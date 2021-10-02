Талибы* направят батальон смертников к границе с Таджикистаном

Радикалы сформировали новый спецбатальон, состоящий из террористов-смертников. Их разместят в одной из провинций, граничащей с Таджикистаном. Замглавы региона назвал смертников «храбрецами в жилетах со взрывчаткой», которые посвятили жизнь служению Аллаху. Отношения между Кабулом и Душанбе обострились на прошлой недели: обе стороны стянули свои войска к общей границе.

Новые власти Афганистана, сформированные талибами (организация запрещена в России), создали специальный батальон террористов-смертников, который собираются перебросить на границы страны. Об этом заявил заместитель губернатора северо-восточной провинции Бадашхан мулла Нисар Ахмад Ахмади, передает афганское информационное агентство Khaama Press.

Спецбатальон получил название «Лашкар-и-Мансури» — «Армия Мансура» (речь идет о полевом командире талибов и одном из лидеров движения Ахтаре Мансуре, погибшем в 2016 году — «Газета.Ru»). Его разместят на приграничных территориях, в том числе и в провинции Бадашхан. Наибольшую протяженность в регионе имеет граница с Таджикистаном, а на востоке граничит с Китаем и Пакистаном.

По словам Ахмади, новое подразделение будет действовать по тем же принципам, что и батальон смертников, который совершал атаки на силы безопасности предыдущего афганского правительства.

«Поражение США было бы невозможно, если бы не этот батальон. Эти храбрецы в начиненных взрывчаткой жилетах будут взрывать американские базы в Афганистане. Это буквально бесстрашные люди, посвятившие себя служению Аллаху», — подчеркнул Ахмади.

Как поясняет агентство «Лашкар-и-Мансури» станет еще одним талибским батальоном смертников наряду с «Бадри 313» — это подразделение известно как одно из наиболее оснащенных и современных в армии «Талибана» и сейчас дислоцируется в аэропорте Кабула. Оно полностью состоит из террористов-смертников.

С конца прошлой недели отношения между Таджикистаном и Афганистаном обострились. Все началось с выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона на очередной сессии Генассамблеи ООН, во время которого он призвал талибов провести в стране выборы и сформировать действительно инклюзивное правительство, в которое войдут представители разных политических движений и взглядов, этносов и народностей, населяющих Афганистан. Кроме того, Рахмон предупредил об угрозе формирования в Афганистане плацдарма для различных террористических организаций, например «Аль Каиды» или «Исламского государства (организация запрещена в России)».

Душанбе не признает новую власть талибов в Афганистане. Рахмон ранее уже говорил, что несмотря на обещания собрать инклюзивное правительство, радикалы в очередной раз строят исламский эмират. Кроме того Душанбе отмечал, что охраной общей границы в Афганистане занимается запрещенная в Таджикистане группировка «Ансаруллах». Ее возглавляет этнический таджик Махди Арсалон, который не раз заявлял о намерениях построить в Таджикистане исламский эмират по примеру афганского.

Эта позиция не устраивает «Талибан». После выступления таджикского лидера в Нью-Йорке заместитель главы сформированного талибами правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил соседей во вмешательстве во внутренние дела.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — сказал он. Затем практически то же самое повторил другой заместитель председателя афганского правительства Абдул Салам Ханафи. «Мы хотим иметь с ними хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам», — подчеркнул он.

Кроме того, радикалы сообщили, что разместили в провинции Тахар, которая граничит с Таджикистаном десятки тысяч спецназовцев «для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз». Душанбе в ответ провел военный парад на границе с Афганистаном. 30 сентября российский МИД сообщил, что Москва зафиксировала переброску таджикских и афганских войск к общей границе двух стран.

Замглавы департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев констатировал рост напряженности между Душанбе и Кабулом и призвал страны найти приемлемые варианты урегулирования ситуации.