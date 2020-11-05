Лауреат премии мира ведет Эфиопию к войне

Правительство Эфиопии на полгода ввело чрезвычайное положение в северном штате Тыграй в ответ на атаку боевиков из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) на военные объекты. Как сообщает радиостанция Fana,

в регионе заблокирован интернет, отключены телефонные линии и закрыто воздушное пространство.

Согласно сообщению офиса правительства, режим чрезвычайного положения начал действовать на фоне угрозы конституционному строю республики. С точки зрения федеральных властей, НФОТ пересек «красную линию» после месяца провокаций (стороны то и дело обвиняют друг друга в подготовке к развязыванию полномасштабного конфликта), поэтому кабмин вынужден вступить в военное противостояние.

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Пресс-служба премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али также подчеркивает, что эфиопские военные получили приказ выполнить миссию «по спасению страны и региона от скатывания к нестабильности». При этом, по данным Associated Press, в ответ на подобные меры НФОТ обвинил федеральное правительство в развертывании войск с целью принуждения населения Тыграя к подчинению.

Ситуация в регионе обостряется, в СМИ уже появилась информация о первых столкновениях военных и боевиков НФОТ. Reuters утверждает, что число убитых уже превысило отметку в несколько десятков человек, но точных данных все еще нет. К тому же пока неизвестно, пострадали ли в результате военной операции гражданские или в сводках идет речь только о военных потерях с обеих сторон.

Тыграй — один из наиболее важных в военном плане регионов Эфиопии. Он находится на границе с Эритреей, с которой эфиопы не могли поделить спорные территории вплоть до 2018 года. Добиться заключения мира удалось как раз премьеру Ахмеду, за что в прошлом году он был удостоен Нобелевской премии мира.

Обстановка на границе стала стабильной, но оружие из Тыграя эфиопские власти вывозить не стали. По оценке ряда экспертов, на данный момент в регионе находится около 80% тяжелых вооружений всей страны, что создает дополнительные риски для эскалации ситуации. Телеканал «Аль-Джазира» отмечал, что часть военных в Тыграе якобы перешли на сторону региональных властей, но федеральное правительство эту информацию опровергает.

Внутренние противоречия

Конфликт между федеральными властями и НФОТ назревал уже достаточно давно. Народный фронт почти 30 лет занимал основное место в правящей коалиции эфиопского парламента — как раз вплоть до прихода Ахмеда к власти в 2018 году. Новый премьер вступил в должность с обещанием реформ, которые стремительно начал воплощать в жизнь.

Одним из таких изменений стала реорганизация коалиции в единую партию, отмечает CNN, что привело к объединению представителей разных этнических сил.

Главная идея заключалась в том, чтобы уйти от этнического правления — в Эфиопии регионы обладают широкой автономией и созданы на этнической основе, в том же Тыграе преобладают тиграи (семитская этническая группа).

НФОТ перемены воспринял в штыки, в 2019 году он вышел из коалиции, перейдя в оппозицию. Противоречия и споры между сторонами возникали регулярно, но в текущем году ситуация изменилась на фоне пандемии коронавируса, из-за которой правительство Эфиопии решило перенести национальные и местные выборы, назначенные на август, и продлить полномочия Ахмеда, что вызвало недовольство со стороны властей Тыграя в лице НФОТ.

Несмотря на решение федеральных властей, в сентябре региональное правительство Тыграя организовало собственные выборы в регионе, чем задело кабинет Ахмеда — в ответ кабмин лишил власти Тыграя финансирования, направив средства напрямую местным администрациям.

Собственно, с этого момента между сторонами начался «месяц провокаций», о чем упоминали в офисе Ахмеда при введении чрезвычайного положения в Тыграе. Федеральные и региональные власти последовательно обвиняли друг друга в подготовке «военного конфликта», собственно, инцидент с нападением на военных стал последней каплей для центрального правительства.

Угроза гражданской войны

Иностранные наблюдатели фиксировали опасность эскалации ситуации в Эфиопии на протяжении нескольких месяцев. Так, в осеннем докладе Института мира США отмечается, что фрагментация республики грозит стать крупнейшим коллапсом в истории государства, и, скорее всего, приведет к масштабному межэтническому и межрелигиозному конфликту.

Иными словами, специалисты не исключают, что конфликт между федеральным правительством и НФОТ вполне может стать началом гражданской войны в Эфиопии.

Как заявил старший аналитик Международной кризисной группы по Эфиопии Уильям Дэвисон, военная операция в Тыграе — наихудшее решение в сложившихся обстоятельствах. «Учитывая относительно сильную позицию безопасности Тыграя, конфликт вполне может быть затяжным и катастрофическим», — подчеркнул аналитик.

Таким образом, премьер Эфиопии, объявивший себя миротворцем на так называемом Африканском роге — полуострове на востоке Африканского континента, — своим решением может спровоцировать патовую ситуацию в собственном государстве.

Пока какой-либо возможности для диалога не прослеживается. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, от переговоров стороны отказываются. В частности, призыв Международной кризисной группы к сплочению вокруг идеи национального диалога для урегулирования спорной ситуации был проигнорирован.

По информации CNN, усилия по продвижению переговоров в основном блокирует федеральное правительство, желающее устранить угрозу в лице НФОТ вместо организации какого-либо диалога.

Обозреватель Finanсial Times Дэвид Пиллинг считает, что кабмину Ахмеда крайне важно разрешить вопрос с Тыграем. По его мнению, если регион будет сопротивляться, военная операция может перерасти в серьезные боевые действия.

В подобных обстоятельствах ряд других регионов Эфиопии также могут стать нестабильными, подчеркнул Пиллинг. Как минимум несколько южных штатов страны стремятся к большей автономии и не согласны с курсом Ахмеда на национальное единство.