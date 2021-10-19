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Зеленский заявил, что страны ЕС выступают за включение Украины в союз

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Stephanie Lecocq/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV ответил на вопрос о вступлении в Евросоюз.

По его словам, Украина была бы в ЕС уже вчера, если бы вопрос членства зависел только от президента Евросовета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«27 стран должны сказать: Да, мы видим Украину членом, и проголосовали за это. Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. Один на один они говорят: мы — за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: мы — за», — сказал Зеленский. Он добавил, что остаются вопросы c «другими странами».

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что на Украине до конца года планируется создать военно-учебную миссию Евросоюза. Ожидается, что миссия будет названа EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине). В Брюсселе считают, что она может стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

С просьбой создать учебную миссию, по данным газеты Welt am Sonntag, обратились главы МИД и минобороны Украины – в конце июля они написали конфиденциальное письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

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