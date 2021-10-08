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Политика

«У меня вся редакция нобелевских лауреатов»: за что журналисты получили Премию мира

Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов рассказал, кому он посвящает награду

Нобелевский комитет вручил премию мира сразу двум журналистам — главреду российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Рессе. «Газета.Ru» рассказывает, за что именно норвежцы отметили двух журналистов.

«Не моя премия, а Политковской и Эстемировой»

В пресс-релизе Нобелевского комитета в Осло сообщается, что журналистов отметили «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Отмечается, что два лауреата представляют всех журналистов, которые отстаивают свободу слова в мире, где условия для демократии и свободы прессы становятся все более неблагоприятными.

Сам Муратов отметил, что у него уже есть поздравления от официальных российских лиц, но он не хочет говорить, от кого именно.

«Я хочу «Газете.Ru» прямо и ответственно заявить: это не моя премия. Это премия Игорь Домникова, Юрия Щекочихина, Ани Политковской, Насти Бабуровой и Стаса Маркелова, Наташи Эстемировой. Для меня это принципиально важно. Это не моя премия, я не считаю ее своей. И весь коллектив «Новой газеты» — лауреаты Нобелевской премии — 138 человек. Вот идешь по коридору — а навстречу тебе лауреат Нобелевской премии», — сказал он.

Все перечисленные журналисты были убиты, за исключением Щекочихина, который скончался от тяжелого отравления. Коллеги уверены, что причиной их смертей была профессиональная деятельность. Накануне, 7 октября 2021 года истек сроки привлечения к ответственности заказчиков убийства Анны Политковской, которая также активно освещала события в Чечне, погибшей ровно 15 лет назад. Заказчики преступления найдены не были.

Известно, что часть от положенной Муратову премии — около $1,14 млн — журналист переведет в фонд «Круг добра», помогающим детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он был создан в начале 2021 года указом президента России Владимира Путина.

Муратов в разговоре с «Газетой.Ru» после новости о присуждении ему Нобелевской премии также пошутил, что теперь «Новая газета» может получить статус иноагента.

«Но на самом деле, конечно, я полагаю, что у государства есть все-таки иммунитет на глупость», — уверен российский лауреат.

В Кремле, между тем, поздравили Муратова. Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что журналист «последовательно работает по своим идеалам и привержен им, талантлив и смел».

В Нобелевском комитете также отметили, что Муратов на протяжении десятилетий защищает свободу слова в России «во все более сложных условиях». «Новую газету» там считают «самой независимой газетой России на сегодняшний день», которая освещает проблемы коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов и проблем демократии. В ответ на эти расследования оппоненты издания применяют преследование, угрозы, насилие и убийства, отмечают в комитете.

«С момента основания газеты были убиты шесть ее журналистов, в том числе Анна Политковская, которая писала обличающие статьи о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отошел от независимой редакционной политики», — сказала глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Путь лауреатов

Муратов стал третьим гражданином СССР и России, который получил Нобелевскую премию мира. До него этой награды были удостоены физик и правозащитник Андрей Сахаров, а также единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Главред «Новой» начинал журналистскую карьеру после военной службы в газете «Волжский комсомолец». В 1987 году он стал заведующим отделом комсомольской жизни газеты «Комсомольская правда», потом — редактором отдела информации. В 1992 году ушел из КП из-за несогласия с новой редакционной политикой издания.

В 1993 году Муратов стал одним из основателей «Новой Газеты» (которая сначала называлась «Новая ежедневная газета»), через два года возглавив ее. В Первую чеченскую войну работал спецкором в зоне боевых действий, а впоследствии газета делала расследования о ситуации с правами человека в северокавказской республике. В частности, недавно резонанс получили статьи о преследовании геев в Чечне.

Также Муратов работал одно время телеведущим, в частности, вел передачи «Пресс-клуб» и «Суд идет». В 2014 году журналист выступил против политики российской власти в Крыму. Муратов — кавалер Ордена Дружбы и Ордена Почета, а также эстонского Ордена Креста земли Марии и французского Ордена Почетного легиона.

Российский лауреат в разговоре с «Газетой.Ru» также признался, что не знаком с материалами второго обладателя Нобелевской премии мира 2021 года — филиппинско-американской журналисткой Марией Рессой.

«Я сейчас буду изучать, кто это. Но это решение и для нее, и для нас явно неожиданное», — сказал он.

Между тем, история филлипинской журналистки заслуживает не меньше внимания, чем история Муратова.

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Основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса

Основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса

Rappler/Reuters

В Нобелевском комитете отметили, что «Ресса использовала свободу выражения, чтобы показать злоупотребление властью, применение насилия и усиливающийся авторитаризм на Филиппинах». В частности, она критиковала методы борьбы президента Родриго Дутерте с наркотрафиком, в которой погибло столько людей, что кампанию можно считать «войной с собственным населением».

Речь идет о призыве Дутерте «идти и убивать наркоманов, если вы знаете их». Возглавляемый Рессой сайт Rappler считает, что число погибших, в том числе без суда и следствия, может достигать около 15 тыс. человек. Официальные цифры — около 4500 человек, в том числе в результате бандитских разборок с «неравнодушными гражданами».

Сама журналистка сказал Reuters, что «она в шоке» из-за присуждения ей Нобелевской премии.

В целом же Рессу западные СМИ называют едва не главной оппозиционеркой в стране. Она получала образование в Принстонском университете США в и Филиппинском университете в Дилимане. После работы на ряде местных телеканалов она сначала перешла в манильское отделение CNN, а в 2012 году создала расследовательское издание Rappler.

В 2018 году вместе с рядом других журналистов Ресса стала «Персоной года» по версии журнала Time, а через год телеканал «Би-би-си» включил ее в список 100 самых влиятельных женщин мира.

На Филиппинах журналистку обвиняли в мошенничестве, а ее издание — в уклонении от уплаты налогов и получении денег от ЦРУ. В середине 2020 года Ресса была признана судом виновной в клевете на местного бизнесмена Уилфредо Кенга, который, по утверждению Rappler, был связан с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Решение было обжаловано, но ей по-прежнему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере $8 тыс. Оппозиция считает это дело политически мотивированным.

Кроме того, против Rappler выдвигались обвинения в уклонении от уплаты налогов. Дутерте считает журналистов этого издания личными врагами — и он даже открыто советовал корреспонденту этого издания не возвращаться домой, «чтобы с ней случилось что-то плохого», передает «Коммерсантъ». Сейчас у филиппинского издания нет лицензии для работы в стране, и потому они продолжают свою деятельность из-за рубежа.

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