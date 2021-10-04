Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Математическая модель подсказала, как усилить действие противовирусных вакцин 16:14
На Украине потребовали ввести санкции против Зеленского 16:14
Гастроэнтеролог сообщила, чем питаться в первые 10 дней после COVID-19 16:12
Таиланд начнет взимать с отдыхающих туристический сбор с 2022 года 16:10
Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности 16:08
В МИД оценили предложение «Талибана*» по сотрудничеству... 16:01
«Умнее гадости, которую творит»: Тигран Кеосаян — о проектах Ксении... 16:00
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с Дубовицкой 15:58
Оппозиция в Раде намерена расследовать офшорный скандал вокруг Зеленского 15:58
Тренер «Локомотива» Николич может возглавить клуб Серии А 15:57
Политика

В тюрьме лучше: Саакашвили не согласен на экстрадицию на Украину

В Грузии начали сбор подписей за освобождение экс-президента Саакашвили

close
100%
Михаил Саакашвили во время задержания в Грузии, 1 октября 2021 года

Михаил Саакашвили во время задержания в Грузии, 1 октября 2021 года

Georgian Interior Ministry/Handout via Reuters
Украина обещает приложить все усилия для экстрадиции задержанного в Грузии Михаила Саакашвили, при этом грузинские власти правовых оснований для этого не видят. Кроме того, сам бывший президент, по всей видимости, также предпочтет остаться на родине, пусть и в тюрьме. Находясь в заключении, политик пишет письма и слушает голоса сторонников на митинге, проходящем у стен учреждения.

Экстрадиции не будет

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на арест Михаила Саакашвили, дал понять, что намерен добиваться возвращения бывшего президента Грузии. Глава государства, в частности, заверил, что для экстрадиции Саакашвили будут задействованы все институции, включая МИД и посольство в Грузии.

Тбилиси же настаивает, что об экстрадиции Саакашвили не может быть речи. Местные власти утверждают, что экс-президент прибыл вернулся в страну спустя восемь лет эмиграции с целью совершить госпереворот и якобы планировал убийства нескольких оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и позднее обвинить в этом правительство.

Генпрокуратура и президент Саломе Зурабишвили также исключают, что Саакашвили может рассчитывать на помилование — его приговоры окончательные и обжалованию не подлежат.

Сегодня вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани подтвердила, что у Грузии нет никакого желания передавать Саакашвили украинской стороне для отбывания наказания там. Чиновница подчеркнула, что он будет отбывать весь срок (более шести лет), который ему назначил грузинский суд, на родине.

«Нет никакой правовой целесообразности для этого. Экстрадиция на Украину из Грузии происходит только в том случае, когда человек, выдачу которого требует другая сторона, там привлечен к уголовной ответственности», — обосновала министр.

Возвращаться не хочет

Обстоятельства того, как Саакашвили удалось перейти границу и добраться до Тбилиси, где он впоследствии и был задержан, не до конца ясны. Грузинские власти утверждают, что, несмотря на противоречивые заявления за день до ареста бывшего президента, они были в курсе всех его передвижений.

Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на свои источники допускает, что Саакашвили прибыл в страну нелегально — 29 сентября приплыл из Одессы в грузинский порт Поти, спрятавшись в грузовике, после чего отправился в Батуми, а затем поехал в Тбилиси, где скрывался в квартире некоего Элгуджи Цомая, занимавшегося грузовыми перевозками. Он также задержан.

Сейчас Саакашвили, хоть и находится в тюрьме в Рустави, но, судя по всему, не намерен использовать возможность экстрадиции на Украине. Об этом заявили его адвокаты Дмитрий Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили.

«Позиция Саакашвили по поводу этого вопроса [экстрадиции] заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции», — заявил Чивиашвили.

53-летний политик, напомним, заочно приговорен в Грузии к трем годам заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и на шесть лет — по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили (согласно грузинскому законодательству, сроки не суммируются). В ближайшее время ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, ко всему прочему, не исключает, что Саакашвили нарушил и законодательство Украины при переходе границы.

Второе письмо

В первые дни в тюрьме Саакашвили обратился с посланием к своим сторонникам. Он написал, что, возвращаясь в страну, подразумевал, что его задержат. В то же время свои уголовные дела он назвал сфабрикованными и упомянул в этом контексте президента России Владимира Путина.

Накануне бывший президент вновь отправил открытое письмо — на этот раз председателю «Единого национального движения» Нике Мелия. В Грузии ранее прошли выборы в органы местного самоуправления, и Саакашвили высоко оценил результаты основанной им партии «Единое национальное движение». Победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» («Единое национальное движение» — вторая). Приоритетом партии Саакашвили остается борьба за пост мэра в Тбилиси, где фаворитом является представитель ЕНД Каха Каладзе, но большинства голосов он не набрал, поэтому будет проведен второй тур.

«Давайте объединим все оппозиционные и справедливые здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране <...> Я горжусь вашим успехом и подтверждаю, что ценой своей жизни я готов бороться ради того, чтобы избавить каждого жителя Грузии от нужды и тяжелой жизни, и ради победы Грузии», — говорится в письме, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

У тюрьмы, где находится Саакашвили, 4 октября проходит массовый митинг его сторонников. Люди с флагами Грузии, Украины, Азербайджана и Евросоюза скандируют слоганы в поддержку бывшего президента с требованием освободить его, на месте работает телевидение. Сам задержанный подтвердил, что «слышит голоса митингующих у стен своей тюрьмы и благодарен им», заявила глава его киевского офиса Мария Барабаш. Лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани сообщила РИА «Новости», что начат сбор подписей за освобождение Саакашвили.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Видим очевидный рост заболеваемости»
Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в российских регионах
Жгли клетки перцем, давили пипеткой: за что дали «Нобеля» по медицине
Эксперт ФМБА рассказал, чем важно присуждение Нобелевской премии за рецепторы
Александр Цыпкин
«Проект Колотушкин, или Ковчег для белых»: продолжение «Идеального Че»
Александр Цыпкин эксклюзивно публикует в «Газете.Ru» отрывок из будущей книги
Оппозиция в Раде намерена расследовать офшорный скандал вокруг Зеленского
В Кремле оценили «досье Пандоры»
В ЕС прокомментировали возможность создания военной миссии на Украине
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Новости и материалы
Математическая модель подсказала, как усилить действие противовирусных вакцин
На Украине потребовали ввести санкции против Зеленского
Гастроэнтеролог сообщила, чем питаться в первые 10 дней после COVID-19
Таиланд начнет взимать с отдыхающих туристический сбор с 2022 года
Дочь Гузеевой призналась в бисексуальности
В МИД оценили предложение «Талибана*» по сотрудничеству в экономике
«Умнее гадости, которую творит»: Тигран Кеосаян — о проектах Ксении Собчак
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с Дубовицкой
Тренер «Локомотива» Николич может возглавить клуб Серии А
Россиянам порекомендовали не пытаться вывезти из Египта гильзы и патроны
МЧС включит сирены для проверки готовности систем оповещения по всей России
Верховная рада готовится провести массовую амнистию
Трихолог посоветовала есть пармезан при выпадении волос после COVID-19
«Катастрофы не будет»: экономисты назвали последствия исчерпания запасов золота в России
РФС: Головин пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении
Карельская прокуратура лишила пьющих лодочников прав на управление водным транспортом
Суд продлил арест советнику главы Роскосмоса Сафронову
В торговых центрах и МФЦ Москвы будут бесплатно делать экспресс-тесты на COVID-19
Все новости
Robinson R-44 разбился в Подмосковье. Главное
Mash: при крушении вертолета в Подмосковье погибли брат и сестра
Покровитель «Некрополя». Что известно о деле бывшего главы Владивостока
Экс-мэра Владивостока задержали за взятки на 19,5 млн рублей
Второго за год: Москва признала северомакедонского дипломата персоной нон грата
МИД РФ назвал ответной мерой высылку дипломата Северной Македонии
Новая ОС — новые ограничения. Стоит ли переходить на Windows 11
Что известно о Windows 11 накануне ее выхода
«Разногласия сняты»: ВОЗ передадут документы для признания «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии претензий ВОЗ к «Спутнику V»
Из Facebook слили тысячи тайных документов. Автор утечек раскрыла себя
Секреты Facebook вынесла бывшая сотрудница
Умер актер Андрей Дубовский
«Циркон» запустили с атомной подлодки
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Циркон» в Баренцевом море
За кулисами: Райкин может лишиться дела всей жизни из-за иска администратора
Спор вокруг школы Райкина вышел в судебную плоскость
Из Украины в Венгрию поступает газ. Но «Газпром» ни при чем
В «ГТС Украины» объяснили подачу газа в Венгрию реэкспортом
«Исключите молоко и котлеты»: что нельзя есть после COVID-19
Гастроэнтеролог Овчинникова призвала переболевших COVID-19 использовать «метод тарелки»
«Не надо из этого делать трагедию». Как Украина сбила российский Ту-154
20 лет назад у Крыма потерпел крушение российский самолет Ту-154
«Русские превзошли нас в отношении боевой силы»
Как адмирал Андрей Попов строил для России броненосцы лучше, чем у англичан
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях