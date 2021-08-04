Почему верховному главнокомандующему запретили ездить в Донбасс

Украинские военные запретили чиновникам и депутатам посещать Донбасс, ограничения коснулись даже верховного главнокомандующего — президента Владимира Зеленского. В Генштабе Украины эти меры объясняют передачей должности командующего ООС и обещают завершить данный процесс за 10 дней. Эксперты по-разному оценивают введение запрета непосредственно для Зеленского, связывая такое решение как с борьбой внутри украинских элит, так и с необходимостью остановки «политического туризма» в Донбассе.

Генштаб Украины объявил, что временный запрет на посещения должностными лицами и парламентариями зоны проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе вводится также для президента страны Владимира Зеленского. Как утверждают в ведомстве, под эти меры попадают все и никаких исключений тут быть не может, что является «обычной практикой».

Сам запрет еще 2 августа ввел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, правда, он не уточнял что это решение может затронуть по факту верховного главнокомандующего государства в лице президента. Введение таких мер объясняется процессом передачи должности командующего ООС, что займет у военных 10 дней.

Перестановки в ООС Зеленский провел в конце июля, поставив на пост командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, ранее командовавшего войсками группировки «Запад». За десять дней он должен принять командование у своего предшественника Владимира Кравченко.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» украинский политолог Константин Бондаренко, решение Генштаба Украины, в том числе по Зеленскому, является технической нормой, которая всегда ограничена по времени неделей или 10 днями.

«Она вызвана техническими моментами, связанными со вступлением в должность нового командующего операции на востоке Украины. В частности, его назначение требует приведения войск в особое состояние и проверок. В это время политический туризм нецелесообразен. Такая норма вводится уже не первый раз, просто сейчас этому техническому моменту придали политический окрас», — пояснил эксперт.

С точки зрения Бондаренко, такой запрет не означает, что армия перестает подчиняться президенту, лишь на 10 дней отменяются все поездки политиков в Донбасс. По его словам, чиновники и депутаты обычно едут в этот регион только с политической целью.

«Они берут с собой журналистов и прихлебателей. В итоге приезжает целая свита, которая требует к себе внимания — чтобы бойцы с ними фотографировались, ели с ними кашу в столовой и прочее. При этом данная норма не влияет на боеспособность и боеготовность войск, если ставятся какие-то задачи в рамках режима боеготовности, то понятное дело, даются определенные команды», — подчеркнул эксперт.

Президентская инициатива

Сам Зеленский пока заявление Генштаба никак не прокомментировал, а в украинских СМИ уже гадают о том, как это решение вяжется со статусом верховного главнокомандующего у президента. К примеру, Telegram-канал «Политика страны» отмечает, что до конца непонятно, как можно запретить лидеру государства выезжать в расположение войск.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, верховный главнокомандующий Украины может посещать любой регион страны в любых условиях, несмотря на кадровые и прочие перестановки.

«Очевидно, это отражает некую борьбу внутри украинских элит, также как и в истории с судьей Николаем Чаусом, где спецназ НАБУ фактически воевал против спецназа СБУ. Переназначение главы ООС по факту — прямая обязанность Зеленского, он должен сделать это сам из любой точки Украины.

Кто конкретно ему запрещает посещать Донбасс, то есть непосредственно по персоналиям — самый интересный вопрос. В итоге все это сложно комментировать, если только все это не устроил сам Зеленский, чтобы не посещать Донбасс и соответственно не входить в диалог с жителями (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В то же время директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что на самом деле Зеленский вполне может посетить Донбасс в период перестановок в руководстве ООС, но именно в статусе главнокомандующего украинскими вооруженными силами.

«Решение Генштаба, вероятно, тут связано с желанием предотвратить какие-то схемы, в которых украинские чиновники участвуют в Донбассе», — отметил эксперт.

Монополизация Донбасса?

Впрочем, до появлении информации о распространении запрета непосредственно на Зеленского у запрета Генштаба было еще одно объяснение. Так, меры были введены в действия 2 августа как раз в преддверии поездки в Донбасс спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, тем самым сорвав его визит. При этом в конце июля регион посетило множество чиновников вместе с Зеленским и даже было проведено первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

На встрече СНБО должен был присутствовать и Разумков, но он не смог это сделать из-за запланированной поездки по южным регионам Украины. Когда же политик решил самостоятельно посетить Донбасс, доступ к региону оказался закрыт постановлением Генштаба Украины.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Раде, запрет на посещение ООС появился по решению офиса Зеленского, где решили установить монополию на общение с армией в Донбассе. Отдельным пунктом тут идет фигура Разумкова, который достаточно активно ездит по регионам страны и общается с избирателями — по версии издания, в офисе Зеленского решили снизить эту активность, что свидетельствует об ухудшении отношений президента и спикера Рады.

Однако какого-либо подтверждения этой информации пока нет. К слову, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что запрет по большому счету не особо повлияет на непосредственно ситуацию в Донбассе. В частности, Богдан Безпалько из Совета по международным отношениям при президенте РФ уверен, что перестановки в командовании ООС вряд ли остановят обстрелы со стороны ВСУ.