«Сеют раздор»: США отнесли Россию, Китай и Иран к угрозам

Департамент национальной безопасности США обвинил Россию, Китай и Иран в попытках дестабилизировать обстановку в американском обществе — согласно заявлению ведомства, страны распространяют дезинформацию о происхождении COVID-19 и призывают к насилию в отношении азиатов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг эти высказывания, назвав их «домыслами». По его версии, политики США, обвиняя РФ в создании угроз, отводят внимание от внутренних проблем в стране.

«Поиск внешнего «врага»

В США политики пытаются перевести внимание общественности с внутренних проблем на поиск внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах страны, то есть Россию. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — его слова стали ответом на обвинения Департамента нацбезопасности США о том, что Россия якобы предпринимает попытки вмешательства в политическую ситуацию в Америке.

«Нам приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», — цитирует Антонова аккаунт посольства в Facebook.

Глава российской дипмиссии в Вашингтоне подчеркнул, что авторы высказываний о «вмешательстве» России не приводят никаких доказательств и фактов, излагая тем самым домыслы, цель которых состоит в сохранении «высокого градуса русофобии в американском обществе».

«Наша позиция по этому вопросу неизменна: Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Об этом неоднократно заявлялось на высшем уровне. <…> Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах», — заявил посол, подчеркнув, что Москва со своей стороны готова выстраивать с Вашингтоном двусторонние выгодные отношения.

Обвинения России, Ирана и Китая

Поводом к выступлению Антонова стал появившийся на сайте Минобороны США документ — новый бюллетень Национальной консультативной системы по борьбе с терроризмом (NTAS), приуроченный к 20-й годовщине терактов 11 сентября.

В нем, в частности, говорится, что в Штатах сохраняется «обстановка повышенной угрозы». Помимо пунктов о противодействии террористам и экстремистам, в самом конце угрозой называются «противники национального государства, которые активизировали свои попытки сеять раздор». В этом контексте как раз упоминается Россия.

«Российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно усиливали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; в некоторых случаях усиливаются призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», — гласит текст документа.

О чем говорил Байден

Президент США Джо Байден ранее также открыто заявлял о предполагаемом России в политическую жизнь в США.

В конце июля он выступил в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки и предупредил, что хакерские атаки на важные объекты американской инфраструктуры могут привести к полномасштабной войне. По его словам, по большей части атаки якобы совершаются с территории России — при этом Вашингтон не уверен в причастности к этому Кремля, но считает, что правительство РФ в любом случае делает недостаточно, чтобы предотвратить киберпреступления.

Кроме прочего, глава государства заявил сотрудникам внешней разведки об их «превосходстве над Россией» и, ссылаясь на полученную на ежедневном разведывательном брифинге информацию, констатировал, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США в 2022 году и использует для этого дезинформацию.

Среди потенциальных «угроз» Байден также упомянул председателя КНР Си Цзиньпина. Впоследствии президент так и не объяснил, как именно, по версии национальной разведки, Россия и Китай «вмешиваются» в политическую жизнь США.