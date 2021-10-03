Сидящий в тюрьме Саакашвили поздравил соратников с «чудом в Тбилиси»

Михаил Саакашвили обратился к главе основанной им партии Нике Мелия. По словам экс-президента Грузии, его сторонники «совершили чудо», добившись второго тура выборов мэра Тбилиси. Саакашвили, находящийся в тюрьме, призвал оппозицию объединиться и забыть все обиды.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, сидящий в тюрьме, написал оттуда письмо действующему председателю партии «Единое национальное движение» Нике Мелия. Об этом сообщает портал «Новости — Грузия».

«Дорогой Ника! Шлю тебе привет из тюрьмы, в которой раньше сидел ты, и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси с тем, что вы совершили настоящее чудо, которого не ожидали ни враги, ни друзья», — говорится в письме Саакашвили.

Мелия сейчас является кандидатом на пост мэра Тбилиси от объединенной оппозиции.

«Теперь во всех городах, где проходит второй раунд <…> мы должны постоянно и сильнее идти в наступление», — пишет экс-президент Грузии.

Он призвал «забыть обиды» и объединить все оппозиционные силы в стране.

«Никакого реванша в отношении кого-либо, потому что мы все грузины и дети этой страны. Я горжусь вашим успехом, и подтверждаю, что готов ценой своей жизни бороться, чтобы вывести каждого жителя Грузии из невзгод и тяжелой жизни к победе Грузии», — добавил Саакашвили.

Второй тур выборов мэра грузинской столицы должен пройти 30 октября. Ника Мелия, набравший в первом туре 33,98% голосов, будет бороться за пост с кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе. Его поддержали 44,97% избирателей.

Саакашвили, приехавший в Грузию после восьмилетнего «изгнания», был арестован грузинскими властями 1 октября. Оказался в Грузии Саакашвили тайно – по некоторым данным, его провезли через границу в вентиляционной кабине трейлера. Точной информации о том, как он попал в Грузию, до сих пор нет.

В январе прошлого года Саакашвили был заочно приговорен Тбилисским городским судом к трем годам заключения за незаконное помилование осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили проходит в Грузии и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. Решения суда окончательные и обжалованию не подлежат.

3 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили «болен».

«Этот человек болен, он просто болен и его нужно лечить. Катастрофа, что этот человек был президентом девять лет. Неслучайно он сотрясал страну 9 лет, и теперь еще девять последних лет. Он сотрясает страну уже 18 лет, и этот человек — постоянный источник дестабилизации... Черт не дает покоя этому человеку, может теперь в тюрьме отдохнет», — сказал премьер.

В это же время член партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе заявила журналистам, что Саакашвили скоро выйдет на свободу.

«Саакашвили <…> очень скоро он выйдет из тюрьмы. Каким образом? Увидим, все вместе», — сказала она.

Херхеулидзе добавила, что планирует увидеться с Саакашвили в ближайшее время, чтобы сообщить ему обо всех новостях и отзывах о его задержании.