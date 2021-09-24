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Политика

«Это сознательная диверсия, в Раде саботируют закон президента»

Зеленскому предрекли бегство в Ростов из-за закона против олигархов

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Efrem Lukatsky/AP
На Украине нашли серьезные противоречия в уже принятом законе об олигархах, который и без того вызывал споры в обществе. В оппозиции считают, что закон поможет президенту Владимиру Зеленскому узурпировать власть и угрожает ему повторением судьбы Виктора Януковича. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что недочеты в законе появились из-за диверсии со стороны депутатов Рады, а сам документ описывают как путь к усилению позиций президента.

Из-за юридических ошибок украинский закон об олигархах может быть вновь вынесен на голосование в Верховной раде, заявил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. В документе, который должен оградить политическую жизнь в стране от влияния олигархов, обнаружилось сразу несколько взаимоисключающих положений.

«Испанский стыд или «а мы же говорили!!!». Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! 100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Противоречия, на которые указывает парламентарий, касаются поправок о непосредственном определении статуса олигарха. В принятым Радой документе одновременно попали два противоречащих друг другу положения. В первом говорится, что статус олигарха должен определять Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) — эту поправку активно продвигал офис президента Украины Владимира Зеленского. Во втором утверждается, что этот вопрос предстоит решать Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) по представлению спецкомиссии — на чем настаивал спикер Рады Дмитрий Разумков.

В чем смысл закона об олигархах?
Законопроект об олигархах Верховная рада приняла во втором чтении 23 сентября. Инициатива предусматривает создание реестра олигархов и описывает последствия получения такого статуса.
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В чем смысл закона об олигархах?


Законопроект об олигархах Верховная рада приняла во втором чтении 23 сентября. Инициатива предусматривает создание реестра олигархов и описывает последствия получения такого статуса.

Согласно документу, олигарх — лицо, имеющее значительное влияние в хозяйственной и политической жизни Украины, в том числе за счет контроля над основными сегментами медиапространства. Человек, получивший такой статус, лишается возможности делать взносы в поддержку политических партий, а также участвовать в процессе большой приватизации.

Кроме того, порядок встреч олигархов с представителями власти теперь регламентируется и предполагает строгую отчетность. Закон должен вступить в силу через шесть месяцев и действовать в течение 10 лет. Как считают в Киеве, эта инициатива станет первым шагом в деолигархизации Украины, на ее основе должны быть разработаны новые антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие меры, необходимые для изменения экономических и общественных отношений внутри страны.


«Как оказалось, ошибок в законе про олигархов намного больше. Забыли зачитать ряд правок, а некоторые просто перепутали местами. В общем, ускоренная процедура может превратиться в очень длинное разбирательство, что же в итоге приняли», — отметил Железняк.

Депутат также подчеркнул, что переголосование по закону об олигархах может состоятся через неделю — в таком случае документ отправится на подписание президенту в октябре. Если же отправить инициативу на подпись президента в текущем состоянии, Зеленский может ее отклонить, считает Железняк.

Что не так с законом об олигархах

Наличие несостыковок в законе об олигархах в Раде уже признали. Как заявил глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в инициативе действительно есть проблема с взаимоисключающими положениями.

По его словам, убрать несоответствия из закона можно только двумя способами: либо предложения по устранению неточностей внесет спикер парламента, либо изменения будут внесены в закон уже после его подписания президентом.

С точки зрения директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в текущем виде законопроект не будет работать, поскольку СНБО и НАПК получат одинаковые полномочия по составу реестра олигархов и их определению.

«Вероятно, закон не случайно был принят в таком виде. Это элемент сознательной диверсии, поскольку парламент принимал этот законопроект под серьезным давлением офиса президента. При отсутствии возможности этому давлению противостоять, где-то на уровне политических игроков или даже на уровне секретариата Верховной рады решили этот проект саботировать. То есть создать условия, при которых он не заработает.

Теперь все зависит от того, как будет действовать [спикер Рады] Разумков. Скорее всего, у него есть большой соблазн подписать этот закон в нынешнем виде, поскольку изначально он выступал против этой инициативы — тогда закон просто не будет работать на практике», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Политолог утверждает, что механизма для переголосования по законопроекту, который прошел второе чтение в Раде, просто не существует. Выйти из ситуации, считает Бортник, можно только если полностью ввести закон в действие и уже потом вносить изменения.

В то же время эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер констатирует, что основная проблема закона об олигархах заключается не в юридической коллизии, а в самой сути этого документа.

«Само понятия «олигарх» является политическим, а вовсе не юридическим. То есть список олигархов составить нельзя, потому что он в любом случае будет носить произвольный характер. Если составлять список самых богатых людей, то это один вопрос. Если же составлять список олигархов, то это совершенно другой вопрос, который не носит правовой характер.

Ссылка на то, что в США был подобный закон еще в XIX веке (о чем заявляли в Киеве), тут абсолютно не работает. Потому что там было четкое описание того, что олигарх — это скорее человек, который пытается оказывать влияние на политику», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Угроза для Зеленского?

Законопроект об олигархах еще на стадии разработки вызвал негативную реакцию со стороны оппозиции и представителей крупного бизнеса на Украине. Команду президента открыто обвиняли в попытке узурпации власти. К примеру, депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко уже предрек Зеленскому бегство из страны по примеру экс-президента Виктора Януковича именно из-за этой инициативы.

«Сам Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси в офис президента. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Схожую критику в отношении законопроекта можно увидеть и в западных СМИ. Так, немецкое издание Der Spiegel пишет, что с помощью закона Зеленский сможет зачистить медиа-ландшафт и устранить конкурентов перед новыми выборами. А по мнению обозревателей агентства Bloomberg, инициатива позволит президенту консолидировать власть вокруг себя, нанеся ущерб своим конкурентам.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически оценивают возможную отставку Зеленского или его свержение из-за инициативы, но не исключают ухудшения ситуации в стране. В частности, Владимир Брутер из международного института гуманитарно-политических исследований уверен, что уход президента будет зависеть от США.

«Вряд ли олигархи объединятся против президента. Такое украинской политике не свойственно, поскольку каждый из них будет пытаться договориться по отдельности. А уйдет ли Зеленский в скорости или нет, будет зависеть от того, как на него будут смотреть в Вашингтоне. В принципе сейчас на него смотрят не слишком положительно и считают его плохим, слабым и не нужным президентов. Но пока никаких окончательных решений по этому поводу никто не принимал», — указал эксперт.

В то же время Руслан Бортник из украинского института анализа и менеджмента политики считает, что все политические игроки прекрасно понимают, что как только этот законопроект будет запущен офис президента начнет перехватывать контроль над медиа и ключевыми финансовыми потоками в стране.

»Это приведет к снижению политической конкуренции и снижению доступа к финансовым потокам со стороны независимых или оппозиционных представителей бизнеса. Все это создает огромное напряжение в политической системе, следствием которого уже стало покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Чем оно закончится сказать сложно. Конечно, отношение и доверие к президенту со стороны крупного бизнеса абсолютно подорвано, потому что ничего подобного в период выборов Зеленский не обещал. И даже если этот закон не несет угрозу активам крупного бизнеса, он их ставит в обществе в позицию прокаженных — они этим очень недовольны», — резюмировал эксперт.

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