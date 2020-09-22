Вакцина, реформы и уроки истории: о чем говорил Путин в ООН

О юбилее ООН

Свое обращение российский президент начал с поздравления, адресованного организации. Как отметил Владимир Путин, юбилей ООН неразрывно связан с юбилеем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Он подчеркнул, что 75 лет назад был установлен миропорядок, «безусловным фундаментом» которого стал Устав ООН, сохраняющийся и по сей день. По мнению главы России,

юбилей этого документа обязывает мировые державы вспомнить о тех принципах, которые закладывали в него отцы-основатели ООН.

Речь идет о принципах равенства суверенных государств, невмешательства в их внутренние дела, несилового урегулирования конфликтов и праве народов на самоопределение. По словам Путина, благодаря этим ценностям до сих пор ООН достойно выполняла свою главную миссию: «беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов».

При этом потенциал организации на сегодняшний день, по убеждению президента России, не исчерпан. Тем не менее происходящие в мире изменения заставляют задуматься о необходимости развития ООН.

О реформе Совбеза

Владимир Путин считает, что организация «не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века», адаптироваться к реалиям современного мира, который становится «все более сложным, многополярным, многомерным».

В первую очередь изменения подталкивают к рассуждениям о реформе Совета безопасности ООН как центрального органа организации.

Позиция России заключается в том, что Совбез должен полнее учитывать интересы всех стран и все многообразие их позиций.

Москва надеется, что СБ ООН будет опираться на принцип широкого согласия государств, оставаясь, как и прежде, ключевым звеном глобального управления. Эту задачу нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совета Безопасности.

«Это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности», — отметил Путин.

Об уроках истории

По мнению российского президента, механизмы, работающие в ООН, делают организацию эффективной. Именно это отличает ее от Лиги Наций «с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту».

Забывать об этом уроке истории, считает Владимир Путин, крайне безответственно.

Не менее безответственно делать политизированные, основанные на домыслах попытки пересмотреть историю и итоги Второй мировой войны. «Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом», — сказал российский президент, добавив, что подобные действия крайне опасны в современных условиях, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

О пандемии

Одним из таких вызовов стала пандемия COVID-19. Распространившийся по миру коронавирус привел к сотням тысяч жертв, стал причиной ухудшения жизни людей по всему миру, спровоцировал мировые правительства на резкие и болезненные для мировой экономики решения.

Как отметил Путин, оценить последствия пандемии еще только предстоит.

«Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго», — сказал он.

При этом президент убежден, что антикризисные меры, которые применялись раньше, на этот раз могут не сработать. В связи с этим перед мировым сообществом стоит вызов выработать новые, совместные и, возможно, нестандартные решения проблемы.

О санкциях и мировой интеграции

Одним из таких решений может быть российское предложение об «интеграции интеграций», указал президент. Он призвал страны работать над формированием Большого Евразийского партнерства с участием всех без исключения государств Азии и Европы.

Еще одно российское предложение — создание «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций. Этот механизм должен обеспечить беспрепятственную поставку товаров первой необходимости, продовольствия и всего того, что необходимо для борьбы с пандемией.

«Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — добавил Путин.

Об информационных технологиях

Российский президент указал и на другие эффекты пандемии. В частности — на развитие информационных технологий, которые позволили перестроить и улучшить системы образования, торговли, медицины и сферы услуг.

Однако и у этого процесса есть негативная сторона:

«цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски».

Президент убежден, что вопросы кибербезопасности и контроля цифровых технологий должны стать предметом самого серьезного разговора на площадке ООН.

О здравоохранении

Еще одна сфера общественной жизни, требующая пристального внимания мировой общественности, — здравоохранение. Как и экономика, оно нуждается в максимальной кооперации мировых держав.

Путин напомнил, что Россия активно помогает странам мира в борьбе с коронавирусом. Эта деятельность развернута в том числе под эгидой Всемирной организации здравоохранения, потенциал которой, по мнению президента РФ, должен быть укреплен.

Владимир Путин напомнил, что опыт, который Россия накопила во время пандемии коронавируса, позволил не только разработать тест-системы и препараты для выявления и лечения коронавируса, но и первую в мире вакцину.

По его заверению, российская вакцина доказала свою надежность, безопасность и эффективность. И Москва готова взаимодействовать со всеми странами мира, чтобы обеспечить доступ граждан всех государств к свободной вакцинации.

Также президент пообещал, что Москва предоставит препарат для добровольной вакцинации сотрудников ООН и ее подразделений.

Кроме того, Владимир Путин выступил с инициативой провести в ближайшее время онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в сотрудничестве при создании вакцин от коронавируса. «Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнерство», — сказал он.

О международной безопасности

Владимир Путин вновь заявил, что Россия настроена на мирное и дипломатичное урегулирование конфликтов по всему миру и обеспечение стратегической стабильности.

Москва выступает за развитие инициатив в сфере контроля над вооружениями, а также за поддержание действующих режимов, в том числе касающихся запрета химического, биологического и токсинного оружия.

Один из главных вопросов в этой сфере, который стоит сейчас перед миром, — продление российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года. Кроме того, президент напомнил, что

уже на протяжении года в России действует мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.

Владимир Путин с сожалением отметил, что реакции на этот шаг от Вашингтона и его союзников до сих пор не было. При этом именно подобные встречные шаги могли бы создать серьезную основу для международного диалога о стратегической стабильности.

Также президент России указал на необходимость заключения соглашения с участием всех космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Достижение всех этих целей Владимир Путин считает невозможным без тесной кооперации постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которых лежит особая ответственность за мир, безопасность и сохранение основ международного права.

Именно поэтому Россия предложила провести саммит стран «большой пятерки», цель которого — подтвердить ключевые принципы международного взаимодействия и выработать пути эффективного решения современных проблем. Такой саммит, по мнению Путина, должен быть проведен сразу, как это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.