Главком ВСУ Залужный заявил о готовности умирать и убивать за Украину

16 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что государственный суверенитет будет обязательно восстановлен на всей территории страны. В этом, по его убеждению, поможет «казацкая и повстанческая кровь». Украинские военные стали «надежным щитом Европы», добавил он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Готовность «умирать и убивать за свою землю — высшее проявление патриотизма», заявил 16 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В субботу он принял участие в торжественной церемонии по случаю Дня защитников страны и Дня украинского казачества (оба праздника отмечаются в республике ежегодно 14 октября), состоявшейся на Замковой горе в городе Чигирин.

«Мы доказали свою любовь и верность Украине, проливая за нее кровь и отдав жизни тысяч наших братьев и сестер. Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», — сказал Залужный. По его мнению, в достижении этой цели поможет «казацкая и повстанческая кровь».

Главком ВСУ отметил, что «эти праздники напоминают о преемственности военных традиций». «Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию», — приводятся слова Залужного на странице Генштаба Украины в Facebook.

Он также подчеркнул, что украинские военные сейчас стали «надежным щитом Европы».

«Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе», — заключил Залужный.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предположил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной

возможен в случае провокации Киева в Донбассе с последующей военной операцией.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ ни на кого нападать не собирается, а заявления об «агрессии России» используются в качестве предлога для того, чтобы разместить военную технику НАТО рядом с российскими границами.

Кризис на Украине

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей между ВСУ с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев-сторонников непризнанных ДНР и ЛНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. С момента подписания соглашения в регионе регулярно фиксируются перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.

В конце сентября 2021 года Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством. «Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения - в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», — пишет издание TheBabel.

Переговоры об урегулировании кризиса мирным путем не приводят к результату уже много лет.