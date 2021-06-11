Что происходит с Конституционным судом на Украине

Работа Конституционного суда Украины (КС) оказалась заблокирована из-за отсутствия кворума, необходимого для принятия решений. Два последних заседания, которые должны были состояться 10 и 11 июня, были сорваны судьями, покинувшими свои рабочие места в знак протеста. Главная причина их демарша — произошедшее накануне увольнение председателя суда Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина по указу президента Украины Владимира Зеленского.

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В итоге вместо 16 судей в КС могут работать только 14 членов суда, когда для кворума необходимо 12 судей. 11 июня четыре члена Конституционного суда не явились на заседание, тем самым лишив суд возможности принимать решения, а 10 июня работу КС заблокировали уже шесть судей. При этом оба раза на повестке дня поднимался вопрос о нелегитимности Конституционного суда из-за недопуска Тупицкого и Касминина в здание суда.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, украинским властям выгодна та ситуация, которая сложилась вокруг Конституционного суда.

«Они вообще его хотят сделать ручным. Сначала собирались разогнать его. Но тогда даже подконтрольный парламент взбунтовался, понимая, что нельзя так делать. Потом они завели уголовное дело на председателя суда и его заместителя. Они вообще все суды хотят сделать ручными: внесли какой-то закон, чтобы окружной административный суд Киева ликвидировать. То есть тех, кто им не подчиняется, они пытаются ликвидировать, в том числе с помощью уголовных дел», — уверен депутат Рады.

Именно через упомянутый Бойко окружной административный суд Киева Тупицкий и Касминин пытаются оспорить указ президента об их увольнении. Суд зарегистрировал соответствующий иск еще в мае — в нем истцы потребовали запретить любым другим служебным и должностным лицам совершать действия, направленные на прекращение их полномочий и освобождения с должностей.

Полный контроль Зеленского

Шестеро судей, которые уже приняли участие в блокировке работы суда, уже вряд ли признают законным увольнение Тупицкого и Касминина, считает глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если они это сделают, в дальнейшим их судьба тоже будет предрешена», — пояснил «Газете.Ru» эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации у президента Зеленского есть всего один вариант действий: «Он может лично или через Верховную раду пытаться отозвать этих судей, так как часть из них назначены по квоте парламента, а часть по квоте президента. Он может попытаться поменять их на других, но это займет время».

При этом, как указывает украинский политолог, блокировка работы Конституционного суда не очень страшна для властей. Хотя с одной стороны КС нужен президенту для утверждения некоторых его решений, с другой — оппозиция не может оспорить конституционность любых действий властей.

«То есть президент и его команда владеют всеми ветвями власти и влияют на них, а их действия практически невозможно обжаловать. Это означает, что система госуправления в стране полностью разбалансирована. Лояльное большинство в Раде, подконтрольное правительство, подчиненные президенту силовые ведомства сконцентрировали максимальные полномочия и их действия нельзя оспорить даже в КС», — указал эксперт.

По информации источников издания «Страна.ua» в Конституционном суде, его блокировка выглядела достаточно необычно, потому что сообщение о протесте шести судей появилось в СМИ, когда члены Конституционного суда удалились в совещательную комнату. При этом, по данным СМИ, 11 июня работу заблокировали уже другие судьи.

«Так кто же блокирует работу КС? Во главе этого процесса — Федор Вениславский — представитель президента в КС. Он из суда в последнее время вообще не выходит. А должен, согласно служебным обязанностям, находиться там только тогда, когда слушается дело», — отметил источник издания.

Впрочем, Руслан Бортник все же считает, что на самом деле команда Зеленского работает над разблокировкой Конституционного суда. По мнению эксперта, на это отчасти и рассчитывают «судьи-оппозиционеры».

«Офис президента все же пытается разблокировать Конституционный суд, потому что сегодня сложились удобные политические условия для принятия нужных президенту решений, а там масса вопросов лежит в КС», — подчеркнул Бортник.

Два пути

Противостояние Зеленского с Конституционным судом тянется с осени прошлого года. Конфликт вспыхнул после того, как КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Это решение раскритиковали западные партнеры Украины, а Зеленский и вовсе назвал его угрозой для нацбезопасности, попытавшись распустить КС с помощью парламента.

Досрочного прекращение полномочий всех судей так и не случилось. В итоге депутатам Рады удалось разработать компромиссный вариант, вернув уголовное наказание за недостоверное декларирование. Но конфликт не угас, о чем свидетельствует увольнение Тупицкого и Касминова в марте текущего года, а теперь и блокировка суда их сторонниками.

По версии Владимира Фесенко, главы правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента», в этой ситуации есть два возможных варианта дальнейшего развития. Первый — гибкий и конструктивный.

«Это буквально работа с членами Конституционного суда не столько представителей офиса президента, столько той части КС, которая занимает более конструктивные позиции. Если они смогут убедить своих коллег, что для восстановления нормальной работы конституционного правосудия надо принять реалии, связанные с Тупицким, то тогда ситуация может выйти из кризиса», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Второй сценарий — работа Конституционного суда в нынешнем виде будет заблокирована до ухода Тупицкого из его состава. Срок его полномочий заканчивается в будущем году. По словам Фесенко, по факту ситуация вокруг КС достаточно специфическая, поскольку проблемы из-за остановки его работы действительно есть.

«Конечно, нехорошо, когда Конституционный суд не может работать в нормальном режиме. Но никакой катастрофы нет. Более того, такой КС как сейчас лучше пусть пока не работает. Никаких проблем для системы правосудия и функционирования конституционной системы Украины из-за этого не возникнет. Как показала практика с осени прошлого года, проблемы как раз возникают из-за решений Конституционного суда, а не из-за их отсутствия», — резюмировал эксперт.