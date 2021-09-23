Суд признал законным постановку на учет Навального как склонного к побегу

Владимирский областной суд отклонил аппеляционную жалобу Алексея Навального на решение поставить его на учет как склонного к побегу, вынесенное в июне Петушинским районным судом. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение Петушинского районного суда Владимирской области от 2 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального Алексея Владимировича - без удовлетворения», — объявила судья.

Адвокат Навального Вадим Кобзев не смог уточнить, будет ли обжаловано решение суда. «Я пока не знаю, там полгода на это есть», - сказал он.

Ранее Преображенский суд Москвы заявил, что Навальный дважды публично высказывался о намерении совершить побег, что подтвердили сотрудники ФСИН. Сам Навальный назвал свои слова о побеге шуткой, а протокол заседания комиссии – сфабрикованным, указывая на то, что при его проведении было три человека. Однако суд признал решение о постановке его на соответствующий учет законным.

В начале нынешнего года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.