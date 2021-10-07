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Политика

«Необъявленные сотрудники разведки»: в НАТО объяснили высылку российских дипломатов

Столтенберг обвинил российских дипломатов в разведывательной деятельности

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Yves Herman/Reuters
Россия не строит иллюзий по поводу возобновления диалога с НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Генсек альянса Йенс Столтенберг в свою очередь сообщил, что альянс вышлет восемь российских дипломатов из Брюсселя «по совокупности заслуг» Москвы. Он обвинил Россию в недружественной активности.

Слова представителей НАТО расходятся с их делами, поэтому возобновление диалога между альянсом и Россией представляется маловероятным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящую высылку российских дипломатов из штаб-квартиры НАТО.

Строить какие-либо иллюзии о нормализации отношений не позволяют шаги НАТО, добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс решил выдворить восьмерых дипломатов российского представительства в Брюсселе.

«Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки, это не связано с каким-либо конкретным событием, мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», — подчеркнул он.

Таким образом, общая численность российских дипломатов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сокращается до 10 человек.

Решение НАТО показывает истинную ценность заявлений о важности деэскалации отношений с Россией, заявил «Коммерсанту» замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — сказал дипломат.

Россия и НАТО: от ненависти до любви и обратно

Россия и НАТО подписали в Брюсселе соглашение «Партнерство во имя мира» 22 июня 1994 года. При этом альянс находился тогда в сложном положении: «Вопрос стоял о том, чем заниматься — падало финансирование, и военные даже жаловались на нехватку снарядов», — говорил «Газете.Ru» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Команда президента США Билла Клинтона искала для альянса новую роль как «военно-политической организации», привлекая к себе страны бывшего Восточного блока. В 1994 году в НАТО появилась программа «Партнерство во имя мира», в которой участвовала и Россия.

Партнерство было небесполезным — офицеры альянса и российской армии проводили совместные мероприятия, касающиеся борьбы с терроризмом, и даже военные учения.

Ухудшение отношений с Москвой началось после старта расширения НАТО — самым болезненным для России было включение в ряды альянса Польши.

Причем в самих США отношение к подобному расширению было неоднозначным — в 1997 году письмо против этого шага в Белый дом отправили несколько бывших видных политических деятелей времен «холодной войны», в числе подписантов был и экс-министр обороны США Роберт Макнамара. Авторы мотивировали свои заявления тем, что демократическая Россия не враг Западу.

В 2000-е годы, несмотря на трения между Москвой и Вашингтоном, отношения альянса и России были вполне рабочими. Отчасти этому способствовала фигура харизматичного генсека альянса лорда Джорджа Робинсона, который с симпатией относился к РФ и пользовался уважением даже российских генералов-«ястребов». Среди совместных проектов НАТО и России была борьба с наркотрафиком из Афганистана, противодействие терроризму.

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