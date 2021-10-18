Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также закрывает военную миссию и информационное бюро альянса в Москве. Эти действия — ответ на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке. Теперь экстренная коммуникация сторон будет осуществляться через российского посла в Брюсселе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на действия НАТО Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при альянсе. По его словам, также отзывается аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращает свою деятельность информационное бюро альянса при посольстве Бельгии в российской столице.

«С 2014 года НАТО предельно сократил любые контакты с нашим представительством, объявил о полном прекращении практического сотрудничества как в гражданских областях, так и по линии военных.

По линии военных вообще никаких контактов не происходит. Как я уже сказал, [в НАТО] ввели, по сути, запретительный режим для наших дипломатов, что касается посещения штаб-квартиры НАТО, а контакты без посещения поддерживать невозможно, и фактически запретительный режим для элементарной связи с международным секретариатом Североатлантического альянса», — добавил министр.

Как пояснили в МИД России, теперь поддержание экстренных контактов между НАТО и Москвой будет проходить через российского посла в Бельгии, либо любого другого руководителя российской дипмиссии в одном из государств блока.

В ведомстве также подчеркнули, что международный секретариат НАТО был проинформирован о решении России. Однако пока в пресс-службе альянса уверяют, что никаких официальных уведомлений от российской стороны не получали, хотя и принимают данную информацию к сведению.

Что означает решение Москвы

Отношения России и НАТО находятся не в лучшем состоянии уже не первый год. По сути, с 2014 года наблюдается перманентный кризис, несмотря на взаимные призывы к переходу к конструктивному и предметному диалогу. Альянс официально проводит политику сдерживания Москвы, обосновывая ее агрессивными действиями России на Украине. Россия же указывает на последовательные попытки НАТО приблизиться к российским границам, а также множественные учения стран-членов блока у рубежей государства.

Попытки возобновления диалога пока ни к чему не привели, по сути, между сторонами нет никакого обсуждения военных и практических вопросов. Однако все же военная миссия связи НАТО в Москве сохранялась для взаимодействия альянса с Минобороны России, а информбюро информировало российскую общественность о деятельности блока и его отношениях с российской стороной.

Эти органы, как и постпредство России при НАТО, продолжали свою работу при самых серьезных разногласиях между блоком и Москвой, в том числе во время перехода Крыма под российскую юрисдикцию, раскручивания на Западе дела Скрипалей или российского-грузинского военного конфликта.

Как заявил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, эти представительства — рудимент той эпохи, во время которой полагали, что между Россией и НАТО будет самое разное сотрудничество.

«В силу многих причин этого не случилось, и давно уже эти миссии никакой содержательной работы не осуществляют, поскольку наши отношения сузились и скукожились. Что касается обсуждения военных вопросов, то для этого существуют отношения России и США.

В них военный компонент присутствует, он довольно солидный, на уровне глав генштабов двух государств. Этого вполне достаточно, а если будет нужен диалог с какими-то европейскими странами из блока НАТО, то это всегда можно сделать в рабочем порядке на двухстороннем уровне», — отметил эксперт.

Руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов подтвердил, что в последние годы контакты между России и НАТО по военной и невоенной линии фактически были приостановлены.

«У нас нет оснований, чтобы поддерживать контакты с НАТО на таком низком, неконструктивном и неэффективном уровне. Закрытие контактных линий с НАТО — это закрытие окон возможностей для диалога. И вернуться с этой точки хотя бы к текущему состоянию будет довольно сложно. У нас уже были ситуации, когда мы высылали руководителя военной миссии НАТО из России, но на эту должность назначался другой военный представитель. А теперь все совершенно по-другому, и, чтобы восстановить хоть какие-то коммуникации, нужны будут веские основания, с обоснованием того, зачем восстанавливать эту площадку», — добавил эксперт.

Почему Россия свернула миссию в НАТО

В МИД России решение объяснили как ответную меру на очередное сокращение российской миссии в НАТО. Еще 6 октября блок объявил о сокращении численности миссии России при альянсе с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Это стало уже третьим сокращением российской миссии за последние шесть лет, такие шаги альянс уже проводил в 2015 и 2018 годах. Кроме того, допуск российских дипломатов в штаб-квартиру блока был серьезно ограничен вместе с взаимодействием по линии международного секретариата.

По версии Федора Лукьянова, сокращение российской миссии определенно оказало влияние на решение Москвы, но главной причиной в данном случае стало отсутствие смысла в поддержании работы миссии НАТО.

«Причина свертывания работы миссии НАТО — абсолютное исчерпание смысла в ней. Держать миссии альянса для этого необязательно, и то, что произошло, — просто юридическая констатация сложившейся ситуации. Альянс выбрал позицию заморозки отношений с Москвой, а представительства либо существуют, чтобы что-то делать в период кризиса, либо они не нужны», — уверен эксперт.

С этим отчасти согласен и Дмитрий Данилов, по его словам, Москва давно предлагала выйти из тупиковой ситуации и начать предметный диалог, но в НАТО на это фактически никак не реагировали.

«Альянс говорил о необходимости налаживания стратегической коммуникации, но не диалога, направленного на решение каких-либо серьезных задач, связанных с взаимодействием сторон. Россию такая ситуация, конечно, не устраивала, и возникало много вопросов», — резюмировал эксперт.