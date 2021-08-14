Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Срочную эвакуацию для 1,7 млн жителей Японии объявили из-за сильных дождей 10:33
Семье агента игрока сборной Бельгии угрожают фанаты «Интера» 10:27
В России предложили компенсировать работодателям часть затрат на фитнес... 10:14
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской... 10:13
До 1,3 тыс. увеличилось количество домовладений, подтопленных на Кубани 10:09
В Крыму оценили новый план Украины по «возвращению» полуострова 09:57
Болгарский тренер: звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам 09:56
Выросло количество пострадавших от взрыва автобуса в центре Воронежа 09:56
Более 550 овец погибли от удара молнии в Грузии 09:42
УЕФА выделит 6 миллиардов евро нуждающимся клубам 09:40
Политика

«Сеют раздор»: США отнесли Россию, Китай и Иран к угрозам

Посол Антонов ответил на обвинения США во «вмешательстве»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

Валерий Шарифулин/ТАСС
Департамент национальной безопасности США обвинил Россию, Китай и Иран в попытках дестабилизировать обстановку в американском обществе — согласно заявлению ведомства, страны распространяют дезинформацию о происхождении COVID-19 и призывают к насилию в отношении азиатов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг эти высказывания, назвав их «домыслами». По его версии, политики США, обвиняя РФ в создании угроз, отводят внимание от внутренних проблем в стране.

«Поиск внешнего «врага»

В США политики пытаются перевести внимание общественности с внутренних проблем на поиск внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах страны, то есть Россию. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — его слова стали ответом на обвинения Департамента нацбезопасности США о том, что Россия якобы предпринимает попытки вмешательства в политическую ситуацию в Америке.

«Нам приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», — цитирует Антонова аккаунт посольства в Facebook.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне подчеркнул, что авторы высказываний о «вмешательстве» России не приводят никаких доказательств и фактов, излагая тем самым домыслы, цель которых состоит в сохранении «высокого градуса русофобии в американском обществе».

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом неоднократно заявлялось на высшем уровне. <…> Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах», — заявил посол, подчеркнув, что Москва со своей стороны готова выстраивать с Вашингтоном двусторонние выгодные отношения.

Обвинения России, Ирана и Китая

Поводом к выступлению Антонова стал появившийся на сайте Минобороны США документ — новый бюллетень Национальной консультативной системы по борьбе с терроризмом (NTAS), приуроченный к 20-й годовщине терактов 11 сентября.

В нем, в частности, говорится, что в Штатах сохраняется «обстановка повышенной угрозы». Помимо пунктов о противодействии террористам и экстремистам, в самом конце угрозой называются «противники национального государства, которые активизировали свои попытки сеять раздор». В этом контексте как раз упоминается Россия.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; в некоторых случаях усиливаются призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», — гласит текст документа.

О чем говорил Байден

Президент США Джо Байден ранее также открыто заявлял о предполагаемом России в политическую жизнь в США.

В конце июля он выступил в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки и предупредил, что хакерские атаки на важные объекты американской инфраструктуры могут привести к полномасштабной войне. По его словам, по большей части атаки якобы совершаются с территории России — при этом Вашингтон не уверен в причастности к этому Кремля, но считает, что правительство РФ в любом случае делает недостаточно, чтобы предотвратить киберпреступления.

Кроме прочего, глава государства заявил сотрудникам внешней разведки об их «превосходстве над Россией» и, ссылаясь на полученную на ежедневном разведывательном брифинге информацию, констатировал, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США в 2022 году и использует для этого дезинформацию.

Среди потенциальных «угроз» Байден также упомянул председателя КНР Си Цзиньпина. Впоследствии президент так и не объяснил, как именно, по версии национальной разведки, Россия и Китай «вмешиваются» в политическую жизнь США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Адекватные люди не начнут читать «Советскую Белоруссию»
Глава Tribuna.com объяснил, почему сайт признали экстремистским
«Проект меня оглушил»: как советские ученые не допустили поворота рек
35 лет назад Политбюро ЦК КПСС отказалось от поворота сибирских рек
Караоке, обжорство, k-pop: чем китайская молодежь раздражает власти
Как власти Китая перевоспитывают молодых людей
В Крыму оценили новый план Украины по «возвращению» полуострова
СМИ: США уничтожат секретные документы в Кабуле из-за приближения «Талибана*»
В России предложили компенсировать работодателям часть затрат на фитнес сотрудников
До 1,3 тыс. увеличилось количество домовладений, подтопленных на Кубани
Новости и материалы
Срочную эвакуацию для 1,7 млн жителей Японии объявили из-за сильных дождей
Семье агента игрока сборной Бельгии угрожают фанаты «Интера»
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком во Владимирской области
Болгарский тренер: звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам
Выросло количество пострадавших от взрыва автобуса в центре Воронежа
Более 550 овец погибли от удара молнии в Грузии
УЕФА выделит 6 миллиардов евро нуждающимся клубам
Иммунолог: летальность коронавируса может возрасти
Блогер Пол: с Макгрегором уже кончено, он выглядит тупым
Сыр с коноплей начали производить на Урале
Экс-вратарь сборной России получил копию украденной медали Евро-88
Певица МакSим частично потеряла память после комы
В Крыму призвали Киев отказаться от «Крымской платформы»
На Украине заявили, что Европа скоро снимет санкции с России из-за действий Киева
Стало известно, когда Месси дебютирует за «ПСЖ»
Эксперт связывает снижение заболеваемости COVID-19 с сезоном отпусков
Главный диетолог Москвы посоветовала мыть бахчевые с мылом
Хабиб назвал бойца, уровень которого считает выше своего
Все новости
Мотивация, действие, триггер: как приложения манипулируют нами
Разработчик раскрыл секрет приложений, вызывающих привыкание
Лицом не вышел: что привело к массовому расстрелу в Плимуте — и при чем тут движение Black pill
В чем смысл движения Black pill, участником которого был убийца из Плимута
Большая вода на Юге России. Где проходит эвакуация
В Краснодарском крае эвакуировали около тысячи детей из-за подтоплений
Трагедия в Воронеже: установлено место в автобусе, где произошел взрыв
Власти уточнили число пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже
«О. Мой. Бог. Это же фильм»: как кинематограф влияет на вакцинацию
СМИ: некоторые американцы отказывались от вакцинации из-за фильма «Я — легенда»
Белые в США могут стать меньшинством в течение 10 лет. К чему это приведет
Эксперт предрек США гражданскую войну из-за снижения численности белого населения
Шутка – не преступление: стендаперы поддержали Идрака Мирзализаде
Михаил Шац, Данила Поперечный и другие выразили поддержку арестованному Мирзализаде
Захват «бабушки Агафьи»: что происходит в Natura Siberica
Представитель бывшей жены Андрея Трубникова рассказал подробности конфликта в Natura Siberica
Киргизский автопром нацелился на Россию
Первый киргизский автомобиль завезут в Россию через Белоруссию
«Мама плачет постоянно»: как в Керчи переживают второе наводнение
Не успевшие оправиться после июньского потопа жители Керчи просят власти о помощи
Опасность в тюбике: какая косметика может привести к раку
Врачи предостерегли от использования косметики с канцерогенами
«Клетки становятся менее подвижными»: как коронавирус бьет по фертильности
Андролог: витамин D улучшит качество спермы после перенесенного COVID-19
Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва автобуса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях