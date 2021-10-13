Эксперты рассказали, каким народам угрожает власть талибов*

Обещания «Талибана» * о создании инклюзивного правительства, включающего в свой состав представителей всех народностей Афганистана, пока остаются лишь словами. Более того, оппоненты талибов заявляют об этнических чистках на территориях, которые до последнего сопротивлялись утверждению их власти. Эксперты по региону рассказали «Газете.Ru», возможен ли геноцид на территории Афганистана и какие народы могут пострадать от талибов в первую очередь.

Таджики из Панджшера против талибов (организация запрещена в России)

Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд обвинил «Талибан» в геноциде населения в провинции Панджшер, которую ранее контролировали повстанцы. По словам Масуда, новые хозяева Афганистана проводят этнические чистки и совершают «преступления против человечества».

«Талибан продолжает совершать зверские преступления в отношении гражданских лиц и военных… массовые казни мирных жителей в провинции Панджшер — все это является доказательствами военных преступлений, геноцида, этнических чисток и преступлений против человечества со стороны талибов», — заявил Масуд в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

Хотя ранее представители талибов заявляли, что при их власти будет обеспечено мирное существование всех народов страны, сейчас этнические чистки в Афганистане — суровая реальность, уверен ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

«Этнические чистки на самом деле проходят. Надо быть очень наивным человеком, чтобы верить словам талибов, да и вообще любым обещаниям террористов. Бессмысленно верить их обещаниям о создании инклюзивного правительства, поскольку это заставило бы их поделиться властью с другими», — говорит эксперт.

По словам Серенко, талибы активно преследуют именно выходцев из Панджшера, при чем убийства происходят не только в самой провинции, но и в Кабуле на протяжении нескольких последних недель.

Большую часть населения провинции Панджшер составляют таджики. Их численность здесь достигает почти 100 тыс. человек.

Сами же талибы в своем большинстве принадлежат к пуштунскому этносу, поэтому эксперты считают, что противоборство между «Талибаном» и панджшерским Фронтом национального сопротивления имеет признаки этнического конфликта.

«У Фронта нет никакой политической программы, кроме противостояния движению талибов, — говорит заместитель заведующего базовой кафедрой Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. — Принимая во внимание, что в составе Фронта нет пуштунских политических лидеров и крупных объединений, этот конфликт обретает этническую форму».

Будучи этническими таджиками, возглавляющий сопротивление клан Масудов традиционно представляет интересы этого меньшинства в стране.

Таджики — вторая по численности этническая группа Афганистана, на которую приходится около 30% всего населения страны. Как и пуштуны, таджики исповедуют суннизм. Их конфликт с титульной нацией в основном лежит в политическом поле. Так, Бурхануддин Раббани — последний президент Афганистана, избранный до прихода талибов к власти в 1996 году — был таджиком.

Однако таджики — отнюдь не единственный народ, который враждует с «Талибаном».

Кто еще в числе врагов талибов?

Помимо таджиков и пуштунов в Афганистане проживают также хазарейцы и узбеки — каждый из этих народов составляет примерно по 9% населения страны. Аймаки (или чараймаки) и туркмены составляют 4% и 3% соответственно.

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Уже сейчас можно говорить, что кроме таджиков гонениям со стороны «Талибана» подвергаются хазарейцы — один из немногих народов Афганистана, исповедующих ислам шиитского толка. Они также имеют опыт вооруженного противостояния талибам, поскольку в 90-е вели с ними бои в составе «Северного альянса» Масуда-старшего.

Еще 19 августа организация Amnesty International сообщала, что талибы убили девять представителей этого этноса после взятия под контроль афганской провинции Газни. Очевидцы утверждали, что шесть мужчин были застрелены, еще трое были замучены до смерти.

Опасаясь подобных инцидентов, после 15 августа, когда «Талибан» захватил Кабул, представители этнических меньшинств начали покидать страну.

«Те люди, которые бежали из страны с американскими войсками и те люди, которые сформировали толпы беженцев на границе с Ираном и с странами Центральной Азии являются представителями этнических меньшинств. И это серьезный удар по этим общинам. Удар по их состоятельности, способности отстаивать свои интересы на национальном уровне, как политическими, так и военными методами»,

— убежден Григорий Лукьянов из Института востоковедения РАН.

Часть беженцев из числа хазарейцев на своей территории принял Иран. Однако не в меньшей степени Тегеран заинтересован в том, чтобы «Талибан» предоставил афганским шиитам комфортные условия для проживания дома. По словам Лукьянова, Иран продолжает вести переговоры с талибами, несмотря на объективные основания для недоверия к ним.

«У хазарейцев есть заступник в лице Ирана, который может сделать многое для того, чтобы талибы не ставили задачей физическое истребление общины в обозримой перспективе», — подчеркивает эксперт.

Кто такие пуштуны и почему они со всеми конфликтуют?

Власти Афганистана провели первую и единственную перепись населения в конце 70-х. Большинство аналитических материалов по этнографии Афганистана основывается именно на этих данных.

На пуштунов приходится около 45% (а по некоторым данным — до 50%) местного населения — они самая многочисленная этническая группа в стране. Пуштуны исповедуют ислам суннитского толка, но не менее важное значение в их мировоззрении занимает так называемый «Пуштунвали» — кодекс чести пуштунов, представляющий из себя набор философских и этических установок.

«Движение талибов никогда не было в полной мере полиэтничным. Его основой остается этническая группа пуштунов, — говорит Лукьянов.

— В девяностые, нулевые и даже сейчас нормы пуштунского права, их традиции, обычаи, клановость и племенная структура оказывают влияние на политику талибов, на практику управления и на их отношения с другими этническими группами».

Пуштуны населяют южную и юго-восточную части Афганистана, а также небольшие территории на северо-западе Пакистана, куда, как утверждается, переместилось руководство Талибана после вторжения США в 2001 году. Пуштуны исторически удерживали власть в стране. Два последних президента страны — Хамид Карзай и Ашраф Гани — также принадлежали к этому этносу.

Сами талибы заявили после захвата власти в середине августа о своем намерении создать режим, который будет представлять все этнические группы в стране с мусульманским большинством. Однако предшествующие их конфликты с другими этносами оставляют вопросы.

«Даже если мы с пониманием отнесемся к официальным заявлениям высшего политического руководства «Талибана», которое работает на внешнюю аудиторию и пытается создать благоприятный образ за пределами страны, полевые командиры на местах превращаются в субъекты политической и судебной власти, держателей капитала», — поясняет Григорий Лукьянов.

Лидеры «Талибана» среднего и низшего звена, по его словам, руководствуются совершенно другой логикой и считают, что доверять могут только представителям пуштунской этнической группы, а разговаривать — только на языке пушту. Таким образом происходит естественная дискриминация меньшинств.