Саакашвили назвал заказчика «сфабрикованных» приговоров против него

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным, добавив, что к его приговорам, за которые он находится в тюрьме, якобы причастен президент России Владимир Путин. Грузинская сторона же утверждает, что бывший глава государства прибыл на родину с целью совершить госпереворот, а президент Саломе Зурабишвили исключила возможность его помилования. Генпрокуратура Грузии настаивает, что Саакашвили проведет в тюрьме не менее шести лет.

Послание Саакашвили

Задержанный накануне Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам из тюремной камеры. Письмо на своей странице в Facebook опубликовал генеральный директор телеканала Mtavari Arkhi и соратник Саакашвили Ника Гварамия.

В нем экс-президент утверждает, что, принимая решение «оставить все в Киеве и приехать», он осознавал большую вероятность своего задержания. Причем свои приговоры он назвал полностью сфабрикованными и обвинил в этом в том числе Российскую Федерацию.

«[Задержат] по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу [президента России Владимира] Путина. Ни одна страна в мире не признает этот приговор, кроме России. Но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас», — пишет Саакашвили.

2 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Саакашвили попросил своих единомышленников идти и голосовать на избирательные участки. Оппозиционная политическая часть страны, напомним, считает, что эти выборы покажут реальный уровень легитимности правящей партии и дадут понять, возможно ли провести внеочередные выборы в парламент.

«Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа – в наших руках. Я люблю вас. Верный вам Михаил Саакашвили», — говорится в письме.

Кремль ранее уже заявлял, что Россию не заботит ситуация с задержанием Саакашвили.

«Нам неинтересна его судьба», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, была ли Москва удивлена арестом Саакашвили в Грузии.

Зачем вернулся

В Грузии популярна версия о том, что Саакашвили спустя восемь лет эмиграции вернулся в страну с целью совершить государственный переворот. Это и стало поводом к незамедлительному задержанию Саакашвили, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Он приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — сказал Кобахидзе журналистам.

Ранее 53-летний Саакашвили, ныне гражданин Украины был объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, против него возбуждено нескольких уголовных дел. Суд заочно приговорил политика к трем годам заключения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и на шесть лет — по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Власти страны неоднократно предупреждали, что экс-президент будет сразу задержан после того, как пересечет границу. Так и произошло 1 октября. Вдобавок ко всему, в отношении Саакашвили начато расследование о незаконном переходе государственной границы. В Генеральной прокуратуре Грузии утверждают, что теперь он проведет в тюрьме не менее шести лет.

На помилование Саакашвили также не сможет рассчитывать, дала понять президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она подтвердил, что бывший глава государства прибыл в страну, чтобы внести дестабилизацию внутри республики.

«Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда», — заявила она на брифинге, подчеркнув, что помилование невозможно, поскольку правительство должно «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима».

Забастовка

Официально Тбилиси не говорит, где был задержан Саакашвили, однако известно, что сейчас экс-президент содержится в тюрьме города Рустави, этот выбор был обусловлен соображениями безопасности. По информации телеканала TV Pirveli, задержание прошло в одной из квартир в Тбилиси, Саакашвили при этом не сопротивлялся правоохранителям.

Сторона же экс-президента республики настаивает, что его задержание было политически мотивированным. Сам политик утверждал, что приехал в Грузию с целью «помочь людям» в преддверии выборов и «отстаивать будущее страны», указывает его пресс-служба.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе уточнил, что бывший президент, находясь в пенитенциарном учреждении, не жалуется на здоровье.

До этого омбудсмен страны Нино Ломджария, посетившая камеру Саакашвили, сообщила, что задержанный объявил голодовку в знак протеста и считает себя политическим заключенным.

«Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку. Он не согласен с приговорами, вынесенными против него», — уведомила Ломджария.

В Генпрокуратуре, несмотря на это, заявили, что приговоры по уголовным делам Саакашвили окончательные и обжалованию не подлежат.