Послы ЕС продлили санкции против россиян за применение химоружия

Комитет постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) продлил на год санкции за применение химического оружия, в санкционном списке есть и россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При этом официальное решение о продлении ограничений будет принято Советом ЕС в середине октября.

По данным источника, сейчас санкции введены против девяти человек. В их числе обвиненные Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее американское министерство финансов ввело экономические санкции против российских организаций и граждан, которые связаны с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Санкции ввели против института криминалистики ФСБ и института экспериментальной военной медицины РФ.

Кроме того, в санкционный список попали Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов, Владимир Паняев и Алексей Седов, которые, по мнению минфина, работают в институте криминалистики.