населения Афганистана.

«Насколько те, кто приехал к нам на переговоры, способны контролировать тех, кто устраивает эти акты насилия и пытается вернуть Афганистан в Средневековье? То есть, насколько полевые командиры подчиняются руководству «Талибана» и готовы выполнять те договоренности, которые достигнуты?» — задается вопросами Гольц.

По его словам, если не случится важный перелом в отношении «Талибана» к инакомыслию отдельных афганцев, все усилия и попытки цивилизовать движение будут напрасными.

«Как ни усердствуй, все равно это кончится известно чем», — отметил эксперт.

В «Талибане» же считают, что выполнил все условия, чтобы остальной мир признал его законной властью Афганистана. С таким заявлением, например, выступил врио министра иностранных дел страны Амира Хана Муттаки.

«Почему они не должны признавать нас официально? Мы контролируем всю территорию Афганистана и мы выполнили все условия и соответствуем всем стандартам как правительство», — подчеркнул он.

Впрочем, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов объяснил, что таким образом талибы ведут торг.

«Они играют по политическим правилам — сразу не уступать. Это идет большой политический торг», — отметил Кабулов.

Андрей Малашенко считает, что одна из главных задач «Талибана» на переговорах — получение финансовой поддержки от Москвы. «Они хотят экономической помощи. Но нельзя же кормить всех сателлитов. Я думаю, что чего-то Россия им пообещает, но на определенных условиях — на каких, мы не знаем», — отметил Малашенко.

По его словам, самое страшное, что может случиться сейчас в Афганистане — это гражданская война, которая может начаться, если талибы-«прагматики» не удержат власть над талибами-«радикалами»

«Вот тогда могут возникнут условия для возвращения какой-то части экстремистов. Но если там появится эта публика, это будет угроза прежде всего для самих талибов, а уже потом для всех остальных», — подчеркнул Малашенко.

По итогам переговоров все участники московского формата призвали к разморозке финансовых активов страны — после взятия талибами власти в Афганистане США заморозили финансовые активы страны на сумму около $9,5 млрд, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов в Исламской республике.