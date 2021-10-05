В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс

Представители «Умеренной коалиционной партии» Швеции снова вернули в повестку дня вопрос о возможном вступлении страны в НАТО. Они объясняют это в том числе необходимостью отвечать на угрозы со стороны России. Как в России реагируют на перспективу отказа Швеции от традиционного нейтрального статуса, — в материале «Газеты.Ru».

Ряд депутатов шведского парламента от оппозиционной «Умеренной коалиционной партии» (фракция имеет 70 из 349 мест в Риксдаге) вынесли на рассмотрение предложение о вступлении страны в НАТО, сообщает RT со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Отмечается, что необходимость вступления в Североатлантический альянс один из авторов инициативы, Ларс Пюсс, объяснил и угрозами в результате «действий России».

В целом же, политики предлагают пойти по «единственному разумному варианту» в нынешних условиях — вступлению в НАТО, что должно, по их мнению, привести к укреплению оборонительного потенциала Швеции.

Несмотря на существующее тесное сотрудничество Стокгольма с НАТО, в «Умеренной коалиционной партии» указывают, что сейчас Швеция лишена полноценного права на защиту со стороны альянса. При этом ситуация на Балтийском море напоминает политикам годы «холодной войны».

Стоит отметить, что правые силы шведского парламента в конце 2020 года уже смогли принять в парламенте резолюцию с призывом к руководству страны официально объявить о том, что Швеция может потенциально вступить в НАТО. Однако окончательное решение — за левым правительством, которое выступает категорически против подобного шага. Так, глава шведского МИДа Анн Линде называла прошлые подобные призывы «негативным событием для безопасности» страны.

Реакция в Совфеде

Вице-спикер Константин Косачев, комментируя «Газете.Ru» инициативу шведской оппозиции, также отметил, что реальные решения будут принимать именно правящие в стране социал-демократы.

«Я это просто склонен расценивать как публичную демонстрацию политической программы «Умеренной коалиционной партии», не более того. Но, конечно же, любое расширение НАТО создает для России дополнительные риски в сфере безопасности, в этом нет ни малейших сомнений», — отметил парламентарий.

Сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» также негативно оценил последствия возможного вступления Швеции в НАТО.

«Если статус Швеции изменится, то это можно будет рассматривать как угрозу России. В том числе из-за того, что эта страна недалеко от нас находится, да и в целом — из-за того, что блок НАТО расширяется», — сказал российский парламентарий.

По словам Цекова, реальным агрессором можно считать именно НАТО, а не Россию, так как этот блок «развязал множественные войны как на территории Евросоюза, так и за его пределами».

«Самое правильное будет, если Швеция останется нейтральной страной. И я думаю, что большинство депутатов местного парламента и политиков прекрасно это понимают, несмотря на всю эту риторику в отношении России. Хотя там в принципе политика русофобская», — отметил член Совета Федерации.

Сенатор Владимир Джабаров при этом, наоборот, выразил мнение, что теоретическое вступление Швеции в НАТО не представляет угрозу для России.

«Швеция и так давно сотрудничает с НАТО, входят они и в Евросоюзе, поэтому для нас ничего не изменится. В любой ситуации и без того Швеция всегда будет союзником НАТО и стран Северной Европы. Поэтому я не думаю, что ситуация может принципиально измениться.

Мы беспокоимся о странах бывшего Советского Союза — прежде всего, речь идет об Украине, Молдавии, Грузии, вот их возможное вхождение в НАТО — это, конечно, угроза. А будет или не будет Швеция в НАТО, с моей точки зрения, существенной роли не играет», — отметил Джабаров.

Вечно «за»

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал членов «Умеренно коалиционной партии» представителями правых взглядов, которые всегда были за вступление в НАТО.

«Это их принципиальная позиция еще с давних времен. А в целом вопрос этот в Швеции поднимается регулярно после 2014 года, начиная с украинского кризиса. Но многое определил большой доклад бывших дипломатов, скорее, социал-демократических взглядов (правящая партия страны. — «Газета.Ru») с выводом, что Швеции не нужно вступать в НАТО», — говорит эксперт.

По мнению Лукьянова, реальных изменений для внешнеполитического курса Швеции не произойдет и сейчас, а тема продолжает обсуждаться, «чтобы показать, что этот вопрос беспокоит правящие круги».

«Я думаю, что шведы все-таки предпочтут оставаться в нынешнем статусе, потому что представить реальную военную угрозу Швеции очень трудно. А если вдруг она появятся, то связи с США и так довольно тесные и без НАТО. Население Швеции привыкло за почти 200 лет, что нейтральный статус — это выгодно», — напоминает Лукьянов.

При этом, по опросам, в шведском обществе растут настроения за вступление в оборонительный западный альянс — Гетеборгский университет фиксировал в 2020 году ровно по 30% выступающих за и против этого.

Кроме того, Лукьянов считает, что нынешнее состояние дел внутри НАТО (в том числе из-за событий в Афганистане и создания нового союза AUKUS) говорит о том, что он все больше теряет смысл своего существования, за исключением сдерживания России.

«Конечно, для Швеции принципиально сдерживание России. Но тут возникает еще другой вопрос: готовы ли прежде всего США в это вкладываться? Ведь если страна вступает в НАТО, то она получает чужие гарантии», — сомневается в успехе инициативы эксперт.

Действительно, далеко не у всех из числа страстно желающих получить статус члена НАТО получается хотя бы продвинуться в этом направлении, о чем говорит пример Украины, которая до сих пор так и не получила даже дорожную карту — «План действий по членству в НАТО» (ПДЧ).

Однако при этом альянс предоставляет разнообразные статусы странам-партнерам — например, те же Украина и Швеция имеют статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Цель этой программы — усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами альянса. Так, с этим статусом можно проводить регулярные политические консультации с НАТО по вопросам безопасности, получить расширенный доступ к учениям и обмену информацией, и поддержку во время кризисов.

Сотрудничество Швеции с НАТО началось в 1994 году, когда страна присоединилась к программе «Партнерство ради мира». В 1997-м Стокгольм стал членом Совета Евроатлантического партнерства. При этом шведы участвовали в различных операциях под эгидой НАТО, Евросоюза и ООН, например, на Ближнем Востоке и в Африке.

В феврале 2021 года глава МИД России Сергей Лавров прямо говорил на встрече с Анн Линде, что обеспокоенность Москвы вызывают попытки НАТО «втянуть Стокгольм во взаимодействие с Североатлантическим альянсом». Министр также подчеркивал, что Швеция все чаще участвует в совместных с военным альянсом учениях и предоставляет свою территорию для маневров НАТО.