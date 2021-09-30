В МИД России заявили о стягивании вооруженных сил Таджикистана и Афганистана к границе

В Москве фиксируют сообщения о стягивании войск Таджикистана и Афганистана к общей границе, заявил на брифинге замглавы Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, его слова приводит ТАСС.

«С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. <…> Призываем Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации», — отметил дипломат.

Зайцев добавил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к поиску вариантов урегулирования напряженности на таджикско-афганской границе, которые устроят обе стороны.

Ранее заместитель председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи призвал руководство Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела страны.

До этого заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил о том, что талибы (организация запрещена в России) разместили «десятки тысяч спецназовцев» в провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.