Талибы* обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

Исполняющий обязанности заместителя главы сформированного радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)» правительства Афганистана Абдул Гани Барадар в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», — сказал он.

Летом 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент. После этого боевики радикального движения «Талибан» значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом. Впоследствии талибы заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид сообщил о том, что талибы разместили «десятки тысяч спецназовцев» в провинции Тахар на границе с Таджикистаном.