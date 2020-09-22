«Реформы назрели»: Меркель готова расширить Совбез ООН

Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, чтобы по-прежнему быть актуальным и отвечать на мировые вызовы. Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель на выступлении Генеральной ассамблеи в честь 75-летия организации.

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Немецкий лидер, выступавшая по конференцсвязи, также заверила постпредов при ООН, что Берлин может взять на себя роль инициатора процесса расширения Совбеза, передает ТАСС.

«Глобальные проблемы требуют согласия и сотрудничества, несмотря на национальные границы. Слишком часто Совбез оказывается заблокирован, когда нужно принимать важные решения», — пояснила политик.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе поддержал предложение немецкой стороны, но с одной оговоркой, передает РИА «Новости».

«Сегодняшний мир отличается от мира 1945 года. Я считаю, что такая реформа назрела, но речь не должна идти о Германии, и на этом точка.

В решении многочисленных проблем сегодняшнего мира принимают участие страны и Азии, и Африки, и Латинской Америки», — подчеркнул бывший генеральный секретарь конференции ООН по разоружению.

К работе ООН имеются вопросы — подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, также выступавшим на Генассамблее. Он заявил о недопустимости двойных трактовок в задачах и методах организации, а также делегирования полномочий органов ООН другим сторонам.

«Мир устал от разъединительных линий, деления государств на «своих» и «чужих», мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Иными словами, цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Фраза по поводу делегирования полномочий может относиться к США, которые несколько дней назад объявили о якобы готовящихся санкциях ООН против Ирана, что впоследствии было опровергнуто в самом Совбезе.

«США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции», — пояснял в этой связи глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В июне 2018 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты выходят из Совета по правам человека при организации. Она отметила, что никто из стран-участниц ООН не захотел принять участие в «борьбе» для реформирования Совета. Также она подчеркнула, что Совет стал «лицемерным и корыстным».

«Я бы хотела сделать кристально ясным тот факт, что выход США [из Совета по правам человека] не является отступлением от наших обязательств в области прав человека», — отметила Хейли.

Американский постпред подчеркнула, что США продолжат заниматься вопросами прав человека, несмотря на выход из СПЧ. «Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться», — заявила Хейли.

Спустя несколько месяцев присутствующие в зале на заседании 73-й Генассамблеи ООН высмеяли выступление американского президента Дональда Трампа после слов об изменениях в США, которые произошли за время его управления.

Смех вызвала фраза Трампа, что за два года на посту президента он смог достичь большего, чем все его предшественники за этот же срок. Услышав смех, Трамп сказал, что «не ожидал такой реакции», однако охарактеризовал ее как «нормальную».

Выступавший с трибуны ООН в один день с Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности. Он отметил, что «мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны», и что все 194 страны ООН заслуживают право быть представленными в Совбезе. Кроме того, по словам Эрдогана, СБ ООН, в основном, поддерживает интересы пяти постоянных членов.

«Мы подчеркиваем необходимость реформирования ООН, прежде всего ее Совбеза. Мир больше пяти, мы — голоса совести всего человечества», — сказал турецкий президент.

Москва также поддерживает идею по внесению изменений в СБ. «Мы поддерживаем реформирование Совета Безопасности с учетом происходящих в мире изменений, оно должно происходить с согласия всех членов Совбеза. При этом в ходе реформ Совбез — а это центральный орган по обеспечению мира и безопасности — не должен потерять свою работоспособность», — пояснял в интервью «Газете.Ru» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.