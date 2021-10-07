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Россия призвала обновить механизм расследования применения химоружия в ООН

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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва выступает за обновление механизма ООН по расследованию применения химического оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Назрела необходимость рассмотреть вопрос об актуализации принципов и процедур механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия», — говорится в заявлении Ермакова.

Для этого Россия внесла в первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения, проект резолюции по этому вопросу. В российском МИД рассчитывают на широкую поддержку и соавторство.

Ранее посольство России в США назвало голословными обвинения Государственного департамента, связанные с делом Алексея Навального.

В американском госдепартаменте сообщили, что Соединенные Штаты и еще 44 страны передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся дела Навального. Список вопросов был передан в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия.

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