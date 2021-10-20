Дерипаска отреагировал на обыски ФБР в домах его родственников в США

ФБР провело обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Сам предприниматель назвал их «запредельной тупостью» американского истеблишмента. Причины обысков пока неизвестны, но, вероятно, они связаны с расследованием дела о коррупции и причастности россиян к подкупу чиновников в ходе избирательной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о запредельной тупости американского истеблишмента, раскручивающего байку о «вмешательстве России» в президентские выборы США 2016 года. Так предприниматель прокомментировал обыски ФБР в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, принадлежащих родственникам бизнесмена.

«Наблюдая за всем происходящим в Америке, не перестаю удивляться какой-то запредельной тупости части американского истеблишмента, <...> продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016 году. Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон). Удобно еще лет 10 кормить свой электорат (воспитанный на голливудских фильмах об ужасных русских) всякой брехней», — написал Дерипаска в Telegram.

Как отметил бизнесмен, объекты, в которых американские следователи провели обыски, были заброшены. Он также с иронией обратился к ФБР с вопросом, не удалось ли сотрудникам бюро «подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки».

С чем связаны обыски

Информация о следственных действиях ФБР в домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, связанных с Дерипаской, появилась 19 октября. К утру 20 октября следователи закончили свою работу, покинув оба объекта. По информации СМИ, из обоих домов было вынесено множество коробок и чемоданов, содержимое которых неизвестно.

Официальные причины следственных действий в ФБР пока не назвали, но представители Дерипаски уже объявили, что обыски прошли на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями (ограничения против бизнесмена ввели еще в 2018 году).

По информации NBC News, обыски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа.

Эта версия основана на том, что Дерипаска является бывшим партнером близкого соратника 45-го президента США Пола Манафорта. Тот руководил избирательной кампанией Трампа в 2016 году, но лишился должности главы предвыборного штаба за несколько месяцев до выборов из-за обвинений в финансовых махинациях.

С точки зрения NBC, в ФБР не исключают участия компаний Дерипаски в финансировании «вмешательства России» в американские выборы и могут инкриминировать бизнесмену обвинения в подкупе чиновников и коррупции.

Справка Дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года стало одним из самых громких скандалов президентства Трампа. Официальное разбирательство стартовало вскоре после победы политика-республиканца на выборах, хотя первые следственные действия велись еще во время предвыборной кампании, в том числе прослушка офиса кандидата. Читать дальше

В то же время The Washington Post сообщает, что обыски в домах, связанных с российским бизнесменом, проводятся в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельностью Дерипаски. А ABC News со ссылкой на источники в ФБР написало, что никаких обвинений против предпринимателя следователи пока не выдвигали.

Как бизнесмен насолил США

Сотрудничество между Дерипаской и Манафортом, ставшим фигурантом «российского дела», нельзя назвать сенсацией. Как признавал сам бизнесмен, он сотрудничал с американцем с 2006 по 2009 год, но исключительно в бизнес-проектах без какой-либо политической подоплеки. Американские СМИ не раз называли Дерипаску лоббистом интересов российских властей, что последовательно опровергал не только предприниматель, но и Кремль.

Собственно, взаимодействие с Манафортом косвенно связало российского бизнесмена и с расследованием «российского дела». В 2017 году появилась информация о том, что Дерипаска хотел предоставить комитету Конгресса США по разведке информацию по этому делу в обмен на иммунитет, но сделке помешали новые сведения о том, что экс-глава штаба Трампа предлагал российскому бизнесмену личные консультации о ходе выборов во время президентской кампании. Дерипаска опроверг это сообщение, более того, по его словам, во время работы Манафорта в штабе партнеры находились не в лучших отношениях — российский бизнесмен подал в суд на американца за отсутствие отчета по использованию его средств в рамках инвестиций в одну из украинских компаний.

Под санкции США Дерипаску подвело не сотрудничество с Манафортом. В «черный список» бизнесмен попал в апреле 2018 года, что заблокировало активы его компании En+ Group и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» на территории США.

Тогда американский минфин идентифицировал предпринимателя как лицо, «владеющее активами и отмывающее денежные средства в интересах президента России Владимира Путина».

Сам Дерипаска активно пытается оспорить введение санкций в американских судах, настаивая на том, что выводы ведомства основаны на бульварных статьях и слухах, которые не имеют под собой никаких реальных доказательств. Пока снять ограничения через суд бизнесмену не удалось, но в 2019 году предприниматель смог вывести из-под санкций свои компании, снизив долю в En+ Group до 44,95% и отказавшись от управления компанией через совет директоров.

Как Дерипаска связан с ФБР

При этом взаимодействие Дерипаски и США не всегда носило столь негативный характер. Напротив, в 2008-2009 годах бизнесмен даже оказывал помощь ФБР. Предприниматель принимал участие в операции по спасению одного из агентов ведомства из Ирана под руководством директора ФБР Роберта Мюллера.

Бизнесмен использовал собственные денежные средства в размере $25 млн для организации частной поисково-спасательной группы, однако в итоге операция была сорвана Госдепом, который заблокировал сделку по возвращению американского агента.

Затем в 2014-2016 годах, по информации The New York Times, ФБР пытались завербовать Дерипаску в рамках программы по выращиванию информаторов в окружении президента России Владимира Путина. Как писало издание, привлечь бизнесмена к сотрудничеству пробовали с помощью бывшего британского разведчика Кристофера Стила — создателя скандального компромата на Трампа, который фактически послужил основой для «российского дела».

Однако вербовка Дерипаски провалилась, о попытках американской стороны он уведомил Кремль. Впоследствии Москва обвинила Вашингтон в вербовке российских граждан в агенты американских спецслужб.