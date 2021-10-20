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Талибы* разместят на границе с Таджикистаном регулярные части

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WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» разместит в провинции Тахар, на границе с Таджикистаном, регулярные части со 150 обученными бойцами спецназа, выпускниками учебного центра в провинции Тахар. Об этом сообщает агентство Bakhtar.

«Командующий спецназом Исламского Эмирата (Исламский Эмират Афганистана — самоназвание Афганистана у талибов — прим.) в провинции Тахар Мавлави Хузайфа заявил на церемонии выпуска, что бойцы прошли хорошую военную подготовку и готовы обеспечить безопасность людей и защитить границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учебное заведение продолжит готовить профессиональные кадры для подразделений талибов.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва не планирует предлагать военную помощь Афганистану. По его словам, талибы с соответствующей просьбой не обращались.

20 октября представители «Талибана» прибыли в Москву с официальным визитом для участия в консультациях по Афганистану.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа, движение захватило все крупные города и погранпереходы. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

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