В Грузии начали сбор подписей за освобождение экс-президента Саакашвили

Украина обещает приложить все усилия для экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, при этом грузинские власти правовых оснований для этого не видят. Кроме того, сам бывший президент, по всей видимости, также предпочтет остаться на родине, пусть и в тюрьме. Находясь в заключении, политик пишет письма и слушает голоса сторонников на митинге, проходящем у стен учреждения.

Экстрадиции не будет

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на арест Михаила Саакашвили, дал понять, что намерен добиваться возвращения бывшего президента Грузии. Глава государства, в частности, заверил, что для экстрадиции Саакашвили будут задействованы все институции, включая МИД и посольство в Грузии.

Тбилиси же настаивает, что об экстрадиции Саакашвили не может быть речи. Местные власти утверждают, что экс-президент прибыл вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции с целью совершить госпереворот и якобы планировал убийства нескольких оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и позднее обвинить в этом правительство.

Генпрокуратура и президент Саломе Зурабишвили также исключают, что Саакашвили может рассчитывать на помилование — его приговоры окончательные и обжалованию не подлежат.

Сегодня вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани подтвердила, что у Грузии нет никакого желания передавать Саакашвили украинской стороне для отбывания наказания там. Чиновница подчеркнула, что он будет отбывать весь срок (более шести лет), который ему назначил грузинский суд, на родине.

«Нет никакой правовой целесообразности для этого. Экстрадиция на Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности», — обосновала министр.

Возвращаться не хочет

Обстоятельства того, как Саакашвили удалось перейти границу и добраться до Тбилиси, где он впоследствии и был задержан, не до конца ясны. Грузинские власти утверждают, что, несмотря на противоречивые заявления за день до ареста бывшего президента, они были в курсе всех его передвижений.

Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на свои источники допускает, что Саакашвили прибыл в страну нелегально — 29 сентября приплыл из Одессы в грузинский порт Поти, спрятавшись в грузовике, после чего отправился в Батуми, а затем поехал в Тбилиси, где скрывался в квартире некоего Элгуджи Цомая, занимавшегося грузовыми перевозками. Он также задержан.

Сейчас Саакашвили, хоть и находится в тюрьме в Рустави, но, судя по всему, не намерен использовать возможность экстрадиции на Украине. Об этом заявили его адвокаты Дмитрий Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили.

«Позиция Саакашвили по поводу этого вопроса [экстрадиции] заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции», — заявил Чивиашвили.

53-летний политик, напомним, заочно приговорен в Грузии к трем годам заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и на шесть лет — по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили (согласно грузинскому законодательству, сроки не суммируются). В ближайшее время ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, ко всему прочему, не исключает, что Саакашвили нарушил и законодательство Украины при переходе границы.

Второе письмо

В первые дни в тюрьме Саакашвили обратился с посланием к своим сторонникам. Он написал, что, возвращаясь в страну, подразумевал, что его задержат. В то же время свои уголовные дела он назвал сфабрикованными и упомянул в этом контексте президента России Владимира Путина.

Накануне бывший президент вновь отправил открытое письмо — на этот раз председателю «Единого национального движения» Нике Мелия. В Грузии ранее прошли выборы в органы местного самоуправления, и Саакашвили высоко оценил результаты основанной им партии «Единое национальное движение». Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» («Единое национальное движение» — вторая). Приоритетом партии Саакашвили остается борьба за пост мэра в Тбилиси, где фаворитом является представитель ЕНД Каха Каладзе, но большинства голосов он не набрал, поэтому будет проведен второй тур.

«Давайте объединим все оппозиционные и справедливые здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране <...> Я горжусь вашим успехом и подтверждаю, что ценой своей жизни я готов бороться ради того, чтобы избавить каждого жителя Грузии от нужды и тяжелой жизни, и ради победы Грузии», — говорится в письме, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

У тюрьмы, где находится Саакашвили, 4 октября проходит массовый митинг его сторонников. Люди с флагами Грузии, Украины, Азербайджана и Евросоюза скандируют слоганы в поддержку бывшего президента с требованием освободить его, на месте работает телевидение. Сам задержанный подтвердил, что «слышит голоса митингующих у стен своей тюрьмы и благодарен им», заявила глава его киевского офиса Мария Барабаш. Лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани сообщила РИА «Новости», что начат сбор подписей за освобождение Саакашвили.