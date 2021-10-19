Лавров ответил на критику СБ ООН со стороны Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на постоянных членов Совбеза ООН, призвав к изменениям в работе органа. По его словам, пять государств не имеют права решать проблемы всего остального мира. В Москве с мнением турецкого лидера согласились, правда, уточнили, что Совбез совсем не претендует на такое право. При этом изменения СБ ООН требует не только Турция, но и многие другие государства.

Глава МИД России Сергей Лавров согласился с президентом Турции и заявил, что пятерка постоянных членов СБ ООН не имеет права диктовать судьбы мира, но она на это и не претендует. Так министр прокомментировал слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстки» стран, одержавших победу во Второй мировой войне.

«Красноречие президента Эрдогана хорошо известно, он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что «пятерка» постоянных членов Совбеза ООН не имеет права диктовать судьбы мира, она и не претендует на это. Она претендует ровно на те полномочия, которые записаны в Уставе ООН. Устав отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества, и «пятерка» несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего за избежание глобального конфликта. Более 75 лет это удается сделать, я надеюсь, такая ситуация сохранится», — отметил Лавров.

С точки зрения главы МИД России, необходимость адаптации ООН к реалиям современного мира действительно существует, в том числе с помощью подключения к Совбезу организации большего числа представителей из развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки.

«Есть необходимость адаптировать ООН, адаптировать Совбез ООН к новым реалиям, потому что в мире уже не 50 стран, как было при создании ООН, и не 70, как было при расширении Совбеза ООН с 12 до 15 членов, а гораздо больше — 193 только члена ООН.

Конечно, развивающиеся страны совершенно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена», — добавил Лавров, также отметив, что представительство Запада в СБ ООН расширять не стоит.

Кто просит изменить СБ ООН

Критические заявления президента Турции в отношении постоянных членов СБ ООН стали традицией в последние годы. 18 октября, выступая в парламенте Анголы, он открыто призвал к реформе СБ ООН, заявив, что «мир больше пяти», имея ввиду постоянных членов Совбеза — Россию, США, Великобританию, Францию, Китай.

«Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстки стран, победивших во Второй мировой войне. В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней», — отметил Эрдоган.

Схожие предположения он высказал в своей книге «Более справедливый мир возможен», которая вышла в начале октября. В ней турецкий лидер требовал фундаментальной реформы СБ ООН для решения современных проблем.

А в конце сентября Эрдоган и вовсе объявил о наличии дорожной карты с целью «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН для расширения прав других членов этой международной организации. Правда, он так и не уточнил, в чем заключается суть его плана.

В своем стремлении поменять Совбез Эрдоган не одинок, подобные предложения не раз звучали со стороны Бразилии, Индии, Японии и ряда других государств. А в прошлом году канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на ГА ООН, открыто признала проблемы организации на фоне проблем с кооперацией государств во время пандемии коронавируса.

По большей части все призывы к изменению СБ ООН и критика в адрес постоянных членов сводятся к тому, что организация не отвечает требованиям современных реалий, а также к условной несправедливости системы, поскольку непостоянные члены не имеют возможности серьезно повлиять на решения основной «пятерки», в том числе заблокировать ту или иную резолюцию.

Справка Последним ярким примером проблем в работе СБ ООН стала пандемия: вместо скоординированной позиции перед лицом нового вызова, страны по большей части сосредоточились на решении собственных проблем. Генсек организации Антониу Гутерриш призывал Совбез показать единство и снять односторонние санкции с тех государств, которые больше всего пострадали от пандемии, но его требования в итоге остались без внимания. Читать дальше

Что хотят изменить

Собственно, необходимость перемен никто в СБ ООН и не отрицает, эти предложения поддерживают Россия, Франция, США, Великобритания и Китай. По факту в контексте изменения СБ ООН идет диалог по двум основным вопросам: расширение числа постоянных и непостоянных членов структуры, а также отмена права вето, которое на данный момент есть только у «пятерки».

Россия в данном случае вполне поддерживает идею увеличение количества участников Совбеза, в том числе постоянных. Со стороны Москвы не раз поступали предложения о подключении к пятерке Бразилии и Индии.

Однако российская сторона выступает против отказа от права вето, что уже не устраивает западные государства, в том числе Францию и Великобританию. Как отмечал президент России Владимир Путин, без сохранения права вето у постоянных членов Совбеза орган не сможет оставаться ключевым звеном системы глобального управления.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Россия неоднократно высказывалась о том, что поддерживает частичную реформу СБ ООН с сохранением права вето.

«По мнению Москвы, Совет Безопасности вполне можно расширить за счет большей представленности там континентов, к примеру с помощью включения Индии или Бразилии. В этом нет ничего нового, но эти реформы Западу не нравятся. В нынешнем СБ ООН три западные страны имеют право вето. Если такое право, к примеру, будет у 10 государств, среди которых будет всего три или четыре западные страны — это Западу будет нравиться гораздо меньше», — пояснил эксперт.

В свою очередь директор института стратегических оценок Сергей Ознобищев указал на то, что предлагаемые Россией изменения могут быть невыгодными и даже опасными для российской стороны.

«Это очень опасный вопрос для России. Статус мировой державы, который мы имеем в определенной степени, безусловно включает в себя постоянное членство в Совбезе. Если это понятие начнет размываться, то и российский статус девальвируется. Вероятно, Москве такое развитие событий не слишком интересно.

Но мы вполне может привлекать кого-то, обещая изменения конфигурации СБ ООН. Только делать это на самом деле России абсолютно противопоказано», — сказал эксперт.

Есть ли шанс на реформу

Диалог о реформе СБ ООН идет с 2005 года. Занимавший на тот момент пост генсека организации Кофи Аннан призвал «пятерку» достичь согласия о расширении совета до 24 членов. Он предложил два варианта реализации этого решения: добавить шесть новых постоянных членов и три непостоянных или же создать новый класс с восемью новыми членами СБ ООН, который будет переизбираться раз в четыре года, и еще одно непостоянное место.

Впоследствии было выдвинуто немало других предложений, в том числе связанных с изменением права вето или расширением состава СБ ООН. А рабочая группа Генассамблеи даже рекомендовала компромиссное решение по внедрению в жизнь межправительственных переговоров по реформе. Однако пока многочисленные дискуссии и разные предложения не привели ни к какому результату.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что реформирование ООН вряд ли стоит ожидать из-за каких-либо резких заявлений и требований того же президента Турции. Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что реформировать ООН в целом — задача невыполнимая.

«ООН — организация, которая имеет свою предысторию, историю и современность, реформировать ее с сохранением функций практически невозможно. Поскольку ООН отражает реальность, созданную Второй мировой войной. Если тот же Эрдоган хочет что-то другое, он может создать какую-то альтернативную организацию», — отметил эксперт.

С точки зрения Брутера, разговор о реформе СБ ООН можно назвать пустым, потому что на самом деле возможности организации не столь значительны, чтобы постоянно вести какие-то дискуссии по поводу ее изменения.

«Когда страны-лидеры будут о чем-то между собой договариваться, тогда и будет проще. А пока этого не происходит, никакая реформа СБ ООН не сделает их более близкими друг к другу или договороспособными. Поэтому не стоит искать в Совбезе организации корни каких-то проблем», — сказал эксперт.

В то же время Сергей Ознобищев из Института стратегических оценок уверен, что слова Эрдогана не смогут привести к изменениям СБ ООН, поскольку сами дискуссии по этому вопросу идут уже давно.

«Президент Турции — не лидер мирового масштаба, в лучшем случае он глава страны, которая стремится получить статус региональной державы. Режим Эрдогана держится на штыках и может разрушиться в одночасье, он не обладает безусловным авторитетом на Западе», — резюмировал эксперт.