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Глава Пентагона заявит Украине и Грузии об «открытых дверях в НАТО»

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В Пентагоне заявили, что глава ведомства Ллойд Остин во время визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, передает РИА «Новости».

Также Остин даст понять Грузии и Украине, что «двери НАТО для них открыты». Но им нужно будет принять определенные меры, чтобы стать членами альянса, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что Остин в эти выходные посетит Грузию, Украину, Румынию и Бельгию, в последней стране он примет участие в заседании министров обороны НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.

В Грузии Остин встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, чтобы «подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии» и подчеркнуть важность стратегического партнерства двух страны «в решении проблем региональной и глобальной безопасности».

На Украине глава Пентагона проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Отмечается, что эта встреча позволит обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, «необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений».

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