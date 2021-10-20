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Политика

С чего начались переговоры с приехавшими в Москву талибами*

Лавров выразил сожаление, что США игнорируют диалог с «Талибаном*»

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Представители политического совета движения «Талибан (организация запрещена в России)» (террористическая организация, запрещенная на территории России) перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану, 20 октября 2021 года

Представители политического совета движения «Талибан (организация запрещена в России)» (террористическая организация, запрещенная на территории России) перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану, 20 октября 2021 года

Алексей Куденко/РИА «Новости»
В Москву для диалога с Россией и другими странами прибыли представители политического офиса «Талибана*», а также члены нового правительства непризнанного Исламского Эмирата Афганистан. Переговоры будут посвящены вопросам безопасности, террористическим угрозам, гуманитарной помощи. Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что в беседе не принимают участие США и другие страны, на протяжении 20 лет присутствовавшие в Афганистане.

В России началось заседание по Афганистану в так называемом «московском формате», на которое прибыли члены движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщил российский МИД. Кроме российской и афганской сторон в переговорах принимают участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

От талибов в Москву прилетели представители политического офиса радикалов Анас Хаккани и Шабахуддин Делавар, и.о. мэра Кабула Абдул-Рашид Балуч. Кроме того, большую часть афганской делегации представляет руководство непризнанного Исламского Эмирата Афганистан: вице-премьер, министры иностранных дел, экономики, торговли, культуры.

Перед закрытой частью переговоров глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с краткой речью по поводу предстоящих мероприятий. В первую очередь он выразил сожаление, что в диалоге не принимают участие американцы.

«Обратили внимание, что США уже второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках «расширенной тройки» — Россия, США, Китай, Пакистан. Надеюсь, это не сопряжено с какими-то принципиальными проблемами. Наверное, одна из причин [отсутствия делегации США] — состоявшаяся недавно смена спецпредставителя по Афганистану», — отметил Лавров.

По словам министра, в России видят предпринимаемые талибами усилия для стабилизации обстановки в Афганистане. В то же время Лавров констатировал, что устойчивый мир в стране возможен только при соблюдении нескольких основополагающих факторов. Главный из них — создание действительно инклюзивного правительства, куда войдут представители не только всех этнических, но и политических афганских сил.

Кроме того, глава МИДа назвал в качестве условий мирной жизни в Афганистане опору правительства на все слои населения и грамотную социальную политику с соблюдением основных прав и свобод жителей.

Однако, несмотря на усилия, которые предпринимают и сами талибы, и другие страны пока что не приводят к стабилизации обстановки в Афганистане, констатировал Лавров. «Сегодняшний баланс сил не имеет альтернативы в перспективе. Отсутствие официального признания «Талибана», гуманитарные вызовы свидетельствуют о нестабильном положении. Этим стремятся воспользоваться многочисленные террористические группировки — в первую очередь «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России) — которые вновь пытаются поднимать голову, совершают дерзкие и кровавые вылазки в разных частях страны», — заявил российский министр.

Он отметил, что в Москве видят угрозу «перелива» террористической и наркоактивности из Афганистана на территорию стран-соседей. Причем эта активность может маскироваться под миграционные потоки.

«Мы призываем движение талибов строго следовать линии на недопущение использования территории Афганистана кем-либо против интересов третьих стран. Прежде всего, конечно, против непосредственных соседей», — подчеркнул Лавров.

Еще одной серьезной проблемой, по его мнению, являются участившиеся сообщения об ухудшении жизни простых афганцев. Эксперты полагают, что может наступить гуманитарный кризис из-за того, что население страны не может обеспечить себя пропитанием в достаточной мере.

«Настало время для мобилизации сил международного сообщества для оказанию Кабулу действенной финансово-экономической и гуманитарной помощи. В первую очередь ждем реакции тех стран, чье 20-летнее присутствие в Афганистане привело к сегодняшней ситуации и не внесло вклад в укрепление промышленной и в целом экономической базы страны», — резюмировал Лавров.

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