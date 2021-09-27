Талибы* призвали Таджикистан не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Заместитель председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи призвал руководство Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщает Al-Jazeera.

«Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. <…> На каждое действие будет найдено противодействие», — сказал он.

Ранее талибы (организация запрещена в России) обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана.

До этого заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил о том, что талибы разместили «десятки тысяч спецназовцев» в провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

Летом 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого боевики радикального движения «Талибан» значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии талибы заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.