Россия ответила на запрос ОЗХО по делу об отравлении Навального

Россия предоставила ответ на запрос 45 стран — участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), касающийся отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил постпред России при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.
Как накануне сообщала пресс-служба Госдепартамента США, 45 стран направили России по линии ОЗХО список вопросов по поводу ситуации с Навальным. Суть самих вопросов не раскрывалась, однако в Вашингтоне выразили беспокойство в связи с «отсутствием прозрачности и сотрудничества» со стороны Москвы в расследовании отравления оппозиционера. Кроме того, Госдепартамент напомнил, что в соответствии с Конвенцией о химическом оружии Россия должна предоставить ответы в течение 10 дней.
«Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня — то есть спустя два дня. Это достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ», — рассказал Шульгин. Он также не раскрыл суть вопросов, заданных европейскими странами, и ответов на них.
В то же время Москва инициировала встречный запрос по линии ОЗХО, который передали представителям Германии, Франции и Швеции, сообщил российский постпред. «Под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО вновь передали ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов, касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле», — сказал Шульгин.
По его словам, актуальность сохранили прошлые вопросы, на которые европейцы не дали ответов России, а также появились новые. «Техсекретариат [ОЗХО] откровенно нам лгал. В тот момент, когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике «Шарите» и брали пробы у Навального, высокопоставленные представители организации уверяли нас в том, что они даже не знают, какого содействия хотят немцы от технического секретариата и что они вообще никаких документов от Германии не получали», — заявил Шульгин.
Он отметил, что представители организации, работавшие с оппозиционером в немецкой клинике, по просьбе властей ФРГ засекретили полученные данные. «В октябре прошлого года они представили этот отчет на рассмотрение исполнительного совета, но небольшую выжимку, согласованную с немцами, а все существенные вещи замазали черным фломастером», — пояснил Шульгин.
Навальному стало плохо 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет вынужденно посадили в Омске, политика госпитализировали, он впал в кому. Спустя два дня оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкое правительство и канцлер Ангела Меркель заявили, что в организме Навального обнаружены следы нервно-паралитического боевого яда из группы «Новичок».
Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что анализы, взятые еще омскими врачами, не показали наличия в организме политика следов каких-либо ядов. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.
Соратники Навального требовали от российских силовиков возбудить уголовное дело в связи с его отравлением. В Генпрокуратуре и Следственном комитете неоднократно заявляли, что направляли запросы в Германию, а также по линии ОЗХО, чьи специалисты привлекались к изучению образцов, взятых у Навального — в частности, Москву интересовали результаты токсикологической экспертизы.
После курса лечения и реабилитации Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года. Сразу по прилету его задержали — по версии ФСИН, политик нарушил условия отбывания условного наказания по уголовному делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил ему наказание на реальный срок, в колонии Навальному предстоит привести почти 2,5 года. Уже после заключения против оппозиционера возбудили еще несколько уголовных дел.