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Политика

«Это достойный и выверенный ответ»

Россия ответила на запрос ОЗХО по делу об отравлении Навального

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

Владимир Гердо/ТАСС
США и еще 44 страны два дня назад направили России запрос по линии ОЗХО о ситуации с отравлением Алексея Навального. Суть вопросов западных стран не раскрывалась, однако постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что Москва оперативно дала исчерпывающий ответ. Кроме того, она направила европейцам свой перечень вопросов.

Россия предоставила ответ на запрос 45 стран — участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающийся отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил постпред России при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.

Как накануне сообщала пресс-служба Госдепартамента США, 45 стран направили России по линии ОЗХО список вопросов по поводу ситуации с Навальным. Суть самих вопросов не раскрывалась, однако в Вашингтоне выразили беспокойство в связи с «отсутствием прозрачности и сотрудничества» со стороны Москвы в расследовании отравления оппозиционера. Кроме того, Госдепартамент напомнил, что в соответствии с Конвенцией о химическом оружии Россия должна предоставить ответы в течение 10 дней.

«Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня — то есть спустя два дня. Это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ», — рассказал Шульгин. Он также не раскрыл суть вопросов, заданных европейскими странами, и ответов на них.

В то же время Москва инициировала встречный запрос по линии ОЗХО, который передали представителям Германии, Франции и Швеции, сообщил российский постпред. «Под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО вновь передали ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов, касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле», — сказал Шульгин.

По его словам, актуальность сохранили прошлые вопросы, на которые европейцы не дали ответов России, а также появились новые. «Техсекретариат [ОЗХО] откровенно нам лгал. В тот момент, когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике «Шарите» и брали пробы у Навального, высокопоставленные представители организации уверяли нас в том, что они даже не знают, какого содействия хотят немцы от технического секретариата и что они вообще никаких документов от Германии не получали», — заявил Шульгин.

Он отметил, что представители организации, работавшие с оппозиционером в немецкой клинике, по просьбе властей ФРГ засекретили полученные данные. «В октябре прошлого года они представили этот отчет на рассмотрение исполнительного совета, но небольшую выжимку, согласованную с немцами, а все существенные вещи замазали черным фломастером», — пояснил Шульгин.

Навальному стало плохо 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет вынужденно посадили в Омске, политика госпитализировали, он впал в кому. Спустя два дня оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкое правительство и канцлер Ангела Меркель заявили, что в организме Навального обнаружены следы нервно-паралитического боевого яда из группы «Новичок».

Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что анализы, взятые еще омскими врачами, не показали наличия в организме политика следов каких-либо ядов. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.

Соратники Навального требовали от российских силовиков возбудить уголовное дело в связи с его отравлением. В Генпрокуратуре и Следственном комитете неоднократно заявляли, что направляли запросы в Германию, а также по линии ОЗХО, чьи специалисты привлекались к изучению образцов, взятых у Навального — в частности, Москву интересовали результаты токсикологической экспертизы.

После курса лечения и реабилитации Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года. Сразу по прилету его задержали — по версии ФСИН, политик нарушил условия отбывания условного наказания по уголовному делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил ему наказание на реальный срок, в колонии Навальному предстоит привести почти 2,5 года. Уже после заключения против оппозиционера возбудили еще несколько уголовных дел.

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