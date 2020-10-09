«Движущая сила»: кому досталась Нобелевская премия мира

Всемирная продовольственная программа ООН стала лауреатом Нобелевской премии мира, соответствующее решение принял норвежский нобелевский комитет. Как заявили в комитете, гуманитарная программа удостоена награды за «усилия по борьбе с голодом, за вклад, который она внесла в улучшение условий жизни в районах, затронутых конфликтами, и за ее действия в качестве движущей силы по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».

«Наградой этого года Норвежский Нобелевский комитет желает обратить взоры мира на миллионы людей, которые страдают от голода или сталкиваются с угрозой голода», — говорится в сообщении.

Председатель комитета Берит Райсс-Андресен также подчеркнула, что предоставление помощи в обеспечении продовольствием помогает улучшить перспективы для стабильности и мира.

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Согласно завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается тем, кто «внес весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий, в проведение и продвижение миротворческих конференций». Первыми лауреатами премии в 1901 году стали основатель Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан и создатель Межпарламентского союза Фредерик Пасси.

В момент, когда мир сталкивается с одним из наиболее серьезных вызовов двух последних десятилетий — пандемией коронавируса COVID-19 — присуждение премии организации, занимающейся борьбой с голодом, может удивить. Однако же здесь нет неожиданности: список номинантов на эту премию был утвержден еще осенью 2019 года, когда мир даже не догадывался о грядущих событиях. Те же, кто внес существенный вклад в борьбу с пандемией, в том числе Всемирная организация здравоохранения, смогут рассчитывать на получение премии через год.

Впрочем, ситуацию с пандемией упомянули и сейчас. В комитете отметили, что угроза голода в ряде регионов возросла в условиях распространения по миру в 2020 году коронавирусной инфекции. Следовательно, работа получившей премию гуманитарной программы ООН стала еще более актуальной.

Стоит отметить, что Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организаций по продовольственной помощи. Основанная в начале 60-х годов прошлого века ВПП успешно работает по всему миру. При этом 20 лет назад организация приняла первый глобальный план мира без нищеты, голода и связанных с ними болезней — «Цели развития тысячелетия».

Лауреат Нобелевской премии мира получил денежное вознаграждение в размере 10 млн крон (более €900 тыс.), по традиции победители жертвуют эти средства на благотворительность. В случае ВПП, вероятно, награда будет потрачена на обеспечение продовольствием голодающих по всему миру.

За последние 10 лет это уже второй раз, когда Нобелевскую премию мира получает структурное подразделение ООН. В 2013 году этой награды удостоилась Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) «за широкомасштабную работу по ликвидации химического оружия», в том числе и в Сирии.

Присуждение премии ВПП в год 75-й годовщины с момента основания ООН можно считать сигналом международному сообществу.

Нобелевский комитет не только указывает на серьезность проблемы голода, но и намекает на сохраняющуюся актуальность работы ООН и ее структур.

К слову, в этом году на премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций — число кандидатов стало одним из самых больших в истории награды. Хотя рекорд 2016 года все же побить не удалось: тогда среди соискателей премии было 376 претендентов. Не менее конкурентная борьба за премию может развернуться и в следующем году.

Так, уже известно, что на соискание премии были выдвинуты кандидатуры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Оба лидера уже не раз числились в списках номинантов, но пока не были удостоены награды. В частности, Путина выдвинули в качестве претендента в 2016 году, а Трампа — в 2018-м.

При этом в Кремле к данной награде относятся достаточно спокойно. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, получение премии в Москве воспримут позитивно, а если проиграют — «ничего страшного».

В то же время подход Дональда Трампа к награде отличается разительно. Два года назад он рассчитывал получить награду за начало переговоров между США и Северной Кореей, а в следующем году будет ждать награды за запуск диалога Сербии и непризнанного Косово.

«Я уверен, это Нобелевская премия за мир. Мы останавливаем массовые убийства между Косово и Сербией. Они убивали друг друга столько (лет)! Они теперь перестанут убивать», — говорил президент США.

Однако нобелевский комитет, вероятно, не оценит миротворческие заслуги Трампа.

Да и ситуация с денуклеаризацией КНДР до сих пор остается в подвешенном состоянии, а встреча представителей Сербии и Косово лишь первый шаг к нормализации отношений — насколько это вообще возможно, когда Белград отказывается признавать Приштину, считая ее частью своей территории.

Вряд ли решение комитета порадует президента США из-за его ревностной борьбы с наследием своего предшественника Барака Обамы. С момента вступления в должность, Трамп пытается устранить программы и реформы, принятые при экс-президенте, а также всячески критикует его политику. Премия мира для него, вероятно, играет особую роль, так как Обама получил эту награду в первый год своего президентства. Впрочем, до разрешения этой интриги остается ждать еще год.

В этом же году официальное вручение премии мира должно пройти в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля, — из-за пандемии мероприятие состоится в университете вместо традиционной ратуши.