В МИД России назвали истинную цену заявлениям НАТО

Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России при альянсе в два раза – с 20 до 10 человек, а также высылку восьми дипломатов, которые якобы являлись сотрудниками разведки. В МИД России в ответ на это заявили, что НАТО «никак не может обойтись без «жупела российской угрозы».

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал данные о сокращении российской миссии при НАТО с 20 до 10 человек.

«Вчера руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела российской угрозы? Никак», — приводит слова дипломата «Коммерсантъ».

Также издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что россиян не объявили персонами нон грата, а просто лишили аккредитации.

В среду, 6 октября, пресс-служба Североатлантического альянса подтвердила информацию о сокращении российской делегации в Брюсселе.

«Мы можем подтвердить, что НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО», — заявил представитель альянса и добавил, что лишенные аккредитации сотрудники являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено.

Также в альянсе отметили, что политика НАТО в отношение России остается последовательной. Она направлена на усиление сдерживания и обороны в ответ на агрессивные действия РФ. В тоже время в пресс-службе добавили, что альянс остается открыт для содержательного диалога.

В настоящее время в российской миссии при НАТО работает 18 человек, а две позиции являются вакантными.

Непосредственно в представительстве России при альянсе отказались от каких-либо комментариев по данному вопросу.

Ранее журналистка британского телеканала Sky News Дебора Хайнс заявила, что решение НАТО было вызвано тем, что лишенные аккредитаций сотрудники занимались злонамеренными действиями, включая убийства и шпионаж. Также она сообщила, что члены миссии должны будут покинуть Брюссель в течение месяца, а их должности при миссии будут сокращены и упразднены.

В материале говорится, что решение о высылке россиян было согласовано 5 октября всеми 30 государствами-членами НАТО. Хайнс связывает ситуацию с апрельскими публикациями, в которых утверждалось о причастности Москвы к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Для составления более ясной картины возможных масштабов угрозы со стороны России НАТО запросила у союзников информацию о возможных действиях и операциях спецслужб РФ в их странах за последние годы.

Журналистка отмечает, что все данные были собраны еще летом и сформированы в отчет, который был передан членам альянса в сентябре с рекомендациями о том, как реагировать на данные факты.

Напомним, что данный случай не является первым в вопросы высылки сотрудников российской миссии при НАТО. Впервые альянс выслал российских дипломатов из Брюсселя в конце апреля 2009 года. Это происходило в условиях кризиса после вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Второй подобный случай произошел после покушения на бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ Юрия Скрипаля и его дочь Юлию, которых пытались отравить в британском городе Солсбери. Тогда Великобритания обвинила российские спецслужбы в причастности к покушению. Причастными к покушению называли Анатолия Чепигу (Руслана Боширова) и Александра Мишкина (Александра Петрова). А в сентябре было названо имя третьего подозреваемого — это Сергей Федотов. Британская сторона считает всех троих сотрудниками ГРУ. Как считают в Лондоне, члены этой группы могли быть причастны и к взрывам на чешском складе боеприпасов.